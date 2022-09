„Rottenbuchs höchster Feiertag“: Fohlenmarkt lockte Tausende Besucher – Organisatoren und Züchter zufrieden

Erster Markt nach zwei Jahren

Tausende Besucher strömten am Freitag auf den größten Kaltblutfohlenmarkt Deutschlands. Wie sehr die Rottenbucher ihren „Feiertag“ in den vergangenen beiden Jahren vermisst haben, war deutlich zu spüren.

Rottenbuch – Katharina Kölbl ist die Erste, die über die Rottenbucher Fohlenhofwiese spurtet. Während die 18-Jährige am Rande des Rings ihre Bahnen dreht, versuchen das Dunkelfuchs-Stutfohlen und seine Mutterstute eifrig, Schritt zu halten. In der ersten Runde führt Kölbl die Kaltblüter im Schritttempo vor, danach beschleunigt sie mit den Tieren in den Trab.

„Ein fulminant schönes Fohlen“, ertönt es aus dem Häuschen neben dem Ring, in dem die Bewertungskommission sitzt. Nach wenigen Minuten ist der Auftritt der Rottenbucherin vorüber, sie führt die Stuten vom Platz. Jetzt heißt es: abwarten.

Fohlenmarkt in Rottenbuch: Alle Beteiligten sind froh, dass der „Feiertag“ wieder stattfindet

In gut zwei Stunden, wenn alle 62 Kaltblutfohlen mit ihren Züchtern durch den Ring gelaufen sind und sich der Bewertungskommission vorgestellt haben, beginnt die Versteigerung. Dann zeigt sich, welch stolzen Preis der junge Dunkelfuchs mit der hellen Mähne einbringt: 2950 Euro.

Bei dem Gedanken, das Stutfohlen in fremde Hände zu geben, schwingt bei der 18-Jährigen freilich ein wenig Wehmut mit. „Es fällt mir schon schwer, es jetzt herzugeben“, sagt sie. Aber das gehöre nunmal dazu.

+ 4000 bis 5000 Besucher strömten am Freitag auf den größten Kaltblut-Fohlenmarkt Deutschlands. © Hans-Helmut Herold

Das wissen auch die Besucher, die gestern seit den Morgenstunden zu Tausenden auf die Fohlenhofwiese in Rottenbuch geströmt sind. Obwohl der Nebel anfangs noch tief in der Ortschaft hängt, ist die Stimmung gut: Alle sind froh, dass sie ihren Fohlenmarkt zurück haben. Inklusive der 70 Marktstände und des großen Festzelts, in dem bis zum späten Samstagabend gefeiert wird.

„Uns ist das sehr abgegangen“, sind sich Martin Gabler, seine Schwester Verena und deren Mann Martin Leitenbauer einig. Die Geschwister aus Oderding kennen den Fohlenmarkt schon aus Kindertagen, ein paar Mal hat ihre Familie hier sogar selbst Fohlen versteigert.

+ Gut gefüllt war zur Mittagszeit das Festzelt in Rottenbuch. Dort wird bis Samstagabend gefeiert. © Hans-Helmut Herold

Der jährliche Besuch in Rottenbuch ist für sie eine Art Familientradition, an der sie bis heute festhalten – mittlerweile gemeinsam mit Verenas Mann Martin. „Es ist wie ein Feiertag“, sagen die drei. Ein Spruch, der an diesem Tag häufiger fällt.

Ein Rappen-Hengstfohlen wechselt für 3350 Euro den Besitzer

Zum Beispiel von Bürgermeister Markus Bader. „Der Fohlenmarkt ist Rottenbuchs höchster Feiertag“, findet er. Die beiden Jahre Pause seien daher besonders hart gewesen. Bei so einer Traditionsveranstaltung gehe es immerhin darum, dass man zusammenkommt. Corona hat das unmöglich gemacht.

+ Mit 3350 Euro hat das Rappen-Hengstfohlen von Klemens Weingand aus Eschenlohe bei der Versteigerung den höchsten Preis erzielt. © Hans-Helmut Herold

Noch dazu haben die Veranstalter – der Pferdezuchtverband, die Gemeinde und ortsansässige Vereine – während der Pandemie einen negativen Trend beobachten müssen: die Verkäufe haben sich verstärkt ins Internet verlagert. Heuer versteigern daher weniger Züchter ihre Fohlen vor Ort. Nichtsdestotrotz ist Bader optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Züchter in den nächsten Jahren wieder raufgeht.“

Nach der Versteigerung zeigt sich Florian Schelle vom Pferdezuchtverband Oberbayern zufrieden. „Das war heute richtig gut“, sagt er. Das teuerste Tier, ein Rappen-Hengstfohlen von Klemens Weingand aus Eschenlohe, wechselte für schlappe 3350 Euro den Besitzer. Insgesamt könne sich kein Züchter beschweren, findet Schelle.

