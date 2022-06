Feierliche Zeremonie für feierliche Weihe der restaurierten barocken Freywis-Orgel in Rottenbuch

Ein prächtiger Anblick: die renovierte barocke Freywis-Orgel in der Rottenbucher Pfarrkirche. Über drei Jahre hat die Restaurierung gedauert. Der Würzburger Organist Norbert Düchtel spielte das „Praeambulum in C“ von Pater Placidus Metsch (1700-1778), ein dem Anlass entsprechendes feierliches Stück. © Wahl-Geiger

Mit einem feierlichen Pontifikalamt ist am Pfingstsonntag in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Rottenbuch die barocke Freywis-Orgel nach dreijähriger Restaurierung geweiht worden. Es war ein besonderes Ereignis für die Gemeinde.

Rottenbuch – Es war ein bewegender Moment, als Erzbischof Nikola Eterovic, Apostolischer Nuntius für Deutschland, die Chorempore betrat und Chor sowie Orchester den Platz frei machten für die Weihe der Orgel, die der Erzbischof nun vollzog. „Segne diese Orgel, damit sie zu Deiner Ehre ertöne und unsere Herzen emporhebe zu dir“, sagte Eterovic.

Und dann erklang sie zum ersten Mal nach über dreijähriger Restaurierung in voller Pracht, leicht, abgerundet und vollkommen auf den lang gezogenen Kirchenraum abgestimmt, einfach wunderschön. Der Würzburger Organist Professor Norbert Düchtel spielte das „Praeambulum in C“ von Pater Placidus Metsch (1700-1778), ein dem Anlass entsprechendes feierliches Stück.

Lob an die Bonner Orgelbauer

Feierlich war die gesamte Zeremonie rund um die Orgelweihe. Neben Erzbischof Nikola Eterovic zelebrierten, zusammen mit Rottenbuchs Pfarrer Josef Fegg, der ehemalige Wiespfarrer Prälat Georg Kirchmeir, Pfarrer Raimund Röther aus Maxdorf und Mario Popovic, Mitarbeiter im Staatssekretariat des Vatikanstaates, das Pontifikalamt.

Feierliche Weihe der barocken Freywis-Orgel durch Erzbischof Nikola Eterovic, Apostolischer Nuntius für die Bundesrepublik Deutschland. © Wahl-Geiger

Fegg begrüßte zu dieser Feier neben der politischen Prominenz besonders herzlich die Bonner Orgelbaufirma Klais, die die Restaurierung übernommen und Erstaunliches geleistet hat. Aus den historischen vorhandenen und aus neu angefertigten Bauteilen rekonstruierte sie diese um 1747 von Balthasar Freywis fertiggestellte barocke Orgel. Ein seltenes Meisterwerk wurde somit wieder ins Leben gerufen, das nicht genug gewürdigt werden kann.

Eintrag in das goldene Buch der Gemeinde Rottenbuch

Gewürdigt werden muss auch die Musik, die das Pontifikalamt feierlich begleitete. Kirchenmusiker Florian Löffler hatte für diesen Anlass eine Messe entdeckt, die in der heutigen Zeit noch nie aufgeführt wurde. Die „Messe Toni C-Dur“ schrieb Bernhard Haltenberger, gebürtiger Schongauer, der als Mönch im Kloster Weyarn lebte und als Kind Singknabe im Augustiner-Chorherrenstift in Rottenbuch war.

Erzbischof Nikola Eterovic trägt sich in das goldene Buch der Gemeinde Rottenbuch ein. Links Pfarrer Josef Fegg, rechts Bürgermeister Markus Bader. © Wahl-Geiger

Es war schön, eine so vollkommen unbekannte Messe zu hören, die der Rottenbucher Kirchenchor, begleitet vom Orchester „Camerata“, Norbert Düchtel an der Orgel und den Solisten Julia Duscher (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), Eric Price (Tenor) und Manuel Winckhler (Bass), zum Besten gab. Sehr feierlich, regelrecht ins Ohr gehend, so gestaltete sich diese Messe, die so gut passte zu dieser besonderen Orgelweihe.

Ein unvergesslicher Tag für die Gemeinde

Erzbischof Nikola Eterovic wies in seiner Predigt darauf hin, dass Orgelbau und Orgelmusik von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. „Die Orgel wird zu Recht als Königin der Musikinstrumente bezeichnet“, sagte er.

Ein kraftvoller „Marche Royal“, gespielt von den Rottenbucher Kirchenbläsern zusammen mit der Orgel, erklang beim Auszug aus der Kirche unter Glockengeläut hinaus in den strahlenden Sonnenschein dieses Pfingstsonntages. Die vielen Fahnenabordnungen bildeten ein Spalier hin zum Rathaus. Dort trug sich der Erzbischof dann in das goldene Buch der Gemeinde ein. Es war ein unvergesslicher Tag für die Gemeinde Rottenbuch: Die Orgel ist wieder da.

Regina Wahl-Geiger

