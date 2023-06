Rottenbucher Festsommer startete mit einem rasanten Orgeltanz

Den Rottenbucher Festsommer eröffnete Organist und Kirchenmusiker Michael Hartmann aus München in der Pfarrkirche mit einem fantastischen Konzert an der barocken Freywis-Orgel. © Wahl-Geiger

Mit einem grandiosen Konzert ist der Rottenbucher Festsommer gestartet. Die restaurierte barocke Freywis-Orgel erstrahlte in neuem musikalischen Glanz zur Freude eines großen Publikums.

Rottenbuch – Trotz Ausflugs- und Biergartenwetters besuchten am vergangenen Pfingstsonntagabend viele Orgelmusikfreunde das Konzert in der Rottenbucher Pfarrkirche, die nahezu voll besetzt war. Und Liebhaber ausgewählter interessanter Orgelmusikwerke kamen voll auf ihre Kosten.

Denn Organist und Kirchenmusiker Michael Hartmann aus München hatte sein Konzert sorgsam zusammengestellt und zwei Schwerpunkte gesetzt: Zum einen standen Werke passend zu Pfingsten auf dem Programm, wobei Johann Sebastian Bachs „Fantasia super: Komm, Heiliger Geist“ nicht fehlen durfte. Eine typisch bachsche Gewaltigkeit und Feierlichkeit, die immer wieder bewundert werden kann. Einen zweiten Schwerpunkt legte Hartmann auf die Orgel selbst.

Es war die Zeit des Barock, als Balthasar Freywis aus Aitrang seine Orgel baute. So setzte Hartmann den Komponisten Johann Gottfried Walther (1684 bis 1748) auf sein Programm. Mit dem hervorragenden „Concerto del Sigr. Taglietti“ wurde das Konzert so mit original barocken Klängen eröffnet und die Zuhörer in den „empfindsamen und galanten Stil“ dieser Musikepoche versetzt.

Keine Düsterheit, kein Schwermut

Auch die Bach-Familie zählt zum Musikstil des Barock. Neben Vater Johann Sebastian hörte man auch ein Werk seines berühmtesten Sohnes Carl Philipp Emanuel Bach. Seine „III Sonate F-Dur“ klang leicht und flüssig mit perlenden Tönen. Keine Düsterheit, keine Schwermut.

Ebenso fröhlich und leicht konnte man zwei kleine Orgelstücke von Wolfgang Amadeus Mozart genießen – und sechs sogenannte Flötenuhrstücke von Joseph Haydn, bei denen wieder einmal unter Beweis gestellt wurde, wie umfangreich der Klang der Orgel, der Königin der Musikinstrumente, ist.

Organist Michael Hartmann begab sich dann in die der barocken Musikepoche folgende Zeit der Klassik. Denn die ursprüngliche Freywis-Orgel wurde 1783 von Andreas Handmann zu einem Musikinstrument der Klassik umgebaut. Und dazu brachte Hartmann den ehemaligen Rottenbucher Chorherren Gelasius Hiebler (1716 bis 1780) ins Spiel.

Ein durch Kirchenmusiker Florian Löffler wieder ausgegrabenes, sogenanntes Rottenbucher Orgelbuch enthält Kompositionen zur Zeit der Klassik – unter anderem auch von Gelasius Hiebler. An diesem Abend hörte man „Schlagstücke“ daraus.

Ein „Außreißer“ zum Schluss

Es waren wunderbar sanfte, zarte und fröhliche Werke, die den Zuhörern ins Herz gingen. Barock und Klassik, eine hervorragende musikalische Mischung.

Aber Hartmann hatte noch einen „Ausreißer“ zu bieten und wechselte mit dem französischen Organisten und Komponisten Louis Lefébure-Wély in die Frühromantik. Und das war eine fantastische Wahl. Denn damit endete das Konzert mit gewaltigen Tönen, mit furiosen Läufen auf Manuale und Pedal. Das „Sortie Es-Dur“ als bombastischer, rasanter Orgeltanz war der perfekte Abschluss eines ebensolchen Konzerts.

Das nächste Konzert im Rahmen des Rottenbucher Festsommers findet am nächsten Sonntag, 11. Juni, um 19 Uhr statt mit Christian Bischof an der Freywis-Orgel.

REGINA WAHL-GEIGER