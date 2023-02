Marderfamilie hinterlässt Spur der Verwüstung - jetzt muss das Wasserhaus in Schönberg saniert werden

Eine Marderfamilie hat sich im Schönberger Wasserhaus ausgetobt - dieses muss nun saniert werden. Das ganze Ausmaß ist noch nicht klar. Billig dürfte es für die Gemeinde aber nicht werden.

Schönberg – Auf das Schönberger Wasser ist Vitus Gansler mächtig stolz. „Schauen Sie, richtig schön klar. Da kann man einen Cent bis runter fallen sehen“, sagt er beim Blick in einen der vier Wassertanks, die jeweils 70 Kubikmeter Wasser beinhalten können. Von 2006 bis 2008 hatten die Schönberger das Wasserhaus, in dem die Tanks stehen, in Eigenregie errichtet. Wer nun im Gebäude steht, für den sieht alles ganz normal aus. Doch mit den Wänden gibt’s Probleme. Der Grund: Marder.

„Hier wohnt eine ganze Familie“, sagt der Schönberger Gansler, der Rottenbuchs Vize-Bürgermeister ist. Seit Jahren schon wird versucht, den Tieren Herr zu werden. Lebendfallen wurden aufgestellt, doch nie konnten alle Marder vertrieben werden. Ins Gebäude selbst sind sie nie vorgedrungen, doch in den Wänden haben sie die Dämmung zerrupft. Um zu sehen, wie groß der betroffene Bereich ist, wurde im vergangenen Jahr die Holzverkleidung an mehreren Stellen probeweise entfernt. Das Ergebnis: Der Schaden war viel größer als angenommen.

Doch das Wasserhaus muss gedämmt sein, die Temperatur im Gebäude sollte im Jahresverlauf nur leicht schwanken, sagt Gansler. Bisher wirke sich die fehlende Dämmung kaum aus. „Wir waren rechtzeitig.“ Die Gemeinde Rottenbuch hat die Sanierung des Gebäudes beauftragt. Die übernimmt mit Georg Erhard ein einheimischer Handwerker.

Mit den Arbeiten an der zweiten Seite haben Vitus Gansler und Georg Erhard in den vergangenen Tagen begonnen.

Die erste Seite des Wasserhauses wurde bereits erledigt, derzeit laufen die Arbeiten an der zweiten Wand. „Es ist nicht angenehm, das Material auszuräumen“, gibt Erhard zu. „Die Tiere nutzen die Dämmung als Lebensraum und Toilette“, erläutert Gansler. An den Wänden kommen nun Hartfaserplatten zum Einsatz, zwischen denen die Dämmung eingebracht wird. Es soll keine Lücken mehr geben, durch die die Tiere schlüpfen können. Auf die Außenseite kommt zudem ein Brettermantel. „Es ist schon ein Riesen-Aufwand“, sagt Gansler. „Aber der muss sein.“

Ob auch das Dach saniert werden muss, ist aktuell unklar. „Da müssen wir noch reinschauen“, sagt Erhard. Mit Probelöchern wollen sich die Handwerker einen Eindruck von der Situation verschaffen.

Ob mit oder ohne Dachsanierung: Schon jetzt ist klar, dass die Arbeiten nicht ganz billig werden. Allein für die Wände dürften laut Gansler Kosten „im fünfstelligen Bereich“ anfallen.

Auch bei der Quelle muss etwas getan werden

Wie Bürgermeister Markus Bader im Rottenbucher Gemeinderat berichtete, muss nicht nur das Wasserhaus in Schönberg saniert werden, sondern wohl auch die Quelle, aus der das Wasser für die Einwohner sprudelt. In den vergangenen Jahren sei die gewonnene Menge, „kontinuierlich weniger geworden“. Dabei gehe es nicht darum, dass es insgesamt weniger Wasser gebe. „Es ist genug da. Aber im Sammler kommt weniger an. Es gibt also eine technische Ursache. Und die muss behoben werden“, erläuterte Bader. Laut Vize-Rathauschef Vitus Gansler konnten früher mehr als 200 Liter Wasser pro Minute gewonnen werden, mittlerweile seien es etwa 130 bis 140 Liter.



Sehr wahrscheinlich sei, dass über die Jahre Wurzeln in den Zulauf gewachsen sind. Die Anlagen an der Quelle wurden in den 1960er Jahren gebaut. Die Gemeinde möchte eine Fachfirma damit beauftragen, nach der Ursache für das Problem zu suchen. Noch heuer oder dann im kommenden Jahr soll es losgehen. „Denn wenn es so weitergeht“, sagte Bader, „kann es sein, dass es in einem trockenen Sommer Probleme gibt.“