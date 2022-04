Rottenbuch produziert mehr Strom, als die Gemeinde braucht - dem Bürgermeister reicht das nicht

Von: Katrin Kleinschmidt

Photovoltaik-Anlagen sind im Rottenbucher Ortskern schon auf dem ein oder anderen Dach zu finden, wie dieses Luftbild zeigt, das im vergangenen Jahr beim Leonhardiritt entstanden ist. © Hans-Helmut Herold

In Rottenbuch wurden 2020 5,59 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt – und 4,12 Millionen genutzt. Für Bürgermeister Markus Bader ist das kein Grund, „sich auf die Schulter zu klopfen“. Langfristig brauche es mehr erneuerbare Energien. Von überstürztem Aktionismus rät er trotzdem ab.

Rottenbuch – Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen. Da ist Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader keine Ausnahme. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ließ er alle Anwesenden für eine Schweigeminute aufstehen, um der Opfer der Kämpfe zu gedenken. Pfarrer Josef Fegg sprach ein kurzes Gebet. Und Bader zeigte Fotos von einer Reise, die er 2019 in die Ukraine unternommen hatte. Es seien „auch unsere Werte, unsere Demokratie“, die Russlands Truppen angreifen, sagte er.

Der Konflikt habe sich zudem bereits auf Deutschland ausgewirkt, unter anderem mit steigenden Energiepreisen. Das nahm Bader zum Anlass, über die Energieversorgung in der Gemeinde zu sprechen. Beschlossen wurde nichts. „Natürlich wären wir schlecht beraten, wenn wir in Aktionismus verfallen“, sagte der Rathauschef. Doch er wollte für das Thema sensibilisieren, immerhin stehen mit den Plänen für ein Feuerwehrhaus und einen Supermarkt am Gärtnereigelände sowie dem Neubau der Don-Bosco-Schule große Projekte an, deren Versorgung geregelt werden muss.

Aufbau eines Nahwärmenetzes könnte wieder interessant werden

Aktuell werden die gemeindlichen Liegenschaften – die Gemeindehalle, das Rathaus und auch die Grundschule – mit Gas versorgt. 323 000 Kilowattstunden wurden von Juli 2020 bis Juli 2021 verbraucht. Bei einem Preis von 0,048 Cent pro Kilowattstunde kamen so rund 16 400 Euro zusammen. Bis 2024 hat die Gemeinde einen laufenden Vertrag, danach erwartet Bader, dass sich die Kosten verdoppeln.

Der Aufbau einer Nahwärmeversorgung könnte mit Blick darauf und auf die großen Bauvorhaben im Ort „wieder interessant werden“, sagte Bader. Als Energiequelle könnten Hackschnitzel genutzt werden, „weil wir eine waldreiche Region sind“.

Der Rathauschef machte aber auch deutlich, dass eine Firma oder eine Genossenschaft das notwendige Kraftwerk aufbauen müsste. „Als Gemeinde haben wir das nicht im Kreuz.“ Es bräuchte ein Grundstück, einen Betreiber, „und es braucht Abnehmer“. Die Idee für eine solche Nahwärmeversorgung sei bestimmt schon 20 Jahre alt, schätzte Bader. Doch noch 2015 sei ihm von einem Experten davon abgeraten worden, weil die Gasanlagen in den gemeindlichen Liegenschaften noch zu neu waren.

Mehr PV-Anlagen, mehr Energie

Mehr getan hat sich in den vergangenen Jahren bei der Stromgewinnung in der Gemeinde, wie Bader ausführte. 2020 wurden in Rottenbuch und Schönberg insgesamt 5,59 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, und 4,12 Millionen verbraucht. Damit würden 135 Prozent der benötigten Energie vor Ort produziert. Klingt gut und viel, aber Bader relativierte das Ganze gleich: „Jetzt könnte man sich auf die Schulter klopfen. Aber es gehört mehr dazu, wenn man die Energiewende schaffen will.“ Strom mache etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus. Um andere Quellen langfristig ersetzen zu können, müsse also deutlich mehr Strom gewonnen werden – der ländliche Raum habe dafür mehr Möglichkeiten, stehe also gewissermaßen in der Pflicht. Bader schätzt, dass es sinnvoll sei, 400 bis 600 Prozent des eigenen Energiebedarfs an Strom zu produzieren – über die genaue Höhe „kann man streiten“.

In Rottenbuch gibt es derzeit zwei Biomasse- und 155 Photovoltaik-Anlagen. In Schönberg produzieren 48 Solaranlagen Strom. Zudem gibt es in beiden Ortsteilen je ein Wasserkraftwerk. Mit einer möglichen PV-Freiflächenanlage im Weiler Ristle könnte die Stromproduktion schon deutlich angehoben werden. Kann sie wie vorgesehen auf 6,5 Hektar Fläche realisiert werden, würden in Rottenbuch 276 Prozent des eigenen Bedarf produziert werden – noch prüft die Lechwerke AG aber, ob die Anlage machbar ist.

Ist sie das, wäre ein wichtiger Grundstein gelegt. Mit zwei weiteren solchen Anlagen, also insgesamt 19,5 Hektar neuer PV-Fläche, würden in der Gemeinde sogar 561 Prozent des Eigenbedarfs produziert. Die notwendigen Module könnten „natürlich auch auf Dächern entstehen“, betonte Bader, „nicht nur auf der freien Fläche.“ Er sieht die Sonnenenergie als die größte Chance für die Gemeinde an. Denn im Regionalplan sind die Ortsteile allesamt Ausschlussgebiete für Windräder. „Windkraft scheidet in Rottenbuch damit theoretisch aus.“

