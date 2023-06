Campingplatz „Am Richterbichl“ gibt es seit 50 Jahren – Betreiber blicken auf Anfänge zurück

Von: Rafael Sala

Der Campingplatz in Rottenbuch ist 50 Jahre alt geworden: Darüber freuen sich (v.l.) Iris Echtler, Franziska Echtler, Pascal Voit und Christoph Echtler. © Rafael Sala

Grund zum Feiern gab es auf dem Campingplatz „Am Richterbichl“ in Rottenbuch: Seit 50 Jahren besteht die Anlage an der B 23. Auf die Besucher warteten ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Tombola und reichlich Verköstigung.

Rottenbuch – Die geografische Lage ist geradezu ideal: „Wir liegen genau in der Mitte“, schildert Franziska Echtler. „Nach München, Füssen und Garmisch-Partenkirchen ist es gleich weit, das wissen unsere Kunden zu schätzen.“ Die Mit-Inhaberin des 4-Sterne-Campingplatzes „Am Richterbichl“ in Rottenbuch hat Anlass zur Freude: Seit 50 Jahren gibt es die Anlage im Herzen des Pfaffenwinkels inzwischen.

Den Startschuss der Jubiläums-Feierlichkeiten machte die Musikkapelle Rottenbuch mit einer Serenade am platzeigenen Weiher. Tags drauf folgten mehrere Führungen, darunter an der Echelsbacher Brücke und in der einstigen Kloster- und jetzigen Pfarrkirche in Rottenbuch. Der eigentliche Festtag aber war dem vergangenen Pfingstsonntag vorbehalten – mit einem Frühschoppen und viel musikalischer Umrahmung.

Campingplatz „Am Richterbichel“ feiert 50. Jubiläum – Hunderte Besucher strömten auf das Gelände

Hunderte Besucher strömten zwei Tage lang über das Gelände und ließen sich im Rahmen einer Führung das zeigen, was die Anlage so besonders macht. Von „romantischem Charme“ spricht der Verlobte von Echtler, Pascal Voit. Davon, dass berühmte Ausflugsziele wie Schloss Neuschwanstein, die Wieskirche und die Gebirgswelt um die Zugspitze quasi um die Ecke liegen. Und natürlich von der Anlage selbst.

Jahresplätze für Dauercamper, Schlafhütten und -fässer, eine Kochstelle mit sanitären Anlagen und Aufenthaltsraum, dazu genügend Stellflächen und ein idyllischer Weiher mit erst vor Kurzem errichteten Spielgeräten: „Bei uns fehlt es an nichts“, sagt Echtler stolz.

Aus weiten Teilen Deutschlands zieht es die Besucher her, auch im europäischen Ausland ist der Campingplatz bekannt, vor allem Holländer wüssten ihn zu schätzen. „Viele von ihnen sind schon Stammkunden“, schildert Christoph Echtler, der das Geschäft 1994 von seinem Vater und Gründer Karl Echtler übernommen und inzwischen an die nächste Generation weitergegeben hat.

Anfangszeit war nicht leicht - Hälfte der Behörden sprach sich gegen Vorhaben aus

Angefangen hat alles vor 50 Jahren, im Sommer des Jahres 1973. Die ersten Dauercamper kamen bereits wenige Monate nach Errichtung der Anlage, von da an ging es stetig bergauf. „Es kamen sehr gute Jahre, wir konnten alle finanziellen Belastungen stemmen“, so Echtler. Man habe in den Jahrzehnten viele nette Menschen kennengelernt, Freundschaften seien entstanden. „Wir erfuhren viel Hilfsbereitschaft“, freut sich Christoph Echtler im Gespräch.

Danach hatte es in der Planungsphase jedoch noch nicht ausgesehen, der sprichwörtliche „Pleitegeier“ schwebte über dem Vorhaben, erinnert sich der Rottenbucher. Zwar hatte der Gemeinderat Anfang der 70er Jahre grünes Licht für den Bau gegeben, doch dann schalteten sich die Behörden ein, darunter das Landratsamt, das Denkmal- und Straßenbauamt, der Bauernverband und zahlreiche andere Mit-Entscheidungsträger.

Leicht sei die Zeit nicht gewesen. Der „größte Hammer“ kam von der Regierung von Oberbayern, schildert Echtler. Nur fünf Minuten sei ein Mitarbeiter der Behörde vor Ort gewesen und habe gleich ein vernichtendes Fazit gezogen: Vor das „schöne Rottenbuch“ wolle man kein „Zigeunerlager“ errichtet sehen, soll er barsch gesagt haben.

Frühjahr und Sommer 1972: Baustart von Außenanlage und Haus

Eine Aussage, die der Mann später zurücknehmen musste. Rund die Hälfte der Behörden sei dagegen gewesen, der damalige Landrat Manfred Blaschke befürwortete jedoch schlussendlich die Pläne. Das Straßenbauamt Weilheim forderte den Bau einer Linksabbiegerspur, eine Auflage, die – im Verbund mit anderen – fast das „Aus“ des Vorhabens bedeutet hätte, fielen doch alleine dafür rund 110 000 Mark an.

Zwar reduzierte sich der Betrag nach zähen Verhandlungen um etwa die Hälfte, doch noch immer war eine ansehnliche Summe zu stemmen. Eine, die nach Echtlers Worten die Vorstellung darüber, was das alles kosten dürfe, bei Weitem übertraf. Noch sei Zeit gewesen, „alles abzublasen“, doch Dank großzügiger Finanzierungsangebote der Raiffeisenbank Rottenbuch und eines Darlehens vom Staat aus dem Programm „Freizeit und Erholung“ war bald alles unter Dach und Fach, die Bagger rollten an.

Im Frühjahr und Sommer 1972 konnte mit dem Bau der Außenanlagen und des Hauses begonnen werden. Von da an ging es auf die Erfolgsspur: Heute stehe man, von einigen Aufs und Abs abgesehen, solide da. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, freut sich Echtler.

Den Dank und die erfahrene Unterstützung wollen die Inhaber gerne weitergeben: So ist geplant, den Erlös aus einer Tombola während der Festtage dem Kinderhospiz Allgäu zugutekommen zu lassen.