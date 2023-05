Kajak-Unglück in Bayern: Gruppe aus Rosenheim kann nichts tun – Junge (11) kentert und stirbt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs, Katarina Amtmann

Eine Gruppe aus Rosenheim war mit Kajaks auf der Ammer unterwegs, als ein Elfjähriger kenterte. Obwohl sofort der Notruf verständigt wurde, kam für den Jungen jede Hilfe zu spät.

Update vom 21. Mai, 17.30 Uhr: Das Wetter ist perfekt – und auch der Wasserstand an der Ammer ist vielversprechend: Das sind die Umstände, die eine 14-köpfige Kajakgruppe aus dem Landkreis Rosenheim am Samstag für eine Tour auf dem Fluss nutzt. Dabei sind fünf Erwachsene sowie neun Kinder und Jugendliche. Kurz nach 15 Uhr nimmt der Ausflug eine dramatische Wende. Das Kajak eines elfjährigen Buben kentert in südlicher Richtung vor der Echelsbacher Brücke. Von dem Buben fehlt plötzlich jede Spur. Die verzweifelte Gruppe ruft den Rettungsdienst zu Hilfe.

Wenig später ist ein Großaufgebot an Rettern auf der Brücke. Polizeihubschrauber, Rettungshubschrauber, Feuerwehren, Bergwachten, Rettungsdienste und Notfallseelsorge begleiten den Einsatz der Wasserrettung. Drei Teams der Wasserwachten Füssen, Uffing und Schongau versuchen, von verschiedenen Einstiegsstellen der Ammer das Kind in den Fluten ausfindig zu machen. „Die Such- und Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der starken Strömung als extrem schwierig“, sagt ein Polizeisprecher. Die Zeit läuft – am Ende gegen die Retter. Fast drei Stunden später finden sie den leblosen Körper des Elfjährigen im Wasser treiben. Informationen unserer Zeitung zufolge wohl unweit der Stelle, an der das Kanu des Buben gekentert war.



Junge (11) ertrinkt in Ammer: „Retter haben wirklich gekämpft“

Für die Dauer der Suchaktion mit mehr als 60 Einsatzkräften ist die Echelsbacher Brücke gesperrt. Die fünf Erwachsenen und acht Jugendlichen und Kinder werden vom Kriseninterventionsteam betreut. Ebenso die Rettungskräfte. Pfarrer Dirk Wollenweber aus Peiting ist der oberste evangelische Notfallseelsorger in Bayern. Auch er war vor Ort. Ein solcher Einsatz, bei dem eine Jugendgruppe betroffen ist, „ist natürlich höchst dramatisch“, sagt er. „Die Retter haben wirklich um das Leben des Kindes gekämpft.“ Ein solcher Einsatz gehe natürlich nicht spurlos an den Einsatzkräften vorüber.



Die Ammer ist aktuell eigentlich vom Wasserstand her optimal zu befahren, erklärt Karl Zwerger. Er ist der Vorsitzende der Kanuabteilung Schongau, er kennt den Fluss bestens – er ist das Haupt-Übungsrevier der Schongauer Kanuten. Doch Zwerger warnt: Auch wenn die Ammer technisch einfach zu befahren sei, so gäbe es trotzdem „immer wieder Stellen, die nicht zu unterschätzen sind“.



An Unfallstelle drückt Wasser das Kanu in Richtung Ufer – Bäume mit Ästen werden zur Gefahr

So auch besagte Stelle etwas oberhalb der Echelsbacher Brücke, an der sich der tragische Unfall ereignet hat: Hier drücke das Wasser das Kanu in Richtung Ufer. „Wer hier einen technischen Fehler macht und sich dem entstehenden Druck nicht widersetzen kann, der kentert“, sagt Zwerger. Er nennt die vielen Bäume mit großen Ästen, die in der Ammer liegend zur Gefahr würden. „Das ist wie ein Sieb, durch das man nicht hindurchschwimmen kann.“ Gerade weil die Ammer noch in der vergangenen Woche sehr hohe Wasserstände gehabt hätte, sei zum jetzigen Zeitpunkt bei einer Kajak-Tour höchste Vorsicht geboten.

„Mit Hochwasser verändert sich der Fluss, Treibgut wird mitgerissen und landet an einer anderen Stelle“, sagt der Kanu-Experte. Das wiederum mache das Wasser noch unberechenbarer als es ohnehin schon ist. Karl Zwerger sagt: „Kinder können vielleicht technisch gut fahren. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Gefahren des Wassers auch gut einschätzen können.“

Die Kriminalpolizei Weilheim hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Junge (11) kentert mit Kajak – Retter können nichts mehr tun

Ursprungsmeldung vom 21. Mai, 10 Uhr: Rottenbuch - Ein Wochenendausflug endete am Samstag, 20. Mai, in einer Tragödie. Ein Elfjähriger ist beim Kajakfahren auf der Ammer tödlich verunglückt. Er war mit einer größeren Gruppe unterwegs und wurde am frühen Samstagabend, 20. Mai, leblos aus der Ammer geborgen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Demnach war eine 14-köpfige Personengruppe aus dem Landkreis Rosenheim mit Kajaks auf der Ammer unterwegs. Kurz nach 15 Uhr sei dann das Kajak des Jungen in südlicher Richtung vor der Echelsbacher Brücke gekentert. Der Junge war anschließend vermisst, so die Polizei weiter.

Eine Person aus der Gruppe verständigte sofort die integrierte Leitstelle. Es begannen großangelegte Suchmaßnahmen mit zahlreichen Kräften der Wasserrettung und der Bergwacht sowie Einsatzkräften der Polizei Schongau.

Weilheim-Schongau: Junge aus dem Kreis Rosenheim kentert auf der Ammer und stirbt

Gegen 17.45 Uhr konnte der Elfjährige lokalisiert und geborgen werden. Aufgrund der starken Strömung gestalteten sich die Such- und Bergungsmaßnahmen „extrem schwierig und nahmen dementsprechend eine längere Zeit in Anspruch.“ Ein Notarzt konnte nach der Bergung nur noch den Tod des Jungen feststellen.

Die weiteren fünf Erwachsenen und acht Jugendlichen beziehungsweise Kinder wurden vor Ort von Kriseninterventionsteams betreut. Auch ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

„Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II“, heißt es abschließend.

