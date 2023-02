Regens Wagner treibt nächstes Millionen-Projekt voran: Phantomgerüst für neue Don-Bosco-Schule steht

Von: Katrin Kleinschmidt

Ein so genanntes Phantomgerüst steht auf der Fläche, auf der die künftige Don-Bosco-Schule entsteht. © Katrin Kleinschmidt

Für Regens Wagner Rottenbuch steht nach der Sanierung des Bräuhauses das nächste Millionen-Projekt an: der Neubau der Don-Bosco-Schule. Die Planungen schreiten voran, bis zur Realisierung werden jedoch noch mehrere Jahre vergehen.

Rottenbuch – Ein Holzgestell mitten auf einer Wiese, Absperrband flattert im Wind: Dieses so genannte Phantomgerüst steht derzeit neben der Don-Bosco-Schule in Rottenbuch. „Damit zeigen wir den Nachbarn, welche Maße das künftige Gebäude hat“, erläutert Achim Gerbig, der bis Ende des Monats noch Gesamtleiter bei Regens Wagner Rottenbuch ist. Der Stiftungsverbund lässt die Förderschule neu bauen. Laut Gerbig werden sich die Kosten voraussichtlich auf 20 bis 30 Millionen Euro belaufen.

Aktuell sei man mit der Gemeinde mitten in der Bauleitplanung. Und das gleich für mehrere Flächen. Während der Bauzeit ziehen die Schüler in eine Containerschule am Gärtnereigelände um, die Gemeinde stellt die Fläche zur Verfügung. Da das Grundstück noch erschlossen werden muss, werde die Übergangsschule frühestens 2024 aufgebaut. „Sie funktioniert wie eine richtige Schule“, sagt Gerbig. „Einen genehmigten Raumplan haben wir mittlerweile.“

Das Hallenbad wird saniert

Nach dem Umzug beginnen der Abriss des alten Gebäudes sowie der Neubau auf der Nachbarfläche am Klosterhof. Läuft alles rund, dürften die Arbeiten rund drei Jahre dauern, schätzt Gerbig. Zudem soll das im derzeitigen Gebäude bestehende Schwimmbad erhalten bleiben. „Das wird nicht mit abgerissen. Das sanieren wir“, sagt er.

Für all die Aufgaben braucht es noch Planer. Diese müssen aufgrund der hohen Investitionssumme über eine europaweite Ausschreibung gefunden werden. Sie läuft seit Dezember und geht in diesen Tagen zu Ende.

Derweil können sich die Nachbarn an den künftigen Anblick schon mal gewöhnen. Das Phantongerüst zeigt die Höhe und die Dachform des geplanten Hauses grob an, zudem, wie nah es an bestehende Bebauung heranrücken soll. Für den Flachbau wird Gelände aufgeschüttet. Das rot-weiße Flatterband markiert die anvisierte Geländehöhe. Insgesamt soll die Schule rund 120 Schülern Platz bieten. Das Förderzentrum hat den Schwerpunkt „geistige Entwicklung“. Die Schüler können von der Grund- bis zur Berufsschule begleitet werden.

