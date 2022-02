Bürgermeister äußert Verständnis für Corona-Proteste: Impfpflicht ein „Eingriff in körperliche Unversehrtheit“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Rund 330 Teilnehmer beteiligten sich in Schongau am Montagabend an der Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Auch Rottenbucher waren darunter. © Hans-Helmut Herold

Auch in Rottenbuch finden „Spaziergänge“ statt, bei denen Menschen die Impfpflicht und Corona-Vorschriften kritisieren. Bürgermeister Markus Bader bezog nun Stellung zu den Demonstrationen.

Rottenbuch – „Als Bürgermeister begrüße ich es, dass das Landratsamt keine Allgemeinverfügung gegen solche Spaziergänge erlassen hat“, schreibt Bader im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Sie seien in Rottenbuch und auch im restlichen Landkreis friedlich und frei von Hetze. „Das erleichtert es, sich inhaltlich mit den beiden Hauptanliegen zu beschäftigen.“

Eines davon sei der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das andere der Protest gegen die Impfpflicht. Dass sich Menschen dagegen wehren, „kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Eine Impfpflicht stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar und hat damit eine weit höhere Begründungs- und Diskussionspflicht, als etwa Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel“, schreibt Bader.

Rottenbuch: Bürgermeister kritisiert die Corona-Bundespolitik

Der Rathauschef kritisiert obendrein die Bundespolitik, die es im Wahlkampf vermieden habe, „vernünftig zu streiten“ und eine Impfpflicht ausgeschlossen hatte. Dass sie für Teile der Bevölkerung nach der Wahl kam, „ist ein Armutszeugnis“. Niemand müsse sich darüber wundern, „wenn Bürger aus der Mitte der Gesellschaft dagegen demonstrieren“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Bader wirft Politik und Medien vor, die Demonstranten in „eine bestimmte Ecke“ zu stellen. Das sei „ein weiterer Tiefpunkt für unser demokratisches Selbstverständnis“. Er habe bei den Spaziergängen in Rottenbuch lauter bekannte Gesichter aus dem Ort gesehen. „Bürger aus der Mitte“, sagt Bader im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Bis zu 70 Menschen nehmen an den Corona-Demonstrationen im Klosterdorf Rottenbuch teil

Bis zu 70 Menschen habe er bei den Demonstrationen, die montags stattfinden, schon gezählt, sagt der Rathauschef. Im Schnitt seien es 50. „Das sind auf die Bevölkerung Rottenbuchs gerechnet rund 2,7 Prozent unserer Einwohner“, rechnet Bader vor – wobei durchaus auch der ein oder andere aus den Nachbarorten komme. An diesem Montag waren laut Polizei erneut 30 Menschen vor Ort, manche waren in Schongau.

Die Kritik vieler an den Spaziergängen kann Bader nicht nachvollziehen. Die Menschen würden ihre Meinung kundtun, was ihnen in einer Demokratie auch zustehe – ebenso wie beispielsweise Gegen-Demonstranten. Dass sie öffentlich ihr Anliegen vertreten, sei nicht nur ihr Recht, sagt Bader, „sondern kann im besten Fall zu einer regen, friedlichen und hoffentlich produktiven Diskussionskultur beitragen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.