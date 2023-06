Rottenbucher Haushaltsplanung als Balance-Akt: „Die Luft wird dünn“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

So sieht die Schulden- (rot) und Rücklagenentwicklung (blau) der Gemeinde Rottenbuch in den Jahren 2015 bis 2026 aus. © Gemeinde Rottenbuch

Inflation, Zinswende, Steigerung bei den Personalkosten: Der Haushalt, den der Rottenbucher Gemeinderat jetzt verabschiedet hat, ist so stark belastet wie lange nicht mehr. Rottenbuch ergeht es damit wie vielen anderen Gemeinden auch.

Rottenbuch – Rund 4,5 Millionen Euro umfasst er, der Rottenbucher Haushalt. Und weist damit einen um mehr als 200 000 Euro höheren Ansatz als im Vorjahr auf. Bürgermeister Markus Bader sprach in der Gemeinderatssitzung von einer „Zeitenwende bei den öffentlichen Finanzen. Heuer war ein bissl Akrobatik nötig“, damit ein genehmigungsfähiger und guter Haushalt gezaubert werden konnte.

Die Zinswende und die Inflation würden es den Gemeinden nicht leichter machen, einen gesunden Haushalt auf die Beine zu stellen. Hinzu kommen die Steigerungen bei den Personalkosten nach den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. „Die schlagen voll durch“, so Bader. In Zahlen: Fast rund 35 000 Euro mehr sind im Falle Rottenbuchs mehr zu berappen – bei gleichem Personalstand.

Rottenbuch muss fast 1,2 Millionen Euro an Kreisumlage stemmen

Am heftigsten zu Buche schlägt in Rottenbuch auf der Ausgabenseite die Kreisumlage. In diesem Jahr gehen fast 1,2 Millionen Euro an den Landkreis – und damit rund 100 000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage ist damit größer als der größte Einnahmeposten der Gemeinde, die Einkommensteuerbeteiligung.

Berechnet wird die Kreisumlage je nach Steuerkraft der Gemeinde. Noch vor zwei Jahren hatte die Gemeinde Rottenbuch bei der Kreisumlage die Millionenmarke noch nicht geknackt. Deutlich gestiegen ist in diesem Jahr auch die VG-Umlage, die dieses Jahr mit immerhin 297 000 Euro zu Buche schlägt – und zwar im Vergleich zum Vorjahr um 40 000 Euro mehr.

Was für ein Balanceakt so ein Haushalt ist, zeigte VG-Geschäftsstellenleiter Peter Vogt mit Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr 2022 auf: Bei der Gewerbesteuer konnte die Gemeinde 164 000 Euro einnehmen, „die Prognose hatte bei 300 000 Euro gelegen“.

Hatten die Rottenbucher noch im vergangenen Jahr ein Pro-Kopf-Guthaben von 730 Euro, so schrumpft dieses im Haushalt 2023 auf 421 Euro. „Wir mussten für Investitionen an unsere Rücklagen ran“, erklärt Peter Vogt.

Dass immer noch einiges an Rücklagen vorhanden ist und fast keine Kredite mehr abzuzahlen sind, ist mit Blick auf den Neubau des Hochbehälters und die Erneuerung der Wasser-Hauptleitung bitter nötig. Schließlich müssen sich Rottenbuchs Bürger hier auf Millionen-Kosten einstellen.

„Wir müssen die Hebesätze anheben und die Bürger belasten“

Die Einschätzung von Bürgermeister Bader: „Die Luft wird dünn.“ Muss die Gemeinde staatliche Vorgaben umsetzen und in den sozialen Wohnungsbau am Ort investieren, müssen Kredite aufgenommen werden. Geld von der Bank gibt es allerdings für die Gemeinde nur, wenn die Zufuhr vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt mindestens so hoch ist wie die Tilgungsrate der Kredite. Sprich: Dieses Geld muss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Angesichts der aktuellen Lage mit gestiegenen Zinsen keine leichte Aufgabe für die Kommune. „Wir müssen extrem kürzen, wenn der Kredit nicht genehmigt wird.“

Was heißt das für den Bürger? „Wir müssen die Hebesätze anheben und die Bürger belasten“, blickt Bader in eine düstere finanzielle Zukunft für die Rottenbucher. Auch das Streichen freiwilliger Leistungen wäre dann vonnöten. Darunter fallen Einrichtungen wie das Dorfmuseum, Spielplätze, aber auch Investitionen in die Verschönerung des Dorfes.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Ob die Bürger derlei Kürzungen und Steuererhöhungen verstehen? Eher nicht, glaubt Bader. Auch wenn es nötig ist, um an dringend benötigte Kredite für Investitionen in die Zukunft zu kommen. „Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, davon sind wir noch weit weg“, beruhigte er alsdann gleich wieder. In Rottenbuch haushalte man sparsam, und „wir erfüllen unsere Aufgaben“.

Allerdings warten mit der Neuaufstellung der Wasserversorgung im Ort oder auch dem bauliche Hochwasserschutz noch große Investitionen auf die Rottenbucher. Eine Aufgabenstellung, die laut Bader „im Widerspruch steht zu dem, wie die Kommunen finanziell aufgestellt sind“.

Dass man sich beim Geldausgeben in Rottenbuch künftig noch mehr einschränken muss: Da waren sich die Gemeinderäte einig. Welche Projekte künftig mit welcher Priorität umgesetzt werden (können), dass will das Gremium in einer eigenen Sitzung entscheiden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.