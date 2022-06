In Rottenbuch bald Nahwärme aus dem eigenen Wald?

Von: Christoph Peters, Katrin Kleinschmidt

Aktuell konzentrieren sich die Überlegungen für eine Nahwärmeversorgung in Rottenbuch auf das Ortszentrum © Hans-Helmut Herold

Energieautark zu sein hat einige Vorteile. Kein Wunder, dass in vielen Orten nun darüber nachgedacht wird, wie man beispielsweise Gebäude künftig heizen kann. Auch in Rottenbuch ist das ein Thema. Mehrere Land- und Forstwirte planen, eine Nahwärmeversorgung auf Basis von Hackschnitzeln auf die Beine zu stellen.

Rottenbuch – Erste Treffen aller Beteiligten gab es bereits. „Der Wille ist da“, bestätigt Bürgermeister Markus Bader. „Das Ganze rentiert sich aber nur, wenn wir genug Abnehmer auf dem laufenden Meter finden.“ Denn vom Kraftwerk aus geht entlang der Rohre Wärme verloren – zu lange Strecken, auf denen sich keine Nutzer finden, wären daher fatal.

Zwei große Verbraucher heizen noch mit Gas

Aufgrund der Struktur Rottenbuchs sei es kaum möglich, den ganzen Ort mit einer zentralen Anlage zu versorgen. Daher konzentrieren sich die aktuellen Überlegungen auf den Klosterhof, in dem es mit der Gemeinde und Regens Wagner zwei große Verbraucher gibt, die noch mit Gas heizen.

Wie Bader betont, gebe es noch viel zu prüfen und zu berechnen. Wichtig sei, dass die Anlage „so ausgelegt ist, dass wir sie mit Rottenbucher Material befüllen können“. Es sollen also nur Hackschnitzel aus den heimischen Wäldern verwendet werden. „Das wäre Resteverwertung von der Waldwirtschaft“, beschreibt Bader. „Nur so ist es ökologisch.“

„Stehen erst am Anfang, aber sind optimistisch“

Denn müsste das Holz aus anderen Regionen beschafft werden, gebe es wieder Abhängigkeiten und lange Transportwege. Obendrein soll sich das Ganze auch finanziell rechnen. Klappt es mit der Nahversorgung, „wäre das eine super Kooperation“ – Land- und Forstwirtschaft im Ort würden unterstützt, es gebe eine regionale Wertschöpfung und es würde etwas für den Klimaschutz getan. „Wir sind optimistisch“, sagt Bader. „Aber noch ganz am Anfang. Es ist ein langer Weg.“ Organisiert werden könnte die Nahwärmeversorgung über eine Genossenschaft, in der sich die Investoren zusammentun. Interessierte können sich in das Vorhaben noch mit einklinken. Zwei Standorte haben die Land- und Forstwirte für das Kraftwerk auch schon im Blick – Bader verrät aber nicht, wo sich diese befinden.

Erst einmal klären, wie viel Hackschnitzel nötig sind

Einer, der das Projekt mit vorantreibt, ist Stefan Loth. Der Rottenbucher Landwirt und Waldbesitzer hält sich wie Bader noch zurück mit konkreten Aussagen. Zuerst müsse man klären, wie viel Hackschnitzel benötigt würden. Dazu würden als nächstes Gespräche mit Regens Wagner geführt. Sollte die Stiftung Interesse signalisieren, „hätten wir einen großen sicheren Abnehmer“, so Loth.

Anschließend werde man sich mit den anderen Waldbesitzern zusammensetzen um herauszufinden, ob sich der Bedarf aus dem eigenen Bestand decken lasse. Auch Sonnenstrom könnte laut Loth eine zusätzliche Option sein, um während der Sommermonate mit weniger Hackschnitzel auszukommen. „Das muss man prüfen.“

