„It so gach“, liebe Autofahrer: Rottenbucher Geschwindigkeitsanzeige lobt und tadelt im Dialekt

Von: Katrin Kleinschmidt

So geht’s: Dieses Fahrzeug hält sich ans Tempo 50 in Rottenbuch. Dafür gab’s den Daumen hoch von Bürgermeister Markus Bader und ein „Griaß enk – griabig ist gut“ auf der Anzeigetafel. © Herold

Digitale Geschwindigkeitsanzeigen gibt’s in vielen Orten. Jene in Rottenbuch ist diese Woche aber ein Blickfang: Sie lobt und tadelt mit Dialekt – Anlass war der „Tag der Muttersprache“.

Rottenbuch – Sie stehen an vielen Ortseingängen im Landkreis: Digitale Anzeigen, die Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit hinweisen – oft gepaart mit Smileys, die jenen, die zu schnell sind, mit rotem Gesicht und herunterhängenden Mundwinkeln ein schlechtes Gewissen machen möchten. Auch in Rottenbuch gibt es solche Anzeigen. Die beiden loben oder tadeln die Fahrer in dieser Woche auf besondere Weise: in Mundart. Bürgermeister Markus Bader hat zum „Tag der Muttersprache“, der am Montag war, neue Texte für die Schilder eingetippt.

„Das geht relativ einfach“, sagt der Rottenbucher Bürgermeister. Die Gemeinde kann über ein Programm selbst steuern, was angezeigt wird. Sie hat die digitalen Tafeln auch schon genutzt, um auf den Fohlen- oder den Adventsmarkt hinzuweisen. Diesmal ist es eben ein kleiner Gruß an den geliebten Dialekt. Schon im vergangenen Jahr hatte Bader die Idee dazu, „aber da habe ich den Tag verpasst“.

Geschwindigkeitsanzeige in Rottenbuch: Rund drei Prozent fahren zu schnell

Heuer nicht. Seit Montag werden Fahrer auf der Bundesstraße 23 mit „Griaß enk“ in Rottenbuch begrüßt. Der Rest der Anzeige ist davon abhängig, wie schnell die Fahrzeuge sind. Wer weniger als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde fährt, kann in grünen Buchstaben „griabig is guad“ lesen. Wer zu schnell ist, bei dem taucht ein rotes „it so gach“ – übersetzt „nicht so schnell“ – auf. Bader hofft freilich, dass meistens die grüne Anzeige aufblinkt.

Im Normalfall sind die Fahrzeugführer, die Rottenbuch auf der Bundesstraße 23 passieren, vernünftig. „Klar gibt es immer Unverantwortliche“, sagt Bader. Aber alles in allem sei die Verkehrssituation „im grünen Bereich“.

Das bestätigen die regelmäßigen Messungen des Zweckverbands „Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“. Dieser stellte im vergangenen Jahr 28 Mal einen Blitzer auf der Bundesstraße 23 in Rottenbuch auf – jeweils 14 Mal auf Höhe des Gärtnereigeländes sowie nahe des Postplatzes. Von den 34 604 gemessenen Fahrzeugen waren 1054 zu schnell unterwegs. Damit überschritten rund drei Prozent die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde – in etwa so viele wie schon 2020. Die sogenannte Beanstandungsquote sei damit laut Bader „im Vergleich niedrig und zeigt, dass die Überwachung auf der einen Seite wirkt, aber auf der anderen Seite auch nicht ausgeweitet werden muss“. Das wäre laut Empfehlung der Polizei ab einer Quote von etwa vier bis fünf Prozent sinnvoll.

Geschwindigkeitsanzeige mit Dialekt: „Wenn sie langsam fahren, können sie es auch viel besser lesen“

Auch die Geschwindigkeits-Anzeigetafeln am Ortseingang zeichnen den Verkehr auf. Die Auswertung sei aufwändig. Ein Abgleich mit den stichprobenartigen Kontrollen des Zweckverbandes ergab aber in der Vergangenheit, dass sich die Ergebnisse „sehr gleichen“, sagt Bader.

Damit dürften die Autofahrer in dieser Woche also häufiger die Formulierung „griabig is guad“ zu sehen bekommen. „Wenn sie langsam fahren, können sie es auch viel besser lesen“, sagt Bader. Der Rathauschef, dessen Sprache auch aus Peitinger Richtung beeinflusst worden ist, befürchtet allerdings, dass nicht jeder Rottenbucher mit seinem Text einverstanden ist. Bader hatte gegrübelt, ob er nun „is guad“ oder „isch guad“ schreiben soll – und entschied sich dafür, seine Aussprache zu wählen. Also „is“. Mit dem Wissen, dass er da wohl vom ein oder anderen was zu hören bekommt. Er grinst: „Ich bin auf rege Rückmeldungen gespannt.“

