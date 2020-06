Auf Baustelle in Rottenbuch: 19-Jähriger wird bei Sturz schwer verletzt

Per Hubschrauber wurde der Schwerverletzte nach Murnau ins Krankenhaus gebracht.

Schlimmer Unfall

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Rottenbuch wurde ein 19-Jähriger am Donnerstagvormittag schwer verletzt. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.