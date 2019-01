Rottenbuch will drei Finanzspritzen

Die Gemeinde Rottenbuch will heuer gleich mehrere Projekte über die Städtebauförderung stemmen. Der Antrag dafür ist raus. In Schönberg soll damit die ausgefallene Dorferneuerung ersetzt werden.

Rottenbuch – In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres nutzte Bürgermeister Markus Bader in zweifacher Hinsicht die Gelegenheit. Zum einen bedankte sich der Rathauschef bei den Räten für ihre ehrenamtliche Mitarbeit in dem Gremium und in den Ausschüssen. „Vieles wäre sonst gar nicht möglich in so einer kleinen Gemeinde“, bekräftigt Bader gegenüber der Heimatzeitung. Zum zweiten informierte der Bürgermeister über die Bedarfsanmeldung der Gemeinde für die Städtebauförderung. Das ist alljährlich nötig und zeigt diesmal: Die Kommune setzt gleich bei drei Projekten auf staatliche Finanzhilfen.

Der größte Brocken betrifft das historische Rathaus im ehemaligen Klosterhof. Das denkmalgeschützte Anwesen soll im rückwärtigen Bereich mit einem Außenlift ausgestattet werden – und damit endlich barrierefrei werden. Der Denkmalschutz hat laut Bader die Pläne bereits wohlwollend betrachtet. Die Kostenschätzung liegt bei 80 000 bis 90 000 Euro, bei der Städtebauförderung wurden vorsorglich 100 000 Euro angesetzt. Immerhin stünden 60 Prozent an Förderung im Raum, so Bader. In der Vergangenheit hatten die Rottenbucher mit dem Programm gute Erfahrung gemacht: Dank millionenschwerer Finanzspritzen wurde ab 1996 das Klosterhof-Ensemble saniert.

+ Der Außenlift soll an die hintere Rückwand des Rathaus (Bildmitte) angesetzt werden. © Tobias Bader

Weitere 15000 Euro für die Verkehrsuntersuchung

Weitere 15 000 Euro wurden für die Verkehrsuntersuchung im Dorf gemeldet. Wie berichtet, hatte diese der Gemeinderat im November auf den Weg gebracht. Mittlerweile machte das Gremium Nägel mit Köpfen: In nicht-öffentlicher Sitzung wurden die Kaufbeurener Stadtplaner von „Leuninger & Michler“ mit dem Auftrag bedacht, sie sollen einen externen Verkehrsplaner engagieren. Das Büro betreut Rottenbuch samt sechs Kommunen rund um Steingaden beim „Interkommunalen städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (IKEK), dass Ende 2016 angeleiert worden war. Mit dem Verkehrsgutachten kann eine grundsätzliche Frage in Rottenbuch angegangen werden: Kommt ein Supermarkt auf den Postplatz und was geschieht dann mit dem Verkehr auf der B 23? Der Bürgermeister möchte die Gelegenheit nutzen, um eine Lösung für das Dauerproblem der B 23-Kreuzung mitten im Dorf zu lösen. Pläne für einen Kreisel an der Stelle verstauben seit Jahren schon wegen der ungeklärten Finanzierung in den Schubladen.

Städtebauförderung für den Dorfplatz in Schönberg

Ebenfalls angemeldet wurde der Dorfplatz in Schönberg. „Ich sehe die Chancen, dass wir den Platz in die Städtebauförderung ziehen können“, gibt sich Bader optimistisch. Allerdings ist noch nichts fix. Denn eigentlich sollte Schönbergs Ortsmitte über die Dorferneuerung hergerichtet werden. Doch aus dem umfassenden Verfahren für die Gemeinde Rottenbuch ist nichts geworden. Am 14. März 2012 hatte die Gemeinde beim Münchner Amt für ländliche Entwicklung die Aufnahme ins Programm beantragt, im September 2013 war es mit Startseminar in Thierhaupten und vier Arbeitskreisen losgegangen. Doch mit dem Abschlussbericht zeigte sich: „Es ist zu wenig Fleisch für die Ankündigung einer klassischen Dorferneuerung“, sagt Bader. Hauptproblem war, dass sich die Gemeinde nicht aus zwei Töpfen – Städtebauförderung und Dorferneuerung – bedienen kann, sondern sich für ein Programm entscheiden musste. Was mit dem IKEK-Verfahren auch geschah. Doch den Schönberger Dorfplatz verlor der Gemeinderat nicht aus den Augen, er fasste einen Grundsatzbeschluss. 2018 sei jedoch „bewusst nichts passiert“, so der Bürgermeister – man habe erst mal die Förderfrage klären wollen. Dazu will Bader Anfang dieses Jahres bei den Behörden vorsprechen. Noch heuer könnte die Planung erfolgen und 2019 der Umbau erfolgen. 2021 soll der Dorfplatz fertig sein – pünktlich zum Schönberg-Festival. Dazu treffen sich regelmäßig Delegationen aus deutschen, österreichischen und sogar belgischen Schönbergs.