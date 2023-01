25 Formulare stehen zur Verfügung

In Rottenbuch gehen in diesem Jahr mehrere große Vorhaben in eine entscheidende Phase

Von: Katrin Kleinschmidt

Rottenbuch: Kleines Dorf, große Projekte. © Gemeinde

Kleines Dorf, große Projekte: In Rottenbuch gehen mehrere Vorhaben heuer in eine entscheidende Phase. Die Gemeinde hat sich mit den Planungen für das Gärtnereigeländes, dem Wohnungsbau und der neuen Wasserversorgung viel vorgenommen. Ein besonderes Datum, das sich heuer jährt, wird erst 2024 gefeiert.

Rottenbuch – 2022 war ein bewegtes Jahr für die Rottenbucher: Bräuhaus und Echelsbacher Brücke wiedereröffnet, nach drei Jahren Pause der erste Fohlenmarkt und viele Konzerte auf der restaurierten Freywis-Orgel. Zugegeben, 2023 kann mit solchen Höhepunkten nicht ganz aufwarten. Und doch sind es einige Großprojekte, die heuer angeschoben werden.

Die meisten Augen sind wohl auf das Geschehen am Gärtnereigelände gerichtet. Dort entstehen in den kommenden Jahren ein Supermarkt sowie vorübergehend eine Containerschule. Aktuell sind die Pläne ausgelegt, die Öffentlichkeit kann noch bis Ende Januar Anregungen und Bedenken äußern. „Ziel ist, zügig Baurecht zu schaffen“, sagt Bürgermeister Markus Bader. Bevor aber die Gebäude entstehen können, sei die Erschließung notwendig – Straßen, Kanäle, Leitungen und auch eine Abbiegespur auf der B23 braucht’s.

Neubau am Gärtnereigelände kommt später

Die Containerschule dient dann als Übergangslösung für Regens Wagner, das am Klosterhof die Don-Bosco-Schule abreißen und neu bauen lassen wird. „Dafür wird gerade Baurecht geschaffen. Das beschäftigt uns viel“, sagt Bader. Die letzten Planungsdetails werden aktuell besprochen.

Zugunsten der Containerschule wird der Neubau am Gärtnereigelände, in dem Feuerwehr, Bauhof und Rettungsdienst künftig unterkommen, erst später entstehen. Vor allem beim Bauhof braucht die Gemeinde vermutlich aber eine schnellere, zusätzliche Lösung. „Wir machen uns da gerade Gedanken“, sagt Bader. „Der Maschinenpark wird mehr“, auch die Zahl der Schilder, zum Beispiel für Baustellen, steigt. „Wir haben zu wenig Lagerplatz“, sagt der Rathauschef. Deshalb werde darüber nachgedacht, die Bauhoffläche am Sportplatz zu erweitern.

Wohnraum schaffen ist extrem wichtig

Ein deutlich größeres Bauprojekt steht im Klosterblick an. Dort will die Gemeinde Wohnungen für Einheimische schaffen. „Wir sind dabei, den Förderantrag zu stellen“, sagt Bader. „Ziel ist es, dieses Jahr noch mit dem Bau zu beginnen.“ Sollten allerdings die Zinsen erneut „explodieren, sieht es wieder anders aus“. Denn mit dem Bau, der die Größe von zwei Doppelhaushälften haben soll, „wird viel Eigenkapital gebunden. Auch wenn es eine langfristige, sinnvolle Investition ist“. Aktuell gebe es kaum noch Nachfrage nach typischen Bauplätzen – dafür vermehrt nach Wohnungen und kleinen Grundstücken. „Die Entscheidung, Wohnraum zu schaffen, ist jetzt wichtiger als zuvor.“

Ebenfalls wichtig – und ebenfalls sehr teuer – werden die Investitionen in die Wasserversorgung. Rottenbuch braucht einen neuen Hochbehälter und eine Hauptleitung vom neuen Standort in Schönegg hin zum Ort. Viele Monate wurde dafür mit Grundstücksbesitzern verhandelt. „Ein Großteil der Dienstbarkeiten ist eingetragen“, sagt Bader. In Kürze werde der Bauantrag für den Hochbehälter behandelt. Dann stehe die Kostenberechnung an.

2024 wird großes Jubiläum gefeiert

Es komme „der Punkt, wo man entscheidet, wann man was baut“. Da die Kosten bei der Wasserversorgung von der Kommune an die Bürger weitergegeben werden müssen, sei ein behutsames Vorgehen notwendig. „Das ist eine Riesen-Herkulesaufgabe. Vor allem für die Bürger werden es hohe Kosten sein“, sagt Bader. „Aber es ist keine Luxusplanung, sondern notwendig.“ Bei einer Infoveranstaltung sollen die Rottenbucher heuer alles über das Projekt erfahren.

Zum Jahresende hin jährt sich dann ein besonderer Tag: Denn Rottenbuch wurde am 27. Dezember 1073 erstmals urkundlich erwähnt – 950 Jahre ist das her. Gefeiert wird heuer noch nicht. „Aber wir bereiten vor“, sagt der Rathauschef. 2024 wird das Jubiläum groß begangen. „Das Grundgerüst steht“ – und umfasst unter anderem eine Festwoche, eine Fotoausstellung und ein Zeitzeugenprojekt. All’ das wird 2023 schon angegangen – damit nächstes Jahr wieder ein handfester Höhepunkt auf die Rottenbucher wartet.

Digitalisierung in der Verwaltungsgemeinschaft

Die Digitalisierung kommt auch zunehmend in den Rathäusern von Rottenbuch und Böbing an. Die beiden haben eine Verwaltungsgemeinschaft. In der wird das Thema immer präsenter.



Zum 1. Januar ist das Ratsinformationssystem eingeführt worden, wie Markus Bader, Rottenbuchs Bürgermeister und VG-Vorsitzender, berichtet. Die Gemeinderatsmitglieder bekommen damit nun ihre Sitzungsunterlagen auch digital zugestellt. Das System mache es „für die Verwaltung einfacher“, sagt VG-Geschäftsstellenleiter Peter Vogt. Es habe eine gute Suchfunktion und sei übersichtlich. Die Unterlagen würden den Gemeinderatsmitgliedern aber weiterhin auch per Post zugestellt. „Da müssten wir sonst erst die Geschäftsordnung ändern“, sagt Vogt. „Alles Schritt für Schritt.“



25 Formulare stehen zur Verfügung

Im Laufe des Jahres wird zudem das Kassenwesen auf eine digitale Arbeitsweise umgestellt. Rechnungen werden dann nicht mehr extra ausgedruckt – selbst die Bürgermeister „unterschreiben dann digital“, erläutert Bader.



Die Bürger beider Orte haben bereits seit vergangenem Jahr die Möglichkeit, einige Dinge von Zuhause aus zu erledigen. Insgesamt 25 Formulare stehen im Internet bereit, unter anderem für die Gewerbeanmeldung, die Beantragung eines Führungszeugnisses oder für standesamtliche Themen. „Es wird spärlich genutzt“, sagt Vogt. Die meisten Rottenbucher und Böbinger würden das meiste weiterhin vor Ort erledigen. „Bei uns gibt es ja keine langen Wartezeiten“, sagt Vogt. Bader hofft, dass die Bürger „weiterhin ins Rathaus kommen“ – so könnten sie Anträge „mit Beratung ausfüllen“ und Fragen klären.



Verteufeln will Bader das digitale Angebot aber nicht. Für Rottenbucher und Böbinger, die beispielsweise weggezogen oder aus anderen Gründen in der Ferne sind und etwas benötigen, „ist das ein Bürgerservice“.

