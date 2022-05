Rottenbucher Hubertusstuben steht wieder leer: Kommt nun ein neuer Wirt?

Von: Katrin Kleinschmidt

Trist sieht der Eingangsbereich der Hubertusstuben derzeit aus. Die Gemeinde hofft, einen Wirt zu finden, der ihr wieder Leben einhaucht. © Katrin Kleinschmidt

Mit dem Auszug von „Regens Wagner“ steht die Hubertusstuben in Rottenbuch erneut leer. Der Gemeinderat wünscht sich einen Wirt. Doch die Hoffnung ist nicht allzu groß.

Rottenbuch – Das Bräuhaus ist wieder eröffnet. Tag für Tag bevölkern nun Schüler das historische Gebäude mitten in Rottenbuch. Gleichzeitig zog in der Hubertusstuben die Ruhe ein. Denn die Räume der früheren Gastronomie hatte „Regens Wagner“ seit 2016 genutzt, unter anderem dort seine Großküche untergebracht. Nun aber steht die Stuben wieder leer – und im Gemeinderat kam die Frage auf: Was nun?

Gerne hätte das Gremium wieder einen Wirt für die Gastronomie in der Gemeindehalle, berichtet Bürgermeister Markus Bader. „Wir sind bereit“, sagt er. „Wir sind aber auch realistisch, dass es schwierig wird.“ Die große Werbeoffensive möchte der Gemeinderat nicht starten, der Hinweis, das ein Pächter gesucht wird, soll aber beispielsweise im Internet veröffentlicht werden.

Am liebsten, so gibt Bader zu, wäre der Gemeinde ein Wirt, der bayerische Küche anbietet. „Das ist das, was uns in Rottenbuch fehlt“, sagt der Rathauschef. „Der Gast, der zu uns kommt, möchte auch mal bayerisch essen.“ Denkbar wären aber auch andere Konzepte. Beispielsweise könnten die Räume auch für einen Caterer interessant sein. „Die Küche ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet.“

Zuletzt kein Glück mit der Verpachtung

In den Gasträumen ist Platz für rund 100 Gäste, schätzt Bader. Früher herrschte hier ordentlich Leben. „Die Hubertusstuben ist über Jahrzehnte sehr, sehr gut gelaufen“, erinnert sich Bader.

In den 1970er Jahren hatte Elisabeth Stadler die Gaststube mit ihrem Mann Peter übernommen. Als dieser starb, machte die Wirtin allein weiter – bis zu ihrem überraschenden Tod 2008. Danach begannen schwierige Jahre an der Franz-von-Heeren-Straße. Stadlers Nachfolger, ein Oberammergauer, begann 2009 und schmiss 2011 wieder hin – zu unrentabel sei die Gastronomie in der Gemeindehalle gewesen. Der folgende Wirt wurde im März 2012 von der Gemeinde vor die Tür gesetzt, weil er die Pacht nicht gezahlt hatte. 2013 übernahm dann ein Böbinger, der musste 2015 aber aus privaten Gründen aufhören. Die Suche nach einem Nachfolger stockte, dann aber fand sich mit „Regens Wagner“ ein Nutzer.

Doch auch da war klar, dass es keine langfristige Lösung ist. Und so steht die Hubertusstuben nun erneut leer. Bader hofft, dass sich ein geeigneter Bewerber mit passendem Konzept findet. „Wir würden schon sehr gern wieder vermieten.“