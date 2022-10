Rottenbuch: Ein Künstler übernimmt das Kunstcafé am Tor

Von: Katrin Kleinschmidt

Das Kunstcafé am Tor bleibt in Rottenbuch erhalten: Mario Albrecht übernimmt die Gastronomie von Lena Kaufmann-Friedberger. © Katrin Kleinschmidt

Aufatmen in Rottenbuch: Für das Kunstcafé am Tor wurde ein Nachfolger gefunden: Mario Albrecht, Gastronom und Künstler, übernimmt es. Einen lückenlosen Übergang wird es allerdings nicht geben. Nach der Schließung am 15. Oktober geht es voraussichtlich Mitte November wieder los.

Rottenbuch – So langsam merkt Lena Kaufmann-Friedberger, dass der Abschied nicht ganz leicht wird. Nach zwölf Jahren hat sie sich entschieden, das Kunstcafé am Tor in Rottenbuch abzugeben. Am 15. Oktober wird ihre Zeit als Wirtin mit einem feierlichen Tag beendet.

„Ich bin schon traurig“, gibt sie zu. Doch am Entschluss rüttelt sie nicht mehr – die Mutter von zwei Mädchen (vier und acht Jahre) möchte mehr Zeit für die Familie haben. Und die kann sie sich nun auch guten Gewissens nehmen. Denn Kaufmann-Friedberger hat einen Nachfolger gefunden, der das Café weiterführen wird: Mario Albrecht. „Ich bin sehr froh, dass es weitergeht“, sagt sie. „Er ist prädestiniert. Er ist Künstler und Gastronom.“

Albrecht führte zwölf Jahre lang den Löwenhof in Schongau

Und im Schongauer Raum auch kein Unbekannter. Zwölf Jahre lang, bis 2011, hat Albrecht den Löwenhof in Schongau geführt. Danach machte er eine Ausbildung zum Kunstschmied, besuchte anschließend die Akademie für Design und Handwerk in München.

Dabei konzentrierte er sich auf Schmuckstücke, die er aus Plastiknetzen herstellte. Da während der Corona-Pandemie auch für Künstler eine schwere Zeit herrschte, „habe ich damals wieder in der Gastro angefangen“, sagt Albrecht. „Da hat sie mich wieder gefangen.“

Die Lage in Rottenbuch ist für den neuen Betreiber perfekt

Albrecht arbeitete bis vor Kurzem im Bootshaus-Schongau. Eine eigene Gastronomie wollte er nur übernehmen, „wenn die Location passt“. Mit dem Kunstcafé am Tor hat er eine solche gefunden. „Die Idee, Kunst und Café zu verbinden, finde ich super“, sagt Albrecht. Zudem habe das Lokal „einen schönen Garten“. Die Lage in Rottenbuch ist für den 44-Jährigen perfekt, er wohnt seit zwei Jahren in dem Dorf. „Jetzt muss ich nicht mehr jeden Tag Autofahren.“

Einen fließenden Übergang wird’s aber nicht geben. Ursprünglich wollte Albrecht Anfang November öffnen, nun wird es aus organisatorischen Gründen voraussichtlich etwas später. Die Räume pachtet er von Kaufmann-Friedberger.

Die beiden kennen sich schon eine ganze Weile. Bei einer Hochzeit in den Rottenbucher Räumen hatte Albrecht beim Catering geholfen. „Wir haben uns gleich gut verstanden“, erinnert sich Kaufmann-Friedberger. Als der Künstler und Gastronom Anfang September im Kunstcafé vorbeischaute und fragte, ob er es übernehmen dürfte, war sie gleich angetan. Sie hofft, „dass die Gäste auch weiterhin kommen“.

„Jeder Gastronom hat seinen Fingerabdruck“

Komplett umstellen müssen sie sich nicht. „Das wird kein Löwenhof 2.0. Grundsätzlich wird vieles so bleiben“, sagt Albrecht. „Aber garantiert ändert sich auch etwas. Jeder Gastronom hat seinen Fingerabdruck.“ Der 44-Jährige möchte die Öffnungszeiten ähnlich beibehalten – das Café ist derzeit an sechs Tagen von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem sollen Künstler aus der Region die Möglichkeit bekommen, ihre Werke dort auszustellen – nach etwa zwei Monaten sei der nächste dran. Den Anfang macht Peter Mayr aus Peiting. Zudem plant Albrecht mehr Abendveranstaltungen als bisher, mit einheimischen Musikern. Auch Autorenlesungen seien denkbar. „Das wird sich alles noch ergeben.“ Für seine eigene Kunst hat Albrecht erst einmal kaum Zeit. „So ein Café ist eine 24/7-Aufgabe“, sagt er.

Das kann Kaufmann-Friedberger bestätigen. Bald aber beginnt für sie eine ruhigere Zeit. Bevor sie sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt – noch weiß sie nicht, in welche Richtung es gehen wird – möchte sie sich eine Auszeit nehmen. Dinge tun, zu denen sie nie gekommen ist. „Ich habe mir extra in einem kleinen Büchlein aufgeschrieben, was ich jetzt alles machen will.“

Ihren Abschied feiert Lena Kaufmann-Friedberger am 15. Oktober. Dann gibt es ab 10 Uhr ein Weißwurstessen. Ab 10.30 Uhr spielt Christian Schwarz, ab 14 Uhr das Orchester Kurzweil, und ab 18 Uhr ist Party mit der „Besserwisser Blues Band“ angesagt. Weitere Infos gibt’s telefonisch unter 08867/921040.

