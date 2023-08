Ärger um Wasserkontrolle - Rottenbucher erhebt Vorwürfe gegen Gesundheitsamt-Mitarbeiter

Von: Elena Siegl

Teilen

Wegen einer Wasserkontrolle gibt es Streit (Symbolbild) © Patrick Pleul

Nach einer Wasser-Kontrolle hat ein Rottenbucher eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen „mehrfach unkorrekten“ Verhaltens angestrengt. Das Landratsamt weist die Vorwürfe zurück.

Rottenbuch – Bereits seit November zieht sich der Streit zwischen dem Rottenbucher Florian Wolf und einem Hygieneinspektor. Mehrfach habe sich der Landratsamt-Mitarbeiter ihm gegenüber unkorrekt verhalten, sagt Wolf. Um sich zu wehren, hat er eine Dienstaufsichtsbeschwerde (liegt der Redaktion vor) erhoben.

„Unkontrolliertes Handeln“ wirft er dem Mann vor. Ihm seien „weitere Fälle aus der Vergangenheit bekannt“, bei denen es Probleme mit besagtem Mitarbeiter gegeben habe. Ins Feld führt Wolf auch die Auseinandersetzung des Gesundheitsamtes mit dem „Verein für sauberes Wasser“ in Steingaden, das in mehreren Gerichtsverfahren endete. Bernhard Jott Keller vom Verein bestätigt, dass es mit besagtem Mitarbeiter Probleme gegeben habe.

Probe aus Wasserhahn entnommen, als Besitzer nicht anwesend war

Wie Wolf schildert, hat der Hygieneinspektor im November vergangenen Jahres auf seinem abgelegenen Hof eine Probe aus einem Außenwasserhahn entnommen und „eine Vielzahl fäkaler Nachweisbakterien E-Coli und coliforme Keime“ beanstandet, wie es in einem Schreiben an Wolf heißt. Das Wasser müsse abgekocht und eine Trinkwasseraufbereitungsanlage eingebaut werden.

Die Entnahmestelle am Wirtschaftsgebäude. Der Außenwasserhahn wurde mittlerweile entfernt, so Wolf. © Privat

Ihm sei bekannt, dass er Vertretern des Gesundheitsamtes unangemeldet Zugang gewähren muss, so Wolf. Zum Zeitpunkt der Beprobung war er aber nicht zuhause. Der Wasserhahn befinde sich eindeutig auf Privatgrund, wäre also nur unter Missachtung des Hausrechts zugänglich und werde nur für Brauchwasser verwendet, sagt Wolf. Ein Schild weise darauf hin.

Dem im Haus verwendeten Wasser sei eine zertifizierte UV-Anlage vorgeschaltet. Die Trinkwasserverordnung, auf die sich der Mitarbeiter bezog, sei daher nicht anwendbar, schreibt Wolfs Anwalt in der Dienstaufsichtsbeschwerde.

„Kontrolluntersuchung war damit zwingend notwendig“

Das Landratsamt widerspricht: Der Wasserhahn an der Hauswand sei „öffentlich zugänglich, ohne Umzäunung“, und das Wasser müsse Trinkwasserqualität haben. Denn eine UV-Anlage sollte das gesamte Hausinstallationsnetz miteinbeziehen, „ansonsten müssen diese Leitungen vollständig von der Hausinstallation getrennt und farblich gekennzeichnet sein“. Es sei außerdem kein Hinweisschild „kein Trinkwasser“ angebracht gewesen.

Mindestens alle fünf Jahre müssten Eigenwasserversorgungen überprüft werden, so Landratsamts-Sprecher Hans Rehbehn. Unangekündigt, so ist es in der Trinkwasserverordnung festgeschrieben. „Die gesetzlichen Untersuchungspflichten des Betreibers wurden in der Vergangenheit nicht erfüllt, eine Kontrolluntersuchung war damit zwingend notwendig“, so Rehbehn.

Hauseigentümer will Zeugen dabei haben - Bußgeldverfahren wegen „mangeldner Kooperation“

Am 7. Dezember 2022 eskaliert die Situation weiter: Unangemeldet habe der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor der Tür gestanden und wollte in Wolfs Haus, um die UV-Anlage zu überprüfen. Er sei „überrumpelt“ gewesen und wollte den Mann nur mit Zeugen ins Haus lassen. Er habe aber angeboten, den letzten negativen Befund sofort vorzulegen. Dieser habe den Mitarbeiter aber nicht interessiert, woraus Wolf schließt, dass es dem Inspektor gar nicht um Gesundheitsschutz, sondern um Machtdemonstration gegangen sei. Stattdessen habe der Gesundheitsamt-Mitarbeiter nämlich die Einleitung eines Bußgeldverfahrens angekündigt und mit der Polizei gedroht.

Sofern der Betreiber einen Zeugen dabei haben möchte, werde das vom Gesundheitsamt üblicherweise geduldet, einen Rechtsanspruch darauf gebe es aber, insbesondere bei Gefahr im Verzug nicht, sagt Rehbehn. Die Kontrolle sollte wegen des „grenzwertüberschreitenden bakteriologischen Untersuchungsbefundes“ vom November stattfinden. „Es lag der Verdacht nahe, die UV-Anlage könne ausgeschalten oder defekt sein.“ Und zum Zeitpunkt des auffälligen Befundes sei noch nicht geklärt gewesen, ob der Außenwasserhahn einen vom Trinkwasserversorgungssystem getrennten Brauchwasseranschluss darstellt.

Wegen „mangelnder Kooperation“ wurde ein Bußgeldverfahren gegen Wolf in die Wege geleitet, so Rehbehn. „Nachdem der Betreiber auf wiederholte Nachfrage mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet hat“, sei es eingestellt worden.

„Ganze Entourage“ des Landratsamtes steht vor der Tür - „Übliches Vorgehen bei wiederholten Beprobungen“

Zwei Besichtigungstermine wurden Wolf und seinem Anwalt schließlich zur Wahl gestellt: Ohne die Antwort abzuwarten, stand der Landratsamt-Mitarbeiter, diesmal mit zwei Kollegen, – „einer ganzen Entourage“, so Wolf – zum ersten Terminvorschlag vor der Tür. Er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt, und, um „endlich wieder meine Ruhe“ zu haben, alle ins Haus gelassen, so Wolf. „Ohne, wie vorher ausdrücklich erwünscht, im Beisein seines Rechtsanwaltes“, heißt es in der Dienstaufsichtsbeschwerde.

Wolf habe mehrfach telefoniert, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hätten den Eindruck gehabt, er stehe mit seinem Anwalt in Kontakt, heißt es in einer Antwort des Landratsamtes. Dem widerspricht Wolf. Er habe mit Bernhard Jott Keller telefoniert.

„Aus Gründen der Beweissicherung“ seien laut Rehbehn mehrere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort gewesen: „Der zuständige Hygienekontrolleur, eine Juristin, und ein Mitarbeiter, der mit der Protokollführung beauftragt war. Dies ist ein übliches Vorgehen bei wiederholten Beprobungen, insbesondere dann, wenn durch auffällige Probenwerte Gefahr im Verzug angenommen werden muss.“

Verwirrung um falsche Adresse auf Befund

Doch ob die beanstandete Probe tatsächlich von seinem Anwesen stammt, daran hat Wolf Zweifel. Auf dem Befund (liegt der Redaktion vor) ist eine andere Adresse angegeben. Das Landratsamt sagt: „Das Labor des LGL hat diese fehlerhafte LFU-OKZ-Nummer vergeben. Dennoch handelt es sich bei der beanstandeten Probe um Wasser aus der Trinkwasserversorgung des Herrn Wolf.“ Das LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) habe die Nummer auf Initiative des Gesundheitsamtes im Januar berichtigt.

Wolf fehlt in all dem die Nachvollziehbarkeit: „So könnte es auch einfach eine Probe aus einem Bach sein“, meint er. „Straftatbestände der Nötigung und des Hausfriedensbruchs“ stehen laut Wolfs Anwalt im Raum. Das Verhalten könne nicht toleriert werden, da Wiederholungsgefahr bestehe.

Terminvorschläge abgelehnt

„Wir haben den Sachverhalt geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass kein dienst- oder pflichtwidriges Verhalten festgestellt werden kann“, so die Landrätin in ihrem Antwortschreiben, das der Redaktion bekannt ist. Auf Nachfrage bittet das Landratsamt um „Verständnis, dass wir uns zur Dienstaufsichtsbeschwerde nicht äußern können“.

Noch immer ist die Sache nicht ausgestanden: Weil beim Besuch der Landratsamt-Mitarbeiter im Januar der Verteilerschacht zugefroren war, soll es einen neuen Besichtigungstermin geben. Das Landratsamt hat dazu Anfang August zwei Besichtigungstermine vorgeschlagen (10. August oder 4. September). Wegen der Urlaubsplanung seien beide Termine ungeeignet, so Wolf. Und weil es bei der Beprobung im Januar keine Beanstandung gegeben habe, bestehe keinerlei Eile für die Besichtigung.

Am 16. August wurden zwei neue Termine seitens des Amts vorgeschlagen – mit einem Satz, der bei Wolf wieder für Ärger sorgt: „Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass eine nochmalige Absage nicht toleriert werden kann.“