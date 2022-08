„Es tut sich etwas“: Rottenbuch kommt neuer Don-Bosco-Schule einen Schritt näher

Von: Katrin Kleinschmidt

So soll er aussehen, der Blick von Westen: Die Don-Bosco-Schule ist als Flachbau geplant, der nur im Norden ein Untergeschoss erhält. Die Sicht auf das sanierte Bräuhaus (rechts) soll nicht verstellt werden. © Grafik: Welsch + Egger Landschaftsarchitekten

Über zehn Jahre plant Regens Wagner schon den Neubau der Förderschule in Rottenbuch. Mal stand die Standortfrage im Weg, dann hatte das Bräuhaus nach dem verheerenden Brand Vorrang. Zuletzt hakte es beim Denkmalschutz. Nun geht es voran.

Rottenbuch – Für Achim Gerbig war es ein Moment des Durchatmens: Im Januar des Jahres 2021 stellte der Gesamtleiter von Regens Wagner in Rottenbuch die Pläne für den Neubau der Don-Bosco-Schule dem Rottenbucher Gemeinderat vor. Die wichtigste Nachricht damals: Der Standort steht fest. Die Förderschule soll neben dem – zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen – Bräuhaus bleiben.

Die Gemeinderatsmitglieder befürworteten das Vorhaben. Seitdem war es um die Don-Bosco-Schule still geworden. Zumindest öffentlich. Doch mit Planern und Behörden trieb Regens Wagner sein Vorhaben voran. „Es tut sich etwas, langsam, aber es tut sich etwas“, sagte Gerbig nun, als er erneut im Gemeinderat vorstellig wurde.

Rottenbuch kommt neuer Don-Bosco-Schule einen Schritt näher: Aktueller Stand im Gemeinderat vorgestellt

Knackpunkt in den vergangenen Monaten war der Denkmalschutz. Die zuständige Behörde hatte im Juli 2021 zwar den Standort abgesegnet, doch bei der Gestaltung des Baus noch Bedenken geäußert. Die Sichtachse auf den historischen Ortskern solle auf keinen Fall gestört, der Blick auf das bestehende Ensemble nicht abgelenkt werden. Bis die Bedenken ausgeräumt werden konnten, „dauerte es nun noch ein Jahr“, sagte Gerbig.

Mit ihm war diesmal Birgit Egger von „Welsch + Egger Landschaftsarchitekten“ im Gemeinderat: Sie stellte den aktuellen Stand des Vorhabens vor. Insgesamt zwölf Pläne seien dem Landesamt für Denkmalpflege vorgelegt worden. Es gab Nummer neun den Vorrang. Einem flachen Baukörper mit überwiegend Satteldächern. Das derzeitige Schulgebäude werde abgerissen, der Neubau nach Norden versetzt errichtet.

Baumbestand bleibt erhalten, zwischen den Schulgebäuden soll mehr Platz herrschen

Der dortige Baumbestand soll erhalten werden. Das Haus „wird überwiegend eingeschossig, sitzt niedrig im Gelände“, erläuterte Egger. Nur im abfallenden Bereich Richtung Norden ist ein Untergeschoss geplant. Wer von Schongau aus kommt, hat somit weiterhin einen guten Blick aufs Bräuhaus.

An diesem Gebäude orientierten sich die Architekten bei der Gestaltung des künftigen Neubaus. Das bisherige Schulhaus ist vom Stil her eher an den Fohlenhof angegliedert. „Städtebaulich ist es ein Knackpunkt, den wir so lösen können“, sagte Egger. Zwischen den Schulgebäuden, die aktuell eng beieinander stehen, gebe es künftig mehr Abstand und womöglich einen schönen Platz.

Neubau wird Platz für 120 Schüler schaffen und barrierefrei sein

Ausgelegt wird das Schulgebäude auf 120 Schüler sein. Aktuell besuchen etwa 115 Buben und Mädchen das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“. Sie können dort von der Grund- bis zur Berufsschule begleitet werden. Das Gebäude wird künftig barrierefrei sein und über den Klosterhof erschlossen werden. Es sind 19 Parkplätze für das Personal geplant. Um Gefahren zu vermeiden, sollen Fuß- und Fahrwege getrennt angelegt werden.

Um Gebäude, Außenanlagen und Zufahrt realisieren zu können, müssen 1,25 Hektar Fläche überplant – und zum Teil umgewidmet – werden. Für den Bau an sich muss Regens Wagner wohl etwa 2500 Quadratmeter Ausgleichsfläche vorweisen, da bisher unbebauter Boden versiegelt wird.

Die Stiftung selbst hat keine geeignete Fläche. Wie Egger sagte, könne vielleicht die Gemeinde Rottenbuch, die Grundstücke für solche Fälle zur Verfügung hat, aushelfen. Geklärt wurde dieser Punkt im Gemeinderat aber nicht.

Ungeachtet dessen stimmte das Gremium geschlossen für die Änderung des Flächennutzungsplans, ebenso wie für die Aufstellung eines Bebauungsplans mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Der vorgestellte Plan kam durchweg gut an. Der Neubau „wäre ein Gewinn für Rottenbuch“, lobte Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader. „Städtebaulich und auch für die Kinder.“

