Schönberger bereit für Dorfwettbewerb

Der 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat neben Huglfing einen weiteren Teilnehmer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau: Schönberg.

Schönberg – Ganz so einfach ist die Entscheidung den Rottenbucher Gemeinderäten aber nicht gefallen, Schönberg zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ anzumelden: Das Thema beschäftigte die Räte bereits in der Mai-Sitzung – damals zeichnete sich ab, dass das Klosterdorf Rottenbuch selbst auf eine Teilnahme verzichten wird, dafür aber Schönberg damit liebäugelt. Die endgültige Entscheidung fiel nach einem internen Treffen von dortigen Bürgern und Vereinsvertretern mit Heike Grosser, am Landratsamt als Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landschaftspflege regionale Verantwortliche für den Wettbewerb.

Grosser hatte am Ende erfolgreich für das Projekt geworben. Für den Rottenbucher Bürgermeister ist es eine gute Entscheidung: „Ich sehe es als Synergieeffekt“, sagt Markus Bader im Hinblick auf die derzeit ebenfalls anlaufenden Pläne für eine Umgestaltung des Schönberger Dorfplatzes. „Das passt gut dazu.“ Auch hatten sich die Einwohner stark in Arbeitskreisen der Dorferneuerung engagiert, diese Ergebnisse können nun für den Wettbewerb genutzt werden.

Schönberg nimmt an Dorfwettbewerb teil: Darauf achtet die Jury

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ läuft über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und startet heuer im Herbst im Landkreis Weilheim-Schongau. Nach einem Ortsrundgang setzt sich die Jury hin und entscheidet darüber, welche Kommune als Sieger zum Bezirksentscheid darf.

Im Mittelpunkt „steht das Engagement der Dorfgemeinschaft, die Entwicklung des Ortes insgesamt voranzubringen“, heißt es beim Berliner Ministerium. Bewertet wird letztendlich nicht nur nach der Optik des Dorfbildes, sondern vor allem nach Entwicklungskonzepten, sozialen und kulturellen Angeboten sowie Bau- und Grüngestaltung. Fazit: Die Dorfgemeinschaft muss funktionieren. Mitmachen können Orte bis zu 3000 Einwohnern mit überwiegend dörflichem Charakter.

Darum nimmt Rottenbuch nicht am Dorfwettbewerb teil

Eine Teilnahme Rottenbuchs sei in diesem Jahr noch zu früh gewesen, begründet der Rathauschef die Zurückhaltung. Er verweist auf die im Klosterdorf anstehenden Großprojekte wie B 23-Kreisel, Supermarkt, Postplatz und Gärtnereigelände. Auch geht es um einen Schulneubau von Regens Wagner. Bader: „Wir hängen noch in der Luft.“

Lesen Sie auch: Dramatische Szenen haben sich am Montag auf einem Bauernhof bei Steingaden abgespielt. Eine Kuh ist in eine Güllegrube gestürzt - offenbar hatte sie jemand mit Absicht geöffnet.

Außerdem interessant: Er ist idyllisch, verfügt über einen Kiosk und ist eine Freizeitattraktion für Badegäste und Angler: Doch ausgerechnet mit dem Schwaigsee hat die Gemeinde Wildsteig Probleme.

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.