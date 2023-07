Rottenbuch bekommt neuen Trinkwasser-Hochbehälter für 1,3 Millionen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Hier, nördlich des bestehenden Hofs in Schönegg wird der neue Hochbehälter für die Wasserversorgung Rottenbuch gebaut. © Grafik: Gemeinde Rottenbuch

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht in Sachen Wasserversorgung in Rottenbuch. Der Neubau eines Hochbehälters im Bereich der Schönegger Käsealm ist beschlossen.

Rottenbuch – Hahn oder Gartenschlauch aufgedreht, und schon sprudelt es: Trinkwasser ist in unseren Breitengraden eine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich ist in Rottenbuch bereits seit Jahren klar, dass die Gemeinde Geld in die Hand nehmen muss, damit das so bleibt. Mit Spannung verfolgen die Rottenbucher die Sanierung der maroden Wasserversorgung – ein Millionenprojekt. Jetzt hat der Gemeinderat den ersten Schritt in Richtung Umsetzung des lange geplanten Bauvorhabens in die Wege geleitet: Der Neubau eines Hochbehälters im Bereich der Zufahrt zur Schönegger Käsealm gegenüber des Faller-Anwesens ist beschlossene Sache.

„Es ist der erste Schritt, dass wir in die Umsetzung des Bauvorhabens gehen“, so Bürgermeister Markus Bader. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter den Gesamtkosten für die Wasser-Sanierung. „Wenn’s gut geht, haben wir die Rechnung noch vor der Sommerpause.“ Zumindest die Kosten für den Hochbehälter sind schon relativ klar: Die Kostenberechnung für den Neubau liegen laut Ingenieurbüro Mühlegg & Weiskopf bei rund 1,3 Millionen Euro netto.

Hochbehälter soll an abschüssigem Hang gebaut werden

Bei einem Ortstermin hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, den neuen Hochbehälter, der an einem sehr abschüssigen Hang entstehen soll, ins Erdreich einzugraben. So füge sich das Gebäude besser in die Umgebung ein, so Markus Bader. Konkret: Das Gebäude ist knapp zwölf Meter hoch, vier Meter davon verschwinden im Erdreich. An einer solch exponierten Stelle sind zwölf Meter Höhe schließlich kein Pappenstiel. Gebaut wird mit Ziegelmauern.

An das Grundstück kommt die Gemeinde über Tauschgeschäfte ran. „Das ist schon ziemlich ausverhandelt mit dem Eigentümer“, so der Bürgermeister. Getauscht wird die Hoffläche der Schönegger Käsealm, die noch im Gemeinde-Besitz ist, mit dem Grundstück in Privathand, wo der Hochbehälter gebaut werden soll. „Das geht sich fast eins zu eins aus für beide Parteien“, erklärte Markus Bader und sprach von einer Art „kleine Flurbereinigung“ als positiver Nebenaffekt.

Eine schriftliche Vorvereinbarung mit Unterschrift gäbe es bereits. Auch mit den Nachbarn hat man bereits gesprochen.

Hochbehälter kann bei Bedarf erweitert werden

Und auch in die Zukunft hat man in Rottenbuch bereits geplant: So kann der Hochbehälter bei Bedarf noch um drei Behälter erweitert werden, „die Abstandsflächen geben’s her“, so Bader.

Was das gesamte Projekt Wasserversorgung in Rottenbuch anbelangt, das von den Bürgern finanziell gestemmt werden muss, sind noch viele Fragen offen. Deshalb soll es, wie bereits angekündigt, eine eigene Bürgerversammlung zu dem Thema geben. Aktuell ist die Wasserversorgung in der Gemeinde auf dem Stand von 1960. Deshalb müssen Hochbehälter und Hauptwasserleitung neu gebaut werden.

