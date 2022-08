Fohlenmarkt in Rottenbuch kommt nach zwei Jahren Zwangspause wieder zurück - „Wir sind so froh“

Von: Theresa Kuchler

Beim Fohlenmarkt 2019 wechselten 100 Jungpferde den Besitzer. Heuer sollen in Rottenbuch gut 60 Fohlen versteigert werden. © Siegl/Archiv

Heuer darf der Fohlenmarkt in Rottenbuch endlich wieder stattfinden. Die Veranstalter sind erleichtert – auch wenn die Corona-Zeit Spuren bei Deutschlands größtem Kaltblutfohlenmarkt hinterlassen hat.

Rottenbuch – Seit über 460 Jahren ist der Fohlenmarkt in Rottenbuch ein bedeutender Handelsplatz für Kaltblutpferdezüchter. Und seit Jahrzehnten läuft der Markttag, der traditionell am ersten Freitag im September stattfindet, gleich ab: Unter den kritischen Augen der Jury führen die Züchter ihre herausgeputzten Fohlen vor, lassen sie fachgemäß bewerten und anschließend vom Höchstbietenden abkaufen. Die Besucher, zu denen längst nicht mehr nur Fachpublikum zählt, fiebern bei den Versteigerungen mit, schlendern über den Kramermarkt und feiern im Festzelt zu zünftiger Blasmusik. Mit diesem bewährten Programm mauserte sich die Veranstaltung zu Deutschlands größtem Kaltblutfohlenmarkt – und wurde ein beliebtes Event in der Region. Bis Corona kam.

Im Zuge der Pandemie war freilich nicht daran zu denken, dass tausende Besucher nach Rottenbuch auf den Festplatz strömen. Die Organisatoren mussten den Fohlenmarkt zwei Mal absagen. Umso größer ist die Erleichterung, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder stattfinden kann. „Wir sind so froh“, sagt Florian Schelle.

Fohlenmarkt in Rottenbuch ist zurück: Veranstalter rechnen mit 4000 bis 5000 Besuchern

Als Vorsitzender des Pferdezuchtverbandes Oberbayern ist er maßgeblich an der Organisation des Marktes beteiligt. Er rechnet mit 4000 bis 5000 Besuchern, die nach der Corona-Zwangspause am 2. September wieder nach Rottenbuch kommen, je nach Wetter. Um 9 Uhr geht es mit der Bewertung der Fohlen los, danach wird versteigert – und im Festzelt gemeinsam gefeiert. Für das leibliche Wohl und die Stimmung sorgen der Trachtenverein, die Musikkapelle und der Trommlerzug aus Rottenbuch.

Trotz aller Euphorie und Vorfreude auf den kommenden Fohlenmarkt: „Die letzten beiden Jahre haben auch Spuren hinterlassen“, räumt Schelle ein. 2020 und 2021 habe man alles versucht, um den Markt auf die Beine zu stellen. Da die Pandemie eine Veranstaltung dieser Größenordnung aber schlichtweg nicht zugelassen hat, wurde der Fohlenverkauf überwiegend ins Internet verlagert. Der Pferdezuchtverband bot seine Seite sogar selbst als Online-Marktplatz an. So konnten die Züchter ihre Tiere erfolgreich anbieten und verkaufen – trotz Pandemie.

Corona hat Spuren hinterlassen: Einige Züchter verkaufen ihre Fohlen jetzt lieber online

Was gut klingt, hat für den Fohlenmarkt nun spürbare Folgen: Einige Züchter wollen ihre Tiere nicht mehr in Rottenbuch anbieten. Gut 60 Kaltblutfohlen sollen dort heuer den Besitzer wechseln. Auf dem letzten Markt vor Corona, im Jahr 2019, waren es noch rund 100 Jungpferde.

Der Online-Fohlenverkauf gehe schneller und würde weniger Unkosten bedeuten, erklärt Schelle. Das sei der Grund, weshalb so mancher Züchter „abgewandert“ ist und dieses Jahr nicht nach Rottenbuch kommt. Dabei seien es nicht nur die jungen, Internet-affinen Pferdezüchter, die zunehmend auf den Online-Verkauf ausweichen. „Auch die Alten, denen die Jungen helfen“, würden ihre Fohlen mittlerweile oft im Internet versteigern, sagt Schelle.

Die Veranstalter des Fohlenmarkts beobachten diese Entwicklung mit einer gewissen Skepsis. Der Vorsitzende des Pferdezuchtverbands findet, der Markt sei eine einmalige Traditionsveranstaltung, die nicht aussterben solle. „Der Fohlenmarkt ist für die Region wie ein Feiertag“, sagt er. „Er ist ein Teil von unserem Leben, von unserer Kultur.“ Am Ende sei es aber jedem Züchter selbst überlassen, wie er seine Fohlen an den Mann bringt, sagt Schelle.

