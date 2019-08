Künftige Erzieherinnen verabschiedet: Erinnerung an eine Zeit voller Baustellen

Absolventen der Regens-Wagner-Fachakademie für Sozialpädagogik in Rottenbuch wurden nun verabschiedet. Sie sorgten in den vergangenen fünf Jahren nicht nur im Klosterdorf für Aufsehen.

Rottenbuch – Die vielen jungen Damen und wenigen jungen Herren, die in Rottenbuch fünf Jahre lang zu Erziehern ausgebildet wurden, sorgten offensichtlich für reichlich Gesprächsstoff im Ort. So berichtete Bürgermeister Markus Bader in seiner launigen Rede bei der Abschlussfeier im Fohlenhof-Saal von einem Bautrupp aus Ostdeutschland. Die Männer verbuddelten in Rottenbuch gerade das Breitbandkabel, als der Bürgermeister vorbeischaute. Noch nie hätten sie eine so tolle Baustelle gehabt, schwärmten die Arbeiter. Zu Baders Überraschung meinten sie nicht die Schönheit der Landschaft, „sondern die hübschen Mädchen, die überall in den Wiesen liegen“.

Auch in Böbing wird man die Schüler vermissen, bestätigte der dortige Rathauschef. Und das nicht nur wegen der kräftigen Umsatzsteigerung des örtlichen Cafés, bemerkte Peter Erhard mit einem Augenzwinkern. Bekanntlich vermietete die Nachbargemeinde der Akademie Schulräume für die Zeit, in der das historische Bräuhaus in Rottenbuch aufwendig renoviert und ausgebaut wurde. Doch noch bevor die Schüler im November wieder von Böbing nach Rottenbuch hätten umziehen können, zerstörte im September vergangenen Jahres ein verheerendes Feuer den historischen Dachstuhl. Die Verwüstung war immens, die Arbeiten mussten von vorne losgehen. Der Umzug der Schüler musste abgeblasen werden.

Absolventen der Regens-Wagner-Fachakademie für Sozialpädagogik in Rottenbuch: „Baustelle“ als Motto der Abschlussfeier

Und so hatten die jungen Frauen und Männer für ihre Abschlussfeier nun auch das Motto „Baustelle“ ausgerufen. Regens-Wagner-Gesamtleiter Achim Gerbig machte begeistert mit und referierte mit Schutzhelm auf dem Kopf. Er erinnerte an die verheerende Brandnacht und dankte dem Böbinger Bürgermeister für die Gastfreundschaft. Peter Erhard, seines Zeichens nicht nur Rathauschef, sondern auch Kommandant der Böbinger Feuerwehr, war in der Brandnacht natürlich auch vor Ort. Noch während der Löscharbeiten sicherte er Gerbig eine Verlängerung des auslaufenden Mietvertrages für die Schulräume zu. Auch dafür bekam er nun von Gerbig einen Geschenkkorb überreicht.

Mit Blick auf die Bauarbeiten, die jetzt wieder angelaufen sind, räumte der Gesamtleiter ein, dass man juristisch und auch wirtschaftlich noch nicht über den Berg sei. Er gab sich aber optimistisch: „Hinfallen, aufstehen, nicht jammern, in die Hände spucken. Das ist jetzt unser Leitspruch.“ Den Schülern, die nun in ihr Berufspraktikumsjahr gehen, wünschte er alles Gute und wies darauf hin, dass es für sie „in unserem Karriereportal zahlreiche Einsatzmöglichkeiten gibt“.

Absolventen der Regens-Wagner-Fachakademie für Sozialpädagogik in Rottenbuch: Professionell ausgebildet

Schulleiter Stefan Eblenkamp attestierte den Absolventen, dass sie jetzt professionell ausgebildet seien. Für die bevorstehende Zeit riet er den künftigen Erziehern, Beziehungen einzugehen. Sie seien ein Garant für das Erreichen von Zielen, aber auch für das Aushalten von Misserfolgen. „Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freud ist doppelte Freude“, brachte es der Schulleiter auf den Punkt.

