Erstes Buch vor 50 Jahren ausgeliehen - Start 1972 mit alten Werken aus Oberammergau

Viel ausgelassene Stimmung herrschte in der Rottenbucher Bücherei anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Die Leiterin des Büchereiwesens beim St. Michaelsbund, Sabine Adolph, würdigte mehrere der Mitarbeiterinnen für ihr ehrenamtliches Engagement, und auch der zweite Bürgermeister Vitus Gansler hatte Präsente mitgebracht. Und so freuten sich (jeweils von links) in der oberen Reihe Vitus Gansler, Kathrin Heiland, Sabine Adolph vom St. Michaelsbund und Pfarrer Josef Feeg sowie in der Mitte Sophie Schwarz, Marlies Holzer, Birgit Speer, Margit Köpf und ganz vorn mit Blumenstrauß Martha Bader und ihre Tochter Martina Geyer. Letztere beiden wurden für ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt.

© Manfred Ellenberger