36,1 Millionen Euro für Erneuerung der Echelsbacher Brücke - Gemeinsames Brückenfest ist weiterhin geplant

Schon wieder sehr grün: Nur noch leicht zeichnet sich in der Ammerschlucht jene Stelle ab, an der einige Jahre lang Fundamente standen.

Behelfsbrücke verschwunden

Von Katrin Kleinschmidt

Die Behelfsbrücke ist verschwunden. Auch oberhalb der Schlucht sind rund um die Echelsbacher Brücke nur noch wenige Restarbeiten zu erledigen.

Rottenbuch – Die Rasenhalme sprießen, die Büsche breiten sich wieder aus. Die Bauarbeiten rund um die Echelsbacher Brücke sind nahezu abgeschlossen – und so holt sich die Natur ihre Flächen in der Schlucht und rund um die Brücke Stück für Stück zurück. „Der natürliche Aufwuchs geht relativ schnell“, bestätigt German Abenthum vom Staatlichen Bauamt Weilheim.

Für die Behörde ist das Großprojekt nahezu abgeschlossen. Die Behelfsbrücke ist komplett verschwunden, ebenso die große Baustelle auf Bayersoier Seite. Selbst die riesigen Fundamente in der Schlucht, auf denen die Pfeiler standen, konnten zurückgebaut werden. Einzig ein paar Stahlnägel, die zum Halt zehn bis 15 Meter tief in die Hänge eingebracht worden waren, bleiben samt Betonmantel in den Steilwänden zurück. An ihnen waren einst Stahlseile befestigt, die der Brücke Halt gaben. Die riesigen Nägel wurden nun rund 50 Zentimeter tief abgeschnitten, sodass sie nicht mehr herausschauen und auch diese Flächen zuwachsen können.

36,1 Millionen Euro hat die Erneuerung der Echelsbacher Brücke schlussendlich gekostet

Zuletzt hatten die Arbeiter noch einen Geh- und Radweg an der Brücke Richtung Bad Bayersoien fertiggestellt und ein Stück Straße Richtung Schönberg asphaltiert. Laut Abenthum steht nun noch die Pflanzung von ein paar „ortstypischen Bäumen“ in der Schlucht – dort, wo die Fundamente der Pfeiler standen – an. Dann ist tatsächlich alles geschafft.

36,1 Millionen Euro hat die Erneuerung der Brücke schlussendlich gekostet – inklusive des neuen Kreisverkehrs auf Rottenbucher Seite und eben Auf- und Abbau der Behelfsbrücke. Die Summe liegt deutlich über den 21,8 Millionen Euro, von denen noch beim Spatenstich 2017 gesprochen worden war. Das hat laut Abenthum weniger etwas mit Problemen beim Bau zu tun. Während der laufenden Arbeiten sei es nur vereinzelt zu Kostensteigerungen gekommen. Stattdessen habe sich schon bei den Ausschreibungen gezeigt, dass die Teilerneuerung teurer wird als gedacht. Die Arbeiten wurden in vier Lose unterteilt und stets einzeln ausgeschrieben. Die Angebote, die von Firmen dabei eingingen, lagen über jenen Preisen, mit denen in der Planung kalkuliert worden war. Ein Vorgang, der in der Baubranche aber nicht unbedingt Seltenheitswert hat.

Auch die anderen Schwierigkeiten, die zwischenzeitlich aufgetreten waren, überraschen wenig: 2018/19 erschwerten Schneemassen die Arbeiten, danach gab es während der Corona-Pandemie Probleme, weil Arbeiter aus Österreich und Polen nicht mehr einreisen durften sowie Lieferzeiten für Material immer länger wurden.

Trotz allem war es im November 2021 geschafft – die erneuerte Brücke wurde wieder für den Verkehr freigegeben. In kleinem Rahmen: nur mit geladenen Gästen, die die damalige 2G-Regel erfüllen mussten – die also entweder geimpft oder genesen waren.

Brückenfest soll mit Infopavillon-Einweihung verbunden werden

Eigentlich sollte es später noch ein Brückenfest für die Bevölkerung geben. Eines, bei dem die umliegenden Orte ihre nun mehr 93 Jahre alte Brücke feiern wollten. Mehr als eineinhalb Jahre nach der Verkehrsfreigabe ist davon immer noch nichts zu hören. Das liegt vor allem daran, dass der Infopavillon, der auf Rottenbucher Seite nahe des Kiosks entstehen soll, bis heute nicht steht. „Wir wollten das Fest mit seiner Einweihung verbinden“, sagt Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader. Doch wegen des Ukrainekriegs und stetig gestiegener Preise waren die Planungen zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden.

„Jetzt laufen sie wieder an“, sagt Bader. Erst kürzlich habe es ein Treffen der Beteiligten gegeben. Auch die Gemeinden Bad Bayersoien und Wildsteig sowie der Tourismusverband Pfaffenwinkel engagieren sich für das Projekt. Der Pavillon soll Informationen zur Brücke und zur Region bieten. Außerdem ist ein Gedenkraum für jene Menschen geplant, die sich das Leben genommen haben.

Die Planungen werden über „Leader“ finanziell gefördert. Bader schätzt, dass sie in den nächsten zwölf bis sechs Monaten abgeschlossen sind. „Das politische Ziel ist es, dass der Pavillon dann auch gebaut wird“ – doch für den Bau selbst gebe es bisher noch keine Förderzusage.

Sollte das Häuschen aber entstehen, dann wird es ganz sicher eine Einweihungsfeier geben, kündigt Rottenbuchs Rathauschef an. Dann könnte doch noch ein Brückenfest steigen.