Rottenbucher Filmemacherin Isabel von Ahlefeld-Fink im Porträt: Mit viel Gefühl hinter der Kamera

Geboren in Brasilien, zuhause in Rottenbuch: Filmemacherin Isabel von Ahlefeld-Fink liebt das Landleben mit Pferden und Hunden. © Sabine Näher

Mit einer einfühlsamen Dokumentation über die Böbinger Bildhauerin Andrea Kreipe machte die Filmemacherin Isabel von Ahlefeld-Fink aus Rottenbuch kürzlich auf sich aufmerksam. Und auch ihr eigenes Leben ergäbe einen mehr als spannenden Film.

Rottenbuch/Weilheim – „Nach der Premiere in München kam ein Besucher zu uns und meinte, der Film sei perfekt für die ‚Lebenslinien’ im BR“, erzählt Isabel von Ahlefeld-Fink. Mit dem Film ist die Dokumentation über die in Böbing lebende Bildhauerin Andrea Kreipe gemeint, die kürzlich im Weilheimer Starlight-Kino Premiere feierte (wir berichteten). Als Autorin sowie Kamerafrau war von Ahlefeld-Fink an seiner Entstehung maßgeblich beteiligt.

Beim Treffen im einem Café in Rottenbuch, wo die Filmemacherin seit über zehn Jahren lebt, wird schnell klar, dass der BR auch über sie eine spannende Folge der „Lebenslinien“ drehen könnte. Geboren wurde sie in Brasilien. „Mein Vater war Gerber und bekam von dort ein gutes Jobangebot. Da mein älterer Bruder unter Asthma litt und der Arzt dringend zu einem Klimawechsel riet, beschloss meine Mutter, dass die Familie mit nach Brasilien geht.“

Mit einem Praktikum in München begann die Filmkarriere

Dort kam dann Isabel zur Welt – und zu ihrem besonderen Namen: „Von Ahlefeld ist der Mädchenname meiner Mutter, Fink der Name meines Vaters. In Brasilien ist es üblich, dass sich der Name der Kinder aus beiden Elternnamen zusammen setzt.“ Doch nach wenigen Jahren trennten sich die Eltern; so kam Isabel 1968 mit der Mutter zurück nach Deutschland, genauer nach Rothensande, in Schleswig-Holstein an der Ostsee gelegen, wo die Mutter herstammte. „Wir haben dort auf einem großen Gut gelebt, mit vielen Pferden, denn meine Großmutter und Mutter waren große Pferdeliebhaberinnen“, erzählt von Ahlefeld-Fink. Natürlich lernte auch sie als Kind schon das Reiten und verbrachte eine glückliche Kindheit auf dem Land.

Dann kam sie ins nahe gelegene Internat Louisenlund bei Fleckeby, wo sie ihr Abitur ablegte. Da sie nicht recht wusste, welchen Ausbildungsweg sie einschlagen sollte, arbeitete die junge Frau erst einmal ein Jahr in England – in einem Hundezwinger. „Das war so eine Orientierungsphase. Mein Vater wollte immer gerne Tierarzt werden oder Tierfilmer. Diese Idee habe ich dann übernommen.“ Zurück aus England macht sie ein Praktikum in einer Filmproduktion in München. Um Tiere geht es hier zwar nicht, sondern um Werbung, Sport und sonstige aktuelle Berichterstattung. Aber die junge Frau lernt das Filmgeschäft so von Grund auf kennen.

In England lernt sie ihren Mann kennen

Eine Freundin ihrer Mutter, die in Starnberg lebt, bietet ihr eine Unterkunft. „Ich bin damals immer mit der Kamera rumgelaufen und habe mir vieles autodidaktisch beigebracht“, erzählt Isabel von Ahlefeld-Fink. Als freie Kameraassistentin und Kamerafrau arbeitet sie mehrere Jahre für verschiedene ARD-Anstalten im Bereich Aktuelles und Dokumentation. In England hat sie dann eine Begegnung, die ihr Leben durcheinander wirbelt: Sie verliebt sich in einen englischen Psychologiestudenten, und zwar beim Tennisturnier in Wimbledon. „Er hat dort in einem Souvenirgeschäft gearbeitet, um das Studium zu finanzieren“, lacht die Filmemacherin.

Zunächst führt das Paar eine Fernbeziehung, doch nach Beendigung des Studiums kommt er nach Deutschland. Erst wohnen sie weiterhin in Starnberg, heiraten und bekommen das erste Kind, Tochter Rebecca. Doch Isabel will „unbedingt wieder raus aufs Land, zumal mir meine Mutter ein Pferd geschenkt hatte.“ So landet die junge Familie in der Ayach-Mühle bei Böbing. Dort bieten 3000 Quadratmeter Grund Platz für Tiere – und weitere Kinder. Zunächst kommt Tochter Natascha, dann Sohn Lennard. In ihrem Beruf pausiert von Ahlefeld-Fink derweil, weil sich mit Reisen verbundene Aufträge schwer mit dem Familienleben vereinbaren lassen. Aber privat fotografiert und filmt sie umso mehr.

Nach der Trennung beginnt eine schwierige Zeit

Nach der Trennung von ihrem Mann lebt sie noch zwei Jahre alleine mit den Kindern in der Mühle, bis eine schwere Psychose zu einer Klinikeinweisung führt. Zweimal ist eine längere stationäre Behandlung erforderlich. Die Kinder leben derweil beim Vater. Nach der zweiten Entlassung weiß sie nicht, wohin. Sie fragt Andrea Kreipe, die sie kennt, weil beider Kinder die Montessori-Schule in Peißenberg besuchen. Und diese bietet ihr an, zunächst einmal bei ihr zu wohnen.

In dieser Zeit entstehen die ersten Passagen des Films. Und nun versteht man, wie die ungewöhnliche Sichtweise der Kamera zustande kommt: Hier wird einfühlsam die Arbeit einer Freundin begleitet, die die Kamera nicht als Eindringling wahrnimmt, sondern als Teil ihres Lebens. Nach einem Jahr bei Kreipe zieht von Ahlefeld-Fink nach Rottenbuch. Die Arbeit am Film setzt sich aber über Jahre fort. Eine Veröffentlichung ist gar nicht geplant. Doch Kreipe kann die Freundin überzeugen, dass das eine gute Idee wäre.

Die positive Resonanz der Kinobesucher freut von Ahlefeld-Fink nun umso mehr, als sie selbst eher einen kritischen Blick auf ihr Werk hat. Ihr aktuelles Projekt ist ein Porträt, das erneut die künstlerische Arbeit einer Freundin begleitet. Auftragsarbeiten nimmt die Filmemacherin keine mehr an. Dem damit verbundenen Druck will sie sich nicht mehr aussetzen, denn obwohl sie aktuell von Psychose frei ist, kann Stress diese erneut auslösen. Sie lebe am liebsten abgeschieden, gesteht sie. „Und was und wie ich arbeite, möchte ich auch alleine bestimmen können.“

Im Starlight-Kino in Weilheim ist der Film über Bildhauerin Andrea Kreipe aufgrund der großen Nachfrage voraussichtlich am 8. März, dem Weltfrauentag, nochmals zu sehen. Info: Tel. 0881/90 11 410.

VON SABINE NÄHER

