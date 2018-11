Auto kommt von Straße ab, fährt über Feld - und landet auf Terrasse

Ein 56-jähriger Rottenbucher staunte nicht schlecht, als in der Nacht auf vergangenen Sonntag plötzlich ein Auto auf seiner Terrasse stand. Ein Auto war von der Bundesstraße 23 abgekommen und drei Meter tief auf das Anwesen gestürzt. Der Fahrer hatte 2,04 Promille, er überstand den Unfall unverletzt.

Rottenbuch – Um 1.36 Uhr wurde die Polizei von dem Anwohner über den ungebetenen Gast informiert. Die Beamten der Schongauer Inspektion machten sich auf den Weg nach Rottenbuch und trafen auf der Terrasse einen 20-jährigen Bad Bayersoier an. Er saß noch am Steuer seines Wagens und wirkte „desorientiert“, berichten die Beamten. Der Mann hatte gehörig einen über den Durst getrunken und sich anschließend an das Steuer seines Nissan gesetzt.

Das hatte fatale Folgen: Der 20-Jährige kam mit dem Wagen von der Bundesstraße 23 ab und fuhr laut Polizei zunächst längere Zeit über ein Feld. Anschließend durchbrach der Nissan den Zaun des Anwesens des 56-jährigen Rottenbucheners, sprang über eine Stützmauer und stürzte drei Meter in die Tiefe. Auf der Terrasse kam der Wagen schließlich krachend zum Stehen. Wie durch ein Wunder überstand der Bad Bayersoier den spektakulären Unfall ohne jede Schramme. Am Auto und der Terrasse entstand allerdings Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Wie die Beamten von dem jungen Mann in Erfahrung brachten, war er auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier in Peiting. Ein Alkotest ergab den stattlichen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutentnahme im Schongauer Krankenhaus wurde angeordnet, der Führerschein des 20-Jährigen sichergestellt.

20-Jähriger stürzt mit Auto auf Terrasse: Verursachte Autofahrer weiteren Unfall?

Seine Fahrerlaubnis dürfte der Bad Bayersoier lange Zeit nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er bei der nächtlichen Promillefahrt noch einen weiteren Unfall verursacht: Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde den Beamten von einer 22-jährigen Peitingerin gemeldet, dass ihr Pkw am Parkplatz der Schnaidberg-Alm von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war. Die Fahrerseite wurde beschädigt, rund 6000 Euro wird die Reparatur kosten. Aufgrund der Spuren am Fahrzeug sei ein Zusammenhang mit der Fahrt des Bad Bayersoiers wahrscheinlich, heißt es von der Polizei.

Den Bad Bayersoier erwartet nun ein Strafverfahren: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

