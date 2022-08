„Mir ist gar nichts anderes übrig geblieben“: Rottenbucher Welfen-Apotheke muss schließen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Die Welfen Apotheke in Rottenbuch fällt einem traurigen Phänomen zum Opfer: Immer mehr Vor-Ort-Geschäfte schließen. © Hans-Helmut Herold

Ab dem heutigen Montag bleibt die Welfen Apotheke in Rottenbuch geschlossen. Für Rottenbuch, aber auch Wildsteig, Böbing und Bad Bayersoien ist das bitter.

Rottenbuch – Die vergangenen Jahre waren nicht einfach für Frank Schauff. Sukzessive musste der Apotheker, der mit der Welfen Apotheke Rottenbuch, der Apotheke am Hauptplatz in Peiting und der Enzian-Apotheke in Garmisch-Partenkirchen drei Apotheken hielt, in Rottenbuch die Öffnungszeiten reduzieren. Der Hintergrund: Personalmangel. Dieser hat jetzt dazu geführt, dass Schauff schweren Herzens den Standort in Rottenbuch schließen muss. Ein Schritt, der ihm, wie er beteuert, alles andere als leicht gefallen sei. „Mir ist gar nichts anderes übrig geblieben.“

Einfach mit weniger Stunden den Standort weiterbetreiben. Geht leider nicht. Denn was Apotheken anbelangt, so ist die Sache mit den Vorschriften kompliziert. Eine Apotheke muss ein Mindestmaß an Öffnungsstunden vorweisen können. Das ist die Rechtsgrundlage. Zuletzt hatte die Welfen Apotheke noch 32 Stunden geöffnet. Weil die personelle Situation sich von heute auf morgen einmal mehr drastisch verschlechtert hat, heißt das: Die Öffnungszeiten wären unter die 32 Stunden-Marke gerutscht. „Eine Stunde weniger und ich muss die Apotheke schließen“, erklärt Schauff.

Dass es einmal so weit kommt mit der Welfen Apotheke, das hätte sich Schauff nicht träumen lassen, als er sie vor zwölf Jahren übernommen hatte. Wie kurzfristig der Entschluss mit der Schließung gefasst werden musste, zeigt die Tatsache, dass Schauff erst vor sechs Wochen noch zwei neue Liefer-Fahrzeuge für den Standort Rottenbuch bestellt und weit über 10 000 Euro in neue Hardware investiert hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Kunden sollen weiterhin versorgt werden

Tatsächlich kommt jetzt der gute Teil der Geschichte für alle, die um ihre Medikamenten-Versorgung vor Ort fürchten: Die Kunden der Welfen Apotheke werden weiter vom Apotheker ihres Vertrauens versorgt: Über die bisherige Telefonnummer werden die Kunden wie bisher vom Rottenbucher Fachpersonal beraten – nur dass dieses Personal jetzt eben in der Apotheke am Hauptplatz in Peiting sitzt. Dort richtet Schauff einen eigenen „Rottenbuch-Raum“ ein. Der wird von den verbleibenden Rottenbucher Mitarbeitern betreut, die an den Standort Peiting wechseln. Das Wichtigste: Medikamente können per App, Mail, Fax oder Telefon bestellt werden. Auch der Briefkasten an der Apotheke wird weiterhin täglich geleert. Hier ändert sich weder für die Privatkunden, noch für die Arztpraxen etwas. Geliefert wird dann vom mobilen Lieferdienst der Apotheke am Hauptplatz. Weitere Boten, so Schauff, seien bereits eingestellt. Die bekannten Lieferzeiten in alle umliegenden Orte werden sowieso weiter beibehalten.

Damit es für die Kunden im Raum Rottenbuch, Wildsteig, Böbing und Bad Bayersoien künftig noch einfach wird, an ihre Medikamente zu kommen, bastelt Frank Schauff bereits jetzt an weiteren Optimierungsmöglichkeiten. Konkretes will er dazu momentan noch nicht verraten.

Apotheker setzt aufs E-Rezept

Schauff setzt außerdem auf das sogenannte E-Rezept, das in einem Monat das herkömmliche gedruckte Rezept ablösen soll. Auch hier dürfte für die Kunden vor Ort in Sachen Medikamenten-Bestellung einiges leichter werden. „Die ganze Apotheken-Welt ist im Wandel“, betont Schauff, der mit seiner Schließung nicht alleine dasteht: Laut Auskunft der Apotheken-Kammer ist die Schließungs-Tendenz bei den Apotheken seit langem steigend. Geschuldet sei das dem großen Fachkräftemangel, der seit fast zwei Jahrzehnten nicht angepassten Vergütung, aber auch dem Medikamenten-Versandhandel.

Auf die Zeit in Rottenbuch blickt Apotheker Frank Schauff mit großer Wehmut zurück. „Es war ein wunderbares Arbeiten hier. Die Leute habe ich ins Herz geschlossen, es war ein tolles Team.“ Auch das Arbeiten mit den Ärzten in der Nachbarschaft sei stets unkompliziert gewesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.