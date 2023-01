„Er ist eine meiner Wiesn-Bekanntschaften“: Prominenter Besuch kündigt sich für Gottesdienst in Rottenbuch an

Von: Christoph Peters

Pfarrer Josef Fegg und Kabarettist Wolfgang Krebs. © Privat/ Tobias Hase/dpa

Pfarrer Josef Fegg darf sich wohl auf einen prominenten Gast freuen. Dessen Neujahrsvorsatz ist es nämlich, den Gottesdienst in Rottenbuch zu besuchen.

Rottenbuch – Das neue Jahr beginnt für viele mit guten Vorsätzen. Auch der bekannte Kabarettist Wolfgang Krebs bildet da keine Ausnahme. Er will nach Rottenbuch kommen – allerdings nicht für einen seiner begehrten Auftritte, sondern für einen Gottesdienstbesuch, den er sich vorgenommen hat. Wie es dazu kam, verrät Pfarrer Josef Fegg im Interview mit der Heimatzeitung.

Herr Fegg, am Sonntag hat sich für Sie prominenter Besuch angekündigt. Kabarettist Wolfgang Krebs will nach eigenem Bekunden einen Vorsatz umsetzen und Ihrem Gottesdienst beiwohnen. Was halten Sie davon?

Das ist mit der beste Vorsatz zum neuen Jahr, den ich bisher gehört habe (lacht).

In der Süddeutschen Zeitung hat Krebs verraten, dass er Sie auf der Wiesn kennengelernt hat. Wie kam es dazu?

Ich bin schon seit einigen Jahren regelmäßig im Hofbräuzelt bei den Wirtsleuten zu Gast. Im Stüberl, wo schon Franz Josef Strauß gesessen ist, treffen wir uns dann, sprechen gemeinsam ein Gebet für die Mitarbeiter und trinken danach noch eine Halbe. Dort habe ich Wolfgang Krebs getroffen, er ist sozusagen eine meiner Wiesnbekanntschaften (lacht). Seitdem stehen wir in Kontakt. Ich war auch schon bei ihm zu Besuch.

Hat Sie seine Ankündigung, zu Ihrem Gottesdienst kommen zu wollen, überrascht?

Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, als ich es aus der Zeitung erfahren habe. Man muss sagen, dass Wolfgang Krebs sich sehr interessiert daran gezeigt hat, was ich als Pfarrer mache. Er ist jemand, der sehr wertschätzend über unsere Arbeit spricht, das finde ich schön. Ich bin jetzt gespannt, ob er auch wirklich kommt.

Verspüren Sie Druck, wenn Krebs mit Blick auf seinen Besuch sagt, dass man sich in dieser Krisenzeit, in der wir leben, ruhig Inspiration bei Profis holen könne?

Nein, so professionell bin ich, dass in meinem Gottesdienst jeder Inspiration finden kann, gleich wer auch im Publikum sitzt. Im Übrigen unterscheidet sich unser Wirken gar nicht so sehr. Wie dem Kabarettist geht es auch mir darum, Menschen aufzurichten, ihnen den Alltag aufzuhellen. Wir tun dies nur auf sehr unterschiedliche Art und Weise.

