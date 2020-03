Infopavillon und Gedenkstätte an der Echelsbacher Brücke geplant

Im Jahr 2021 soll der Verkehr über die neue Echelsbacher Brücke rollen. Geplant ist auch ein Infopavillon sowie eine Gedenkstätte – die an die traurige Berühmtheit der Brücke erinnert.

Rottenbuch – Schon der Bau des alten Ammerübergangs 1929 war eine Meisterleistung gewesen. Die derzeitige Teilerneuerung der Echelsbacher Brücke mit ihrem denkmalgeschützten Betonbogen ist ebenfalls eine Herausforderung. Für Mitte 2021 plant das Staatliche Bauamt Weilheim die Verkehrsfreigabe, die Gesamtkosten werden mittlerweile auf 30,6 Millionen Euro geschätzt. Doch der Übergang soll nicht das einzige Neue werden: An der westlichen Brückenzufahrt, nahe der Schlucht, ist ein Infopavillon geplant. An diesem Montag findet ein Treffen aller Beteiligten im Bad Bayersoier Rathaus statt. Die dortige Bürgermeisterin Gisela Kieweg ist eine Verfechterin des Projekts.

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt: Drei Gemeinden – Rottenbuch, Bad Bayersoien und Wildsteig – sind mit im Boot. Der Rottenbucher Gemeinderat hat nun die Grundlage für die Umsetzung geschaffen: Das Klosterdorf, auf dessen Flur der Infopoint liegt, würde als Bauträger auftreten – diesen braucht es für den Antrag auf Leader-Förderung. Der Beschluss fiel einstimmig. Ebenso, dass die Gemeinde sich mit circa 15 000 Euro am Vorhaben beteiligt. „Ich glaube, dass würde der Gemeinde gut anstehen“, warb Bürgermeister Markus Bader. Gemeinderat Alfred Speer machte deutlich, dass man sich nicht lumpen lassen darf: „Es sollte was Ansprechendes sein.“

Finanzierung der Bauvorhaben an der Echelsbacher Brücke

Mit dem ersten Planungsentwurf eines Fachbüros liegt ein Kostenrahmen von bis zu 100 000 Euro auf dem Tisch. Diese Summe nennt Rathauschef Bader. Abzüglich einer möglichen 50-Prozent-Förderung über das europäische Leader-Programm blieben 50 000 Euro als Rest. Für die drei Kommunen stehen unterm Strich 10 000 bis 15 000 Euro im Raum.

Das Staatliche Bauamt sei bei der Finanzierung ziemlich raus, so der Bürgermeister. „Das ist keine Pflichtaufgabe des Bundes.“ Der zuständige Abteilungsleiter Christoph Prause schlägt die Tür allerdings nicht ganz zu: „Wir werden versuchen, uns zu beteiligen.“ Allerdings nur zu einem geringen Teil. Der Leader-Antrag wird jetzt vorbereitet, ist von Elisabeth Gutmann, Geschäftsführerin der zuständigen Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel zu erfahren.

Gestaltung der Gedenkstelle an der Echelsbacher Brücke noch unklar

Der Infopavillon soll für die Naturattraktion Ammerschlucht und die beteiligten Gemeinden werben. Aber auch die Baugeschichte der alten Ammerbrücke findet Raum. „Wir würden gern Exponate aufstellen“, sagt Brückenbau-Verantwortlicher Prause. Zusätzlich möchte man die Aussichtsplattform attraktiver gestalten, allerdings braucht es dafür eine Lösung bei den Grundstücksfragen.

Und es soll eine Gedenkstelle geben. Die an ein trauriges Kapitel der Echelsbacher Brücke als Anziehungspunkt für Suizide erinnert. Der Wunsch danach kam bereits vor Jahren in den bei den Neubauplanungen involvierten Gremien auf, auch angeregt von Psychologenseite. „Das ist ein Ort der Trauer“, sagt Prause und bezeichnet diesen als „Mahnmal und Verpflichtung gegenüber den Hinterbliebenen“. Konkretes gibt es aber noch nicht. Geklärt werden muss der Standort, auch die Gestaltung steht in den Sternen. Sicher ist nur, dass die Gedenkstelle barrierefrei sein soll.

