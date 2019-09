In Rottenbuch lockt der Fohlenmarkt mit Versteigerung und viel Programm

Pferdefreunde fiebern bereits darauf hin: Am Freitag findet wieder der Kaltblut-Fohlenmarkt in Rottenbuch statt. Es ist die größte Versteigerung dieser Art in ganz Deutschland, zu der dementsprechend viele Besucher erwartet werden. Für sie ist einiges geboten.

Rottenbuch – Der Kaltblut-Fohlenmarkt in Rottenbuch ist eine feste Institution im Dorf. Jedes Jahr freuen sich zahlreiche Pferdefans jeden Alters auf die besondere Auktion. Schon am kommenden Freitag, 6. September, ist es wieder so weit, und der Fohlenmarkt öffnet seine Pforten für Besucher aus nah und fern, kündigt Tobias Schmid, erster Vorstand der Musikkapelle Rottenbuch, an.

Der Markt hat eine lange Tradition in Rottenbuch. Schon im Jahr 1558 wird er urkundlich erwähnt – doch in der Gemeinde geht man davon aus, dass der Pferdemarkt sogar noch älter ist. Seit dem hat sich selbstverständlich einiges geändert. Während früher zwischen Anbieter und Interessenten zum Beispiel im Stall gehandelt wurde, wird der Markt heutzutage, versehen mit einem festen Reglement, vom Pferdezuchtverband organisiert und durchgeführt.

Und auch für Tierliebhaber, die kein Fohlen ersteigern wollen, ist der Markt ein Spektakel. Rund 5000 Besucher werden auch heuer erwartet, wenn Landwirte und Züchter aus der Region ihre besten Fohlen präsentieren.

Nicht nur wegen der langen Tradition ist der Markt weit über die Landkreisgrenzen hinweg bekannt: Der Kaltblut-Fohlenmarkt in Rottenbuch ist die größte Versteigerung dieser Art in Deutschland.

Rund 100 Fohlen werden am Freitag durch den Ring geführt. Eine fachkundige Jury beurteilt die Pferde. „Sie werden in verschiedene Klassen eingeteilt“, erklärt Schmid. Nur die besten Kaltblutfohlen werden mit der Rosette ausgezeichnet. Die Jury achtet unter anderem auf Erscheinungsbild, Wuchs, Kopfausdruck, Beine und Gang. Los geht der Auftrieb am kommenden Freitag schon um 8 Uhr.

Nach der Bewertung werden die Fohlen dann an den Meistbietenden versteigert, so Tobias Schmid. Der Beginn dafür ist gegen 10 Uhr geplant.

Neben der Versteigerung gibt es auch noch einen Kramermarkt, über den die Besucher schlendern können. An den circa 70 Ständen gibt es so einiges zu entdecken.

Außerdem wird wieder ein Festzelt aufgebaut. Vor allem vor zwei Jahren war es sehr gefragt – „damals war es ziemlich regnerisch“, erinnert sich Tobias Schmid. Und die Besucher freuten sich über ein trockenes Plätzchen. Doch auch bei schönstem Wetter,auf das die Veranstalter selbstverständlich hoffen,lohnt sich ein Festzeltbesuch. Der Trachtenverein und die Musikkapelle Rottenbuch sorgen für das leibliche Wohl, und letztere unterhält die Gäste auch musikalisch: Nach der Versteigerung spielt die Musikkapelle bis 23 Uhr im Festzelt zünftig auf.





Lesen Sie auch:

Einsatz wegen Ruhestörung eskaliert - Polizei kann renitentenPeitinger nur mit Pfefferspray stoppen

Spielen die Peitinger Stockschützen bald im Zelt statt in der Sporthalle?