Leonhardiritt wieder gut besucht

Viele Besucher in Rottenbuch

Willkommen war beim Leonhardiritt in Rottenbuch am Sonntag wieder jeder, vom Gast auf dem prunkvollsten Wagen bis hin zum Reiter auf dem kleinsten Pony. „Denn jeder, der hoch hinaus will, braucht starke Wurzeln,“ so Pfarrer Josef Fegg.