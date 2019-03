„Wohin gehst du?“: Fremder spricht Bub auf Heimweg an - nicht der erste unheimliche Fall

Große Aufregung in Rottenbuch: Am Freitag hat offenbar ein unbekannter Mann einen Bub angesprochen, der sich auf dem Heimweg von der Grundschule befand. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Rottenbuch – Um 13.30 Uhr machte die Textnachricht der Mutter des Jungen die Runde unter den Rottenbucher Eltern. Ihr Sohn sei um 12.15 Uhr am Postplatz auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem Mann in einem dunklen Auto angesprochen worden, teilte sie darin mit. Der Fremde habe gefragt „Wohin gehst du?“, woraufhin ihr Sohn sofort weggerannt sei. „Er war total aufgelöst und hat geweint.“ Der Autofahrer sei anschließend den Ölberg hinauf gefahren.

Polizei und Schule habe sie schon verständigt, teilte die Mutter mit. Die Polizeiinspektion Schongau bestätigte am Freitagnachmittag den Fall. Nähere Einzelheiten könne man aber noch nicht nennen. Die Aussage der Familie stehe noch aus, teilte die PI auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten mit.

Unheimliche Auto-Vorfälle: Eltern in Sorge

Erst zuletzt hatten sich im Schongauer Land ähnliche Vorkommnisse ereignet. In Böbing hatte Anfang Februar ein Mann mit ausländischem Akzent einen Zweitklässler angesprochen und ihn in gebrochenem Deutsch aufgefordert, in sein Auto zu steigen. Vom dunklen Fahrzeug mit dem unbekannten Fahrer fehlt nach wie vor jede Spur. Gleiches gilt für Sachsenried, wo zu Beginn des Jahres ein Unbekannter aus seinem dunklen Auto heraus wochenlang Schulkinder an den Bushaltestellen beobachtete.

chpe