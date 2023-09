Kaltblut-Fohlenmarkt 2023 in Rottenbuch: Hagel-Unwetter hatte auch Züchter getroffen

Von: Theresa Kuchler

Deutschlands größter Kaltblutfohlenmarkt zog am Freitag wieder Tausende Besucher nach Rottenbuch. © Hans-Helmut Herold

Die Stimmung beim Rottenbucher Kaltblutfohlenmarkt am Freitag war gelöst. Doch der Sturm, der am vergangenen Wochenende über Bayern zog, hatte auch einige Züchter getroffen.

Rottenbuch – Am Rand der Fohlenwiese steht Martin Baumgartner und drückt ein schwarzes Deckchen auf den Rücken seines Hengstfohlens. Der junge Dunkelfuchs mit heller Mähne und schmaler Blesse scheint Schmerzen zu haben. „Er hat wahrscheinlich Hagel abbekommen“, sagt der Züchter aus Großweil im Kreis Garmisch-Partenkirchen, der am Freitagmorgen (1. September) zum Kaltblutfohlenmarkt nach Rottenbuch gefahren ist.

Am Sonntag habe Baumgartner gemerkt, dass das Tier nicht gut läuft. Weil es während des schlimmen Unwetters am vergangenen Wochenende auf der Weide stand, geht der Züchter davon aus, dass ihn die Hagelkörner getroffen haben könnten. „Das ist meine Vermutung.“ Zuerst sei sich Baumgartner nicht sicher gewesen, ob er das Fohlen überhaupt zur Versteigerung nach Rottenbuch bringen könne. Weil das am Donnerstag einen besseren Eindruck gemacht habe, hat er sich dann aber dafür entschieden.

Fohlenmarkt 2023 in Rottenbuch: Einige Züchter erlitten Schäden bei Hagelunwetter

Doch das Hengstfohlen tut sich schwer. Als es neben seiner Mutterstute durch den Ring trabt, zeigen sich Probleme an der Hinterhand. Die Bewertungskommission, die in einem Häuschen neben der Fohlenwiese sitzt und den potenziellen Käufern alle Hengst- und Stutfohlen vorstellt, weist die Zuschauer darauf hin, dass der Kaltblüter aus Großweil einen „Hagelschaden“ habe. Im Gespräch macht der Züchter klar: „Wenn er nicht gekauft wird, kommt er wieder mit heim in meinen Stall.“ Letztlich hat er sein Fohlen nicht zur Versteigerung gegeben.

In dem Häuschen der Bewertungskommission sitzt auch Florian Schelle. Der Vorsitzende des Pferdezuchtverbands Oberbayern und langjähriger Organisator des Rottenbucher Kaltblutfohlenmarkts sagt, dass der Hagel einige Züchter erwischt habe. So stehen Süddeutsche Kaltblutfohlen aus Bad Bayersoien und Benediktbeuern auf der Liste mit den angemeldeten Tieren.

Vier davon gehören Martin Höck junior. Der Pferdezüchter aus Benediktbeuern wollte eigentlich nur zwei seiner Nachwuchspferde zur Versteigerung nach Rottenbuch bringen, erzählen zwei seiner Helfer. Doch dann habe der Sturm das Dach seines Stalls stark beschädigt. Weil es nun mit dem Futter knapp werden könnte, habe Höck junior auch seine anderen beiden anderen Süddeutschen Kaltblutfohlen hergebracht, sagen die Begleiter.

Gute Stimmung auf dem Markt und im Bierzelt - Am Samstag großer Blasmusikabend

Insgesamt waren für Freitag 74 Fohlen angemeldet. Mit einem Verkaufspreis von 4000 Euro war der Rappe von Andreas Köpf aus Schönberg das teuerste Stutfohlen, das den Besitzer wechselte. Unter den Hengstfohlen erzielte der Dunkelfuchs von Josef Steinle aus Dießen den höchsten Preis: 4100 Euro.

Bei den Besuchern ist die Stimmung an diesem Fohlenmarkttag gelöst. Gegen Mittag strömen immer mehr Menschen auf die große Wiese am Ortsrand, schauen den trabenden Pferden im Ring zu und schlendern an den Ständen vorbei. Im Festzelt haben der Trachtenverein, die Musikkapelle und der Trommlerzug Rottenbuch alles für den großen Andrang hergerichtet, der vor allem beim Blasmusikabend am Samstag, 2. September, erwartet wird – wenn die Musikanten der „Scherzachtaler Blasmusik“ und die „Pfaffenwinkler“ auf der Bühne stehen und für Stimmung sorgen.

Fohlenmarkt auf neuer Wiese: Bürgermeister Bader mit Standort zufrieden

Auch Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader zeigt sich zufrieden, als er seinen Blick über die Veranstaltungswiese schweifen lässt. „Am Anfang gab es schon Aufregung wegen des neuen Standorts“, räumt er ein. Immerhin musste die Großveranstaltung wegen eines Streits heuer bekanntlich auf einen neuen Platz umziehen. Doch weil die Vorarbeiten – unter anderem der Bau einer neuen Abwasserleitung – schon vor einer Weile erledigt wurden und die Helfer einen Tag früher mit den Aufbauarbeiten loslegten, hat „alles wunderbar geklappt“, erzählt Bader freudig.

Der Bürgermeister sagt, dass die neue Wiese einige Vorteile mit sich bringe: So könnten etwa Pferde und Besucher dort besser von einander getrennt werden. Zum anderen habe man mehr Abstand zur viel befahrenen Straße. „Der Kreuzungsbereich hatte ja auch immer ein gewisses Gefahrenpotenzial“, meint Bader. Sowohl von den Rossbauern als auch den Besuchern habe er schon positive Rückmeldungen zum neuen Standort gehört. Insgesamt ist sich der Bürgermeister sicher: „Der Fohlenmarkt wird auf Dauer hier stattfinden.“

