Hochkarätiges Programm bei Rottenbucher Orgelsommer: Barockes Juwel erklingt in sieben Konzerten

Start am Pfingstsonntag

Der Rottenbucher Festsommer steht ganz im Zeichen der Freywis-Orgel. Nach über dreijähriger Restaurierung wurde sie vergangenes Jahr am Pfingstsonntag geweiht. Heuer kann man dieses barocke Juwel bei sieben Konzerten genießen. Das erste findet an diesem Sonntag statt.

Rottenbuch – „Wir konnten uns vor Anfragen kaum retten“, sagt Florian Löffler, Kirchenmusiker und Organist in Rottenbuch. Die Freywis-Orgel in der Pfarrkirche Mariae Geburt ist in Organistenkreisen seit der Restaurierung in aller Munde. Jeder will sie spielen, jeder möchte sich den Herausforderungen stellen, die diese „Königin der Musikinstrumente“ stellt.

Denn man muss arbeiten an der Orgel, wie Löffler erklärt. „Jedes Register muss händisch gezogen werden, da kann vorher nichts einprogrammiert werden.“ So wie bei vielen Orgeln es der Fall ist, dass die Technik einen Teil der Arbeit des Organisten abnimmt, ist das bei der barocken Freywis-Orgel nicht. Ihre 30 Register, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, kann man nicht in das musikalische Werk einprogrammieren. Der Organist muss sie selbst ziehen.

Eine spannende Sache, findet Pfarrer Josef Fegg. „Unsere Orgel ist halt ein Oldtimer“, sagt er. Und das Publikum wird einbezogen werden in das Geschehen: Auf einer Leinwand, aufgestellt im Altarraum, kann man bei diesen Konzerten die Arbeit des jeweiligen Organisten an der Orgel verfolgen.

Neuer Verein sorgt für die Organisation des Festsommers

Maßgeblich beteiligt an der Organisation des Rottenbucher Festsommers war der erst vor eineinhalb Jahren neu gegründete „Verein der Freunde der Pfarrkirche Mariae Geburt Rottenbuch“, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, sich mit finanziellem und ideellem Beitrag unter anderem auch um die Kirchenmusik zu kümmern. Der Vorsitzende Albrecht Bögl freut sich über steigende Mitgliederzahlen, und Pfarrer Fegg ist begeistert vom Engagement des Vereins. „Ohne so einen Verein und ohne die vielen Sponsoren könnte man solch ein Programm gar nicht stemmen“, sagt er.

Und auf die Beine gestellt wurde ein hochkarätiges Programm mit sieben Konzerten bei freiem Eintritt. Und das ist eigentlich eine kleine Sensation bei dem Topangebot an Organisten, die auftreten werden. Denn wenn am 23. Juli der derzeit weltbeste Organist, Olivier Latry aus Paris, nach Rottenbuch kommt und die Freywis-Orgel spielt, ist das ein ganz großes Musik-Ereignis. Latry zählt zu den renommiertesten Konzertorganisten weltweit.

Man wird auch Michael Hartmann bei einem Konzert hören. Hartmann ist Orgelsachverständiger in München und war zuständig bei der Restaurierung Freywis-Orgel. Florian Löffler wiederum hat seinen Bruder Daniel zu einem weiteren Konzert nach Rottenbuch eingeladen. Daniel Löffler ist Naturhornist bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Naturhorn und Orgel – ein Zusammenspiel, auf das man gespannt sein darf.

Genau ein Jahr nach der Einweihung der Orgel startet am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 19 Uhr das erste Konzert mit Michael Hartmann an der Orgel in der Rottenbucher Kirche.

Von Regina Wahl-Geiger

Die weiteren Konzerte:

Sonntag, 11. Juni, 19 Uhr: Orgelkonzert Christian Bischof (München)

Sonntag, 9. Juli, 19 Uhr: Orgelkonzert Christoph Keggenhof (Speyer)

Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr: Sonderkonzert Olivier Latry (Paris)

Sonntag, 30. Juli, 19 Uhr: Orgelkonzert Ludwig Schmitt (Regensburg)

Samstag, 9. September, 18 Uhr: Festkonzert zum Patrozinium Orgel + Naturhorn Daniel Löffler (Konstanz) und Florian Löffler (Rottenbuch)

Samstag, 7. Oktober, 18 Uhr: Orgelkonzert Johanna Soller (München).



Alle Infos zum Orgelsommer unter www.pv-rottenbuch.de