Im Kreisverkehr: Volltrunken anderes Auto gerammt und weitergefahren

Völlig betrunken hat ein 22-Jähriger aus dem Raum Murnau im Kreisverkehr an der Echelsbacher Brücke den Wagen eines 50-jährigen Premers gerammt - und ist einfach weitergefahren. Dank eines Zeugen bekam er bald Polizeibesuch.

Rottenbuch - So ein Kreisverkehr kann im im Suff eine schwere Hürde sein. Das musste am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr ein 22-Jähriger aus dem Raum Murnau erleben, als er von Rottenbuch kommend in den Kreisverkehr an der Echelsbacher Brücke fuhr. Beim Ausfahren in Richtung Bad Bayersoien kam er über die Fahrbahnmitte hinaus und rammte seitlich den stehenden Wagen eines 50-jährigen Mannes aus Prem, der eben in den Kreisel einfahren wollte.

Doch der Unfallverursacher dachte gar nicht daran anzuhalten und setzte seine Fahrt fort - zumindest rund 100 Meter, bis hinter die Echelsbacher Brücke. Dort hielt er kurz an und stieg aus, offenbar um sich den schaden anzuschauen. Ein zeuge, der den Unfall mitbekommen hatte und dem 22-Jährigen hinterhergefahren war, hielt an und sprach den Unfallfahrer an. Doch der stieg zurück in sein verbeultes Auto und fuhr weiter Richtung Bad Bayersoien.

Dank des Zeugen, der die Polizei alarmierte, konnte die Wohnadresse des 22-Jährigen im nördlichen Kreis Garmisch-Partenkirchen schnell ausfindig gemacht werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert „weit im Straftatbereich“, so Schongaus Vize-Polizeichef Manfred Maier - er lag nur knapp unter zwei Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus Schongau unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Auf ihn kommt laut Maier ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Personen wurden beim Unfall zum Glück nicht verletzt, doch der Sachschaden ist mit 8000 Euro beträchtlich.

