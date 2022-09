Weil Mietverträge auslaufen: Rottenbuch sucht neue Bleibe für Ukrainer

Ammermühle im Gespräch

Monatelang kamen ukrainische Flüchtlinge in der Moosbeck-Alm und bei privaten Vermietern in Rottenbuch unter. Nun laufen die Verträge aus, die Gemeinde sucht eine neue Bleibe. Bürgermeister Markus Bader brachte das Haus am Klosterhof 17 ins Gespräch – und erhielt Widerspruch.

Rottenbuch – Als im Frühjahr die ersten Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland kamen, war die Hilfsbereitschaft riesig. Die Menschen kamen im Landkreis vor allem in privaten Unterkünften unter. Auch in Rottenbuch. Doch nun laufen einzelne Mietverträge zum Oktober aus, für die Ukrainer müssen neue Bleiben gefunden werden.

Aktuell wohnen im Ort rund 25 Geflüchtete aus der Ukraine, von denen etwa acht nun umziehen müssten: jene vier, die aktuell noch in der Moosbeck-Alm leben, und drei bis vier Menschen, die in privaten Unterkünften untergebracht sind, bei denen das Mietverhältnis abläuft. Zudem lebt in Rottenbuch eine Familie in Schmauzenberg und eine Großfamilie in der Ammermühle.

Bürgermeister Markus Bader regte im Gemeinderat an, das Gebäude am Klosterhof 17 vorübergehend ukrainischen Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Das Haus im Ortszentrum hat die Gemeinde 2020 gekauft, bisher steht nicht fest, wofür es genutzt werden soll. Schon im März hatte der Gemeinderat das Gebäude als Unterkunft im Blick, bot es dann aber nicht an, weil die Moosbeck-Alm Raum schaffte. Nun stellte Bader zur Diskussion, ob es genutzt werden soll. Verpflichtet ist die Gemeinde nicht, Platz für die Ukrainer zu schaffen – die können mittlerweile ganz normal Wohnungen anmieten. „Aber die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt, da versucht man als Kommune zu helfen.“ Bader ist wichtig, dass die Menschen in Rottenbuch bleiben können. „Ein paar der Kinder gehen hier zur Schule.“

Landratsamt wollte das Haus als Unterkunft anmieten

Der Rathauschef berichtete, dass das Landratsamt angefragt hätte, ob es das Haus als Unterkunft anmieten könne. Allerdings für mindestens drei Jahre.

Da im Gebäude ein bisschen was gemacht werden müsste, um es bewohnbar zu machen, würde die Gemeinde aufgrund der folgenden Mieteinnahmen „bei etwa plus minus Null“ rauskommen, prognostizierte Bader – mit Tendenz in Richtung plus.

Aktuell gebe es im Keller des Hauses wegen eines Wasserschadens ein Feuchtigkeitsproblem, das noch gelöst werden müsste. Zudem müsse man noch „sauber machen, Putzstellen ausbessern und weißeln“, zählte Bader auf. Im Haus würden vier bis sechs Menschen Platz finden. „Mehr ist nicht verträglich.“

Gemeinderat bringt Ammermühle ins Gespräch

Gabriele Eirenschmalz (Freie Wählergemeinschaft Rottenbuch-Schönberg) reagierte skeptisch: „Ist das den Aufwand wert?“, fragte sie in die Runde. Komplett dagegen sprach sich ihr Fraktionskollege Heiner Heiland aus: „Den Wohnraum würde ich in der Hinterhand behalten. Alles wird teurer, vielleicht brauchen wir es für die eigenen Leute.“ Ein paar Räte pflichteten bei. Stefanie Rößle wollte die Idee nicht sofort verwerfen, immerhin könnte man mit dem Klosterhof den Ukrainern „helfen und hat keine großen Ausgaben“.

Einigkeit herrschte schließlich darin, dass das Gebäude nicht ans Landratsamt vermietet wird. Ob die Gemeinde es für Geflüchtete bereitstellen wird, blieb offen. Vize-Bürgermeister Vitus Gansler regte an, sich über die aktuelle Situation in der Ammermühle zu informieren, die das Landratsamt als Asyl-Unterkunft angemietet hat. Dort lebt bisher eine ukrainische Großfamilie auf eigenen Wunsch, weil sie nicht voneinander getrennt werden wollte – allerdings getrennt von Geflüchteten aus anderen Ländern auf einer eigenen Etage. „Es wäre interessant zu wissen, wie viel Platz da unten noch zur Verfügung steht“, sagt Gansler. Und ob weitere Ukrainer dort unterkommen könnten. Das will die Gemeinde nun abklären – und zwar schnell. Der Oktober steht vor der Tür.

