Das Faschingstheater der Rottenbucher Landjugend ist zurück - mit drei Aufführungen an diesem Wochenende

Alles im Blick, was auf der Bühne des Faschingstheaters passiert, hat bei dieser Probe Spielleiter und „Intendant“ Peter Lindauer (re.) 20 Schauspieler und fünf Einakter Drei Aufführungen am Wochenende © Gallmetzer

Seit dem Jahr 1954 existiert das Faschingstheater der Rottenbucher Landjugend. Einst wurde es von Pfarrer Josef Forstmayr ins Leben gerufen und hat sich zu einem festen Teil der Dorfgeschichte etabliert. Durch Corona musste es erstmals ausfallen, feiert nun aber ein umso engagierteres Comeback.

Rottenbuch – Am vergangenen Montag wurde es spannend in der Rottenbucher Gemeindehalle: Nach sechs Wochen, in denen wöchentlich zweimal an verschiedenen Orten im Dorf geprobt wurde, war es Zeit, die Kulissen des Faschingstheaters aus dem Lager zu holen. Fachmännisch wurden die riesigen bemalten Leinwände und viele Requisiten nach und nach auf der großen Bühne installiert. Praktisch, dass jeglicher nötige Handwerksberuf bei den Landjugend-Mitgliedern vertreten ist. Da lief der Aufbau wie geschmiert.

Immer mit wachsamen Auge mitten im Geschehen stand Peter Lindauer. Denn auch, wenn die Hierarchien flach sind beim Faschingstheater, ist er so etwas wie der Intendant. Der 42-Jährige übernahm den Posten von seiner inzwischen verstorbenen Tante, die das Theater viele Jahre mit Leidenschaft organisierte.

Seit 2015 ist Peter Lindauer der „Intendant“

Der Neffe steht ihr in nichts nach: Bereits seit 2015 kümmert er sich um die Auswahl der Stücke, vergibt die Rollen und plant den Ablauf. Groß war die Freude bei den Mitgliedern der Landjugend bereits im Herbst, als Lindauer verkündete, dass nach den zwei Jahren Coronapause endlich wieder Darsteller gesucht werden. 20 Schauspieler zwischen 16 und 30 Jahren meldeten sich, sowohl Neulinge als auch Erfahrene.

Entsprechend der Freiwilligen wurden die zwischen zehn und 45 Minuten langen Stücke so ausgewählt, dass keiner eine Doppelrolle übernehmen muss. So können sich die Zuschauer am Wochenende auf fünf Einakter freuen, die überwiegend in Mundart vorgetragen werden. Vom klassischen Bauerntheater bis hin zu modernen Familiensketchen ist alles geboten.

Spielleiter haben besondere Bedeutung

Eine bedeutende Rolle kommt den Spielleitern der einzelnen Stücke – allesamt ehemalige Schauspieler der Landjugend – zu, darunter auch Bürgermeister Markus Bader. Sie sind es, die sich um den Feinschliff bei den Proben kümmern. „Jedes Stück bekommt dadurch einen ganz individuellen Touch“, erklärt Monika Speer (24), die Vorsitzende der Landjugend und selbst Laiendarstellerin.

Alles, was auf der Bühne passiert, müssen die Spielleiter im Blick haben: Die Aufstellung der Schauspieler, die Kleidung, die passenden Emotionen, die pünktlichen Einsätze und sogar die Intensität von Liebesszenen.

Die letzten Feinheiten werden noch perfektioniert

Lindauer ist beim längsten der fünf einstudierten Stücke, dem Bauerntheater „Blasius auf Hasenpirsch“, Spielleiter. Selbst steht er nicht auf der Bühne. Er zeigt sich zufrieden mit den Leistungen aller Beteiligten. Manchmal hake der Text zwar noch, und die Spielleiter müssten soufflieren, doch der Theaterchef ist zuversichtlich.

Auch Speer bleibt dank ihrer bisherigen Erfahrung gelassen: „Bei der Aufführung klappt’s eigentlich immer.“ Damit die letzten Feinheiten noch perfektioniert werden können, wird seit dem Bühnenaufbau täglich geprobt.

Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht

Zu sehen ist das Ergebnis am Wochenende drei Mal: am Sonntag, 19. Februar, um 14 und 20 Uhr sowie am Montag, 20. Februar, um 20 Uhr, jeweils in der Gemeindehalle. Rund 300 Gäste passen in den Raum, Eintritt kostet das Theater nicht, da die Pfarrei die Aufführungsgebühr übernimmt, am Ende werden aber Spenden gesammelt. Ein Kartenvorverkauf existiert nicht. Jeweils eine Stunde vor Beginn öffnet die Halle. Um die Verköstigung kümmert sich die Landjugend.

URSULA GALLMETZER

