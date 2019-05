Vier große Brocken für Rottenbuch

Dorfentwicklung, Verkehr, Kanal und Wasser: Vier große Brocken beschäftigen Rottenbuch. Das wurde bei der Bürgerversammlung deutlich. Vor allem ein Thema treibt um.

Rottenbuch–Diesmal wurde es entspannter für Markus Bader. Musste sich Rottenbuchs Rathauschef bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr deutliche Kritik wegen der Ansiedlung eines Supermarktes anhören, verlief der Infoabend am Montag vor rund 140 Besuchern ohne scharfe Debatten. Dennoch: Die Vorhaben beschäftigen die Menschen.

Allen voran die Dorfentwicklung mit der Nahversorgung. Wie berichtet, war zum Jahresende 2018 mit einer Vorstudie der Postplatz an der B 23 als Supermarkt-Standortalternative zum umstrittenen Gärtnereigelände aufgetaucht. Allerdings ist die Zufahrt problematisch, die B 23-Kreuzung gilt als unfallträchtig. Im Dezember gab der Gemeinderat eine Verkehrsstudie in Auftrag. Doch die Ergebnisse lassen auf sich warten, laut Bader werden sie im Mai vorgelegt. Dann wird wohl wieder ein Kreisel auf dem Tisch liegen. Dieser Plan verschwand Ende der 1990er Jahre aus Kostengründen in der Schublade. Laut Bader muss die Gemeinde das Vorhaben finanzieren, der Bund kümmere sich an seiner Straße nur um die Arbeiten. Begründung: Es gebe dort keinen „verkehrlichen Missstand“, wie Bader sagte. Der Bürgermeister will mit einem grundsätzlichen Ratsbeschluss politischen Druck für einen Kreisverkehr machen. „Für dreistellige Millionenbeträge werden Ortsumfahrungen gebaut“, kritisierte er – in Rottenbuch halte sich die Politik raus. „Das ist ein krasses Missverhältnis.“

Selbst wenn die Studie den Postplatz als geeignet für einen Supermarkt ansieht: In trockenen Tüchern ist nichts. Gerade von Anwohnern wird er kritisch gesehen. Das Areal sei zu klein, zudem seien Umbauarbeiten nötig, bemängelte ein Betroffener. Bader, dem ein Planungswettbewerb vorschwebt, verwies auf den Zeitplan: Entscheidungen würden jetzt nicht getroffen, die Studie erst im Gemeinderat diskutiert, außerdem mit den Anliegern gesprochen. Zum Betreiber äußerte er sich nicht. Während Edeka beim Gärtnereigelände Gewehr bei Fuß steht, ist unklar, ob der Konzern sich mit dem kleineren Postplatz begnügen würde. Einen Interessenten Feneberg kommentierte Bader auf Nachfrage aus dem Publikum nicht. Sicher sei, dass kein Discounter komme. Allerdings müsse die Gemeinde angesichts der umkämpften Branche Kröten schlucken: „Das ist kein Wunschkonzert.“

Konkreter sieht es dagegen bei der Kanalsanierung aus. Die soll ebenfalls im Mai endlich starten. Die Arbeiten hatte der Gemeinderat im Februar hinter verschlossener Tür für rund 220 000 Euro an die Firma Aarsleff (Hallbergmoos) vergeben. Angegangen werden erst die gravierenden Schäden. Noch schlimmer schaut es beim Regenwasserkanal aus. „Finanziell ist das eine Jahrhundertaufgabe“, so Bader. „Mittel- bis langfristig muss man was tun.“ Weitere Sorgen bereitet die Pflanzenkläranlage in Schönberg: Die 2005/2006 für 700 000 Euro errichtete Anlage ist wegen ihrer Größe anfällig. Die Sanierung des zweiten, größeren Beckens lohnt sich nicht, so Bader. „Das ist Geld die Ammer runter geschmissen.“ Weil ein Anschluss an Bad Bayersoien nur schwer machbar ist, läuft es wohl auf einen Ersatzbau hinaus.

Sanierung der Straßen und Wege

Viel Geld wird die Kommune bei der Wasserversorgung in die Hand nehmen müssen. Ein neuer Hochbehälter wird auf der Schönegg gebaut. Dazu sind neue Leitungen nötig. Die Planungen laufen, Kosten sind noch nicht genannt. Bader spricht jedoch bereits von einem „finanziellen Damoklesschwert“.

Rottenbuch droht unabhängig von den Großprojekten eine weitere teure Aufgabe, Straßen und Wege müssen saniert werden. 2018 wurden 107 000 Euro in die Infrastruktur gesteckt. Immerhin zieht der Gemeinderat bei allem mit. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit“, so Bader, der mit Blick auf die Wahl 2020 bekräftigte: „Ich will wieder kandidieren.“