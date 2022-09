Rottenbucher Kunstcafé am Tor schließt - Jetzt wird ein Nachfolger gesucht

Von: Elena Siegl

Mit Herzblut hat Lena Kaufmann-Friedberger das Kunstcafé am Tor in Rottenbuch in den vergangenen zwölf Jahren betrieben. Nun sucht sie einen Nachfolger. Nachfolger wird gesucht © Siegl

Zwölf Jahre hat Lena Kaufmann-Friedberger das Kunstcafé am Tor betrieben. Mit viel Herzblut. Dennoch sei es nun für sie an der Zeit, die Notbremse zu ziehen.

Rottenbuch – Es sind vor allem zwei Dinge, die Lena Kaufmann-Friedberger dazu bewegt haben, ihr Kunstcafé am Tor in Rottenbuch zu schließen: Zum einen der Wunsch, mehr Zeit für ihre Familie zu haben und flexibler bei der Freizeitgestaltung zu sein. Die ersten Jahre ihrer beiden Töchter, mittlerweile acht und vier Jahre alt, sind an Kaufmann-Friedberger „nur so vorbeigerauscht“, wie sie erzählt. „Es war Zeit, die Notbremse zu ziehen.“

Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sei aber auch Corona gewesen. Es sei wohl den meisten Gastronomen so gegangen: Über viele Jahre hatte man sich mit viel Einsatz etwas aufgebaut, aber plötzlich „nichts mehr selbst in der Hand.“ Der Umsatz wurde weggerissen. Die immer schwelenden Gedanken, was noch kommt, nagten an ihr. „Corona hat mir viel Motivation und Freude genommen.“ Und in Kombination mit dem Familienleben habe Kaufmann-Friedberger den Entschluss gefasst, dass das Café, das sie gerne und mit viel Herzblut betrieben hat, nicht das Wichtigste in ihrem Leben sein soll.

Kunstcafé am Tor schließt: Lena Kaufmann-Friedberger wollte Personal nicht im Stich lassen

Die dazugehörige Pension hatte sie als ersten Schritt schon 2020 aufgegeben. Die Räume sind mittlerweile fest vermietet. Nun auch dem Café den Rücken zu kehren, sei ihr dennoch schwer gefallen. Das Gefühl, ihre Mitarbeiter – „die besten, die man haben kann“ –, im Stich zu lassen, lastete auf ihr. Schließlich hätten sie auch in der schweren Corona-Zeit zu ihr gestanden, seien geblieben. „Ich bin sehr glücklich und froh, dass ich sie viele Jahre an meiner Seite hatte.“ Und auch darüber, dass alle mittlerweile gut anderswo untergekommen seien. „Für alle ein Neustart. Vielleicht ist das gut“, so Kaufmann-Friedberger.

Sie selbst würde gerne in einem kreativen Bereich tätig werden und wieder etwas auf die Beine stellen, sagt sie. Wer ein solches Jobangebot hätte, dürfe sich gerne bei ihr melden. Obwohl sie nämlich mehr Zeit für ihre Kinder und ihren Mann haben möchte, „am Freitag mal spontan entscheiden“ will, übers Wochenende wegzufahren und sich ein Hobby wünscht – Dinge, die in den vergangenen Jahren oft zu kurz kamen – will sie nicht rund um die Uhr daheim bleiben. Sondern wieder arbeiten. Allerdings nicht mehr so sehr an ein Café gebunden sein.

Gastronomie in Rottenbuch soll erhalten bleiben

Bereits seit 1956 war in dem Gebäude im Rottenbucher Ortszentrum Gastronomie betrieben. Kaufmann-Friedberger übernahm das Café vor zwölf Jahren. Das Vorhaben der damals 26-Jährigen sei von vielen aber missgünstig beäugt worden, erinnert sie sich. Sie wollte zeigen, dass ein Café, in dem jeder willkommen ist und Kunst sowie Kultur eingliedert, nicht nur in der Stadt funktioniert. Zwei bis drei Mal im Monat lud sie zu diversen Veranstaltungen ein. Das Konzept ging auf.

Seit bekannt ist, dass sie ihr Café schließen wird, habe sie eine Welle von Verständnis und Traurigkeit aus der Bevölkerung erreicht. „Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es ist sehr lieb und freut mich sehr“, so Kaufmann-Friedberger.

Ihr liege es am Herzen, dass die Räume des Cafés weiter gastronomisch genutzt werden. Sie sucht derzeit nach einem Nachfolger. Ein paar Interessenten hätten sich bereits erkundigt. Kaufmann-Friedberger hofft, dass sie den Rottenbuchern sowie allen Café-Besuchern schon an ihrem letzten Öffnungstag am 15. Oktober einen neuen Gastwirt präsentieren kann. Und die Menschen, die ihr jahrelang die Treue gehalten hatten, auch dem neuen Gastwirt eine faire Chance geben. „Ohne Gäste funktioniert Gastronomie nicht.“ Durch Corona wüssten es viele mittlerweile mehr zu schätzen, dass sie wieder Essen gehen können. Einfacher dürfte es in der kommenden Zeit für Wirte dennoch nicht werden. „Alles wird teurer, Gastronomen müssen die Preise weitergeben.“ Sie hofft für ihren Nachfolger, dass Menschen die Situation akzeptieren und den Wirten keinen bösen Willen unterstellen.

Abschiedstag: Zum letzten Mal öffnet Lena Kaufmann-Friedberger das Kunstcafé am Tor am Samstag, 15. Oktober. Vormittags gibt’s ein Weißwurstfrühstück, und die „Gruaber Buam“ aus Uffing musizieren. Nachmittags tritt „Kurzweil“ auf, abends die „Besserwisser-Blues-Band“. Alles ohne Karten, einfach vorbeikommen.

