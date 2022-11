Unfall mit vier Verletzten und circa 34.500 Euro Sachschaden

Von: Elena Siegl

In Wörth gelang es der Polizei, den betrunkenen Fahrer zu stoppen. Sein Promillewert war bedenklich hoch. © Carsten Rehder/dpa

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag, 4. November, an der Kreuzung zwischen B23 und St2058 bei Rottenbuch. Zwei Kinder und zwei Frauen wurden verletzt.

Rottenbuch - Am 4. November gegen 9.25 Uhr befuhr eine 37-Jährige Fahrzeugführerin aus dem südlichen Landkreis mit ihrem Pkw in Rottenbuch die B23 in Fahrtrichtung Peiting. In dem Pkw befanden sich neben der Fahrerin eine 34-jährige Beifahrerin und drei Kinder in Alter zwischen fünf und acht Jahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr laut Polizei Schongau die spätere Unfallverursacherin, eine ebenfalls 37-Jährige Fahrzeugführerin aus dem südlichen Landkreis, mit ihrem Pkw in Rottenbuch die St 2058 in östlicher Fahrtrichtung.

An der Kreuzung zwischen der B23 und der St 2058 wollte die Unfallverursacherin die Bundesstraße in gerader Richtung überqueren. Dabei übersah sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 37-Jährige. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin auf die gegenüberliegende Straßenseite geschoben. Dort prallte deren Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw, welcher aus Richtung Klosterhof kam und an der Haltelinie wartete.

Verletze kommen ins Krankenhaus - Freiwillige Feuerwehr leitet Verkehr um

Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt. In dem anderen Pkw wurden die beiden Frauen und zwei Kinder leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Er wird insgesamt auf ca. 34.500 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Rottenbuch war während der Unfallaufnahme vor Ort und kümmerte sich um Verkehrsregelung.

