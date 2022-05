Nach Brandkatastrophe: Saniertes Bräuhaus in Rottenbuch feierlich eingeweiht

Von: Christoph Peters

Schmuckstück: der neue Werkraum im Dachgeschoss des Bräuhauses. © Tobias Fuhrmann

Auf diesen Moment hatten sie bei Regens Wagner Rottenbuch lange gewartet: Dreieinhalb Jahre nachdem ein verheerender Brand das ehemalige Bräuhaus des Klosters stark beschädigte, ist das sanierte Schulgebäude am gestrigen Freitag feierlich eingeweiht worden.

Rottenbuch – Mit „Wind of Change“ empfing die Schülerband der Fachakademie für Sozialpädagogik die geladenen Ehrengäste in den extra für den Festakt hergerichteten Unterrichtsräumen. Der Klassiker der Scorpions, er hätte an diesem Tag kaum besser passen können. Der Wind der Veränderung, er war in den vergangenen Jahren gleich mehrfach durch das geschichtsreiche Bräuhaus geweht. Wind freilich ist sogar noch untertrieben, vielmehr waren es stürmische Zeiten, auf die Gesamtleiter Achim Gerbig zurückblickte. Im Mittelpunkt stand dabei jener Abend des 18. September 2018, als sich im Klosterdorf eine der größten Brandkatastrophen in der Region der letzten Jahrzehnte ereignete. Ein Abend, der sich nicht nur Gerbig, sondern allen Anwesenden tief ins Gedächtnis gebrannt hatte. Ein Feuer zerstörte den Dachstuhl des historischen Bräuhauses, wenige Wochen bevor die Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege in das gerade frisch sanierte Schulgebäude einziehen sollten. 300 Einsatzkräfte hätten die ganze Nacht gegen die Flammen gekämpft, um das Gebäude zu retten, erinnerte Gerbig und sprach allen Beteiligten noch einmal seinen Dank aus. „Sie waren die wichtigsten Menschen der gesamten Bauzeit.“

Nach dem Brand begann die Sanierung von vorn

Die hatte 2016 begonnen, nach dem Brand musste man von vorn anfangen. Das Gebäude war so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es komplett entkernt und neu aufgebaut werden musste. Ein Kraftakt für alle Beteiligten, denn der Schulbetrieb musste weiterlaufen. Die Raumnot sei ein permanentes Thema gewesen, die man dank der Hilfe der Gemeinden Rottenbuch und Böbing gemeistert habe, sagte Gerbig. Allein die Verwaltung sei in der Zeit vier Mal umgezogen, dennoch habe er kaum Klagen gehört. „So etwas geht nur im Miteinander.“ Auch für die Anwohner der Baustelle sei die Zeit keine leichte gewesen, ihnen dankte Gerbig für ihr Verständnis.

Rainer Remmele, Pfarrer und geistlicher Direktor von Regens Wagner, segnete die neue Kapelle. © Tobias Fuhrmann

Auf der Zielgerade machte sich auch die Corona-Krise bemerkbar, Handwerker fielen krankheitsbedingt aus, „einige Dinge fehlen noch wegen Lieferschwierigkeiten“. Längst noch nicht jeder Umzugskarton sei ausgepackt, auf den Möbeln liege noch Baustellenstaub, „aber wir haben es geschafft“, wir sind betriebsfähig“, freute sich Gerbig. Seit zwei Wochen läuft der Unterricht im Bräuhaus, „in drei Wochen werden wir die erste Prüfung im Haus haben“, blickte Gerbig voraus.

Bürgermeister Markus Bader, der in Begleitung eines Großteils des Gemeinderats erschienen war, sprach von einem „besonders schönen Tag für Rottenbuch“. Er blickte auf die jahrhundertealte Historie des Bräuhauses zurück, erinnerte daran, dass es einst die Don Bosco-Schwestern waren, die es zur Schule machten. Diesen Weg führe Regens Wagner seit der Übernahme 2010 fort, man sei dankbar, eine solch „humanitäre Großmacht“ als Partner zu haben, betonte der Rathauschef. Vom sanierten Gebäude, das so prägend für Rottenbuch sei, zeigte sich Bader begeistert. „Es gibt kaum einen schöneren Ort zum Lernen.“

beste Bedingungen für Schüler und Lehrer Rund 350 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Fachakademie und die Berufsfachschule. Sie und ihre 38 Lehrer finden im neuen Schulgebäude nun beste Bedingungen vor. Davon konnten sich die geladenen Gäste am Freitag bei einem Rundgang selbst überzeugen. Die modernen Unterrichtsräume verfügen alle über digitale Tafelsysteme. Es gibt Ausweichräume für Gruppenarbeiten und Schülerstützpunkte. Im ersten Stock befindet sich eine große Lehrküche. Im Erdgeschoss ist die Verwaltung untergekommen, sowie eine Großküche, die 140 Menschen in den Regens-Wagner-Einrichtungen sowie zwei Kindergärten und die Mensa mit Essen versorgt. Der frühere Speisesaal wurde zur Kapelle umgebaut. Besonders angetan zeigten sich die Besucher vom Werkraum im Dachgeschoss mit Bergblick. Dass hier einmal Unterricht stattfinden könnte, sei für viele nicht vorstellbar gewesen, erinnerte sich Architekt Michael Weinbrenner vom Büro Haindl und Kollegen an die ersten Begehungen. Zu dunkel und kleinteilig wirkte damals das Geschoss. Davon ist nun nichts mehr zu sehen. Der Brand sei eine Zäsur gewesen, doch der Kraftakt des Wiederaufbaus habe sich gelohnt, sagte Weinbrenner. „Es sind wunderschöne Räume entstanden.“ Noch nicht fertig sind die Außenanlagen samt großer Terrasse vor der Cafeteria. Sie sollen als nächstes angegangen werden.

Der hat allerdings seinen Preis. Allein 16 Architektur- und Planungsbüros sowie 45 Firmen seien für das Projekt im Einsatz gewesen, verdeutlichte Gerhard Reile, Mitglied des Stiftungsvorstands von Regens Wagner. Ursprünglich war die Sanierung mit 12,6 Millionen Euro veranschlagt gewesen, von denen 10,5 Millionen Euro zum Brandzeitpunkt verbaut waren. Für die Aufräum-, Rückbau- und Wiederaufbauarbeiten kamen noch einmal 23,5 Millionen Euro hinzu, womit man unter dem Strich bei rund 34 Millionen Euro landete. Einen großen Teil der Summe trage die Versicherung, sagte Reile. 3,6 Millionen Euro steuerte der Freistaat bei, 60 000 Euro gab es aus dem Topf des Denkmalschutzes, Ein Zuschuss von 500 000 Euro gewährte die Diözese Augsburg für die Kapelle, die im Erdgeschoss entstand und am Freitag ebenfalls feierlich eingeweiht und gesegnet wurde.

Vor zahlreichen geladenen Gästen blickte Regens Wagner-Gesamtleiter Achim Gerbig bei der feierlichen Eröffnung des sanierten Schulgebäudes auf die aufreibende Baustellenzeit zurück. © Tobias Fuhrmann

Besonders groß war die Freude über das neue Schulhaus natürlich bei jenen, die darin tagtäglich arbeiten. Stefan Eblenkamp, Leiter der Fachakademie, und Silvia Christa, Leiterin der Berufsfachschule, sprachen von einem „Leuchtturm für die Region“. Sie lobten das perfekte räumliche und pädagogische Umfeld, das geschaffen worden sei. „Es ist ein Haus, in dem wir allen Anforderungen gerecht werden können.“ Und die seien groß, machte Eblenkamp klar. Angesichts des enormen Bedarfs an Erzieherinnen sei deren Ausbildung eine gesellschaftliche Aufgabe von enormer Tragweite. Hier, da waren sich am Freitag alle einig, sei auch die große Politik gefordert. „Wir bilden gerne Fachkräfte für die Region aus“, sagte Gerbig. „Wir müssen aber auch in der Lage sein, das ohne Defizit zu machen.“

