Rottenbucher Imker spenden vier Osterkerzen an die vier Kirchen in ihrem Mitgliedsbereich

Über zwei Osterkerzen aus echtem Bienenwachs freut sich Pfarrer Josef Fegg (Bildmitte). Unser Foto zeigt weiter (von links) Kordula Keller, Rottenbuchs Imkervorstand Josef Keller, Barbara Angerer (Schönberg) und Kirchenpfleger Markus Angerer (Schönberg). Zwei weitere Kerzen spenden die Imker noch für Bayersoien und Wildsteig. © Heiß

Als ältester Ortsverein im Altlandkreis Schongau können die Rottenbucher Imker am 20. Mai auf ihr 150-jähriges Bestehen zurückblicken. Da war es ihnen ein Herzensanliegen, für die vier Gotteshäuser in ihrem Mitgliedsbereich aus reinem Bienenwachs in Handarbeit gezogene Osterkerzen zu stiften.

Rottenbuch – „Die Osterkerzen, die Ihr gespendet habt, sollen uns als Dankopfer der Schöpfung für die Erlösung ein Jahr lang begleiten, sowohl bei freudigen, wie auch traurigen Anlässen.“ Rottenbuchs Pfarrer Josef Fegg zeigte sich hoch erfreut darüber, dass am gesegneten Osterfeuer reine Bienenwachskerzen entzündet und in feierlicher Prozession ins Innere der Gotteshäuser getragen werden können.

Der Seelsorger weist darauf hin, dass die Biene als Symbol des Fleißes und der Betriebsamkeit explizit erwähnt wird. Im vom Diakon oder Priester vorgetragenen „Exultet“ am Beginn der Liturgie in der Osternacht heißt es: „…nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche…“.

Über einen Zentner Wachs gespendet

Und weiter: „…Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat.“

Über einen Zentner Wachs hatten die Bienenzüchter aus Bad Bayersoien, Rottenbuch, Schönberg und Wildsteig in diesem Jahr gespendet. Zuverlässig wie immer, wurden die edlen Kerzen von Bruder Clemens im Kloster Schweikelberg in Vilshofen an der Donau in traditioneller Handarbeit gezogen. Die beiden ersten Kerzen haben Kordula Keller für Rottenbuch und Barbara Angerer für Schönberg in Heimarbeit liebevoll verziert.

Rottenbucher waren 1872 die Keimzelle des Imker-Kreisvereins

Der Entwurf für die Schönberger Osterkerze stammt übrigens von Kunstrestaurator Erwin Wiegerling. Jetzt gilt es noch, die beiden Kerzen für Bad Bayersoien und Wildsteig zu verzieren.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung erinnerte Imker-Vorstand Josef Keller daran, dass der Rottenbucher Verein 1872 die Keimzelle des Imker-Kreisvereins Schongau war. An der Spitze des Vereins standen damals die Ökonomen Bergis Demmel und Xaver Berger von Rottenbuch sowie Kaufmann F. Bierling von Bayersoien.

Erinnerung an „Bienenpredigt“ und Wilhelm Busch

Ein besonderes Verdienst des Vereins war es, dass er Lehrer Riedmüller in Bayersoien veranlasste und unterstützte, von 1882 an einen Lehr-Kurs der Bienenzucht für interessierte junge Leute abzuhalten. Im Jubiläumsjahr wolle man nun wieder einen Lehrbienenstand bei der Schönegger Käsealm errichten, so Keller. Dort könne künftig die Jugend hineinschauen in den Bienenstock und das große Wunder eines Bienenvolkes erleben, eine Harmonie von großer Schönheit. Verbunden mit den Gräsern und Blüten der Streuobstwiese den Atem der Schöpfung spüren, Wegweiser für die Zukunft sein.

In diesem Zusammenhang erinnern sich die älteren Imker noch an die Bienenpredigt von Prälat Johannes Evangelist Götz beim Allgäuer Imkertag im Jahr 1980: „Danken wir dem Schöpfer, der uns alles gegeben hat, in aller Demut für all’ das, was wir schauen und erleben in der Natur. Denken wir daran, dass wir nicht der Herr, nicht Egoisten sind. Tragen wir dazu bei, dass wir Kinder der Hoffnung werden in unserer Zeit.“

So sollen sich alle Menschen an den Bienen erfreuen und an Ostern hinausgehen in die erwachende Natur, zusammen mit Geburtstagskind Wilhelm Busch, vor 190 Jahren am 15. April 1832 geboren, der sich mit „Schnurrdiburr“ auch als Imker ein Denkmal gesetzt hat: „Seid mir gegrüßt, ihr lieben Bienen, vom Morgensonnenstrahl beschienen! Wie fliegt ihr munter ein und aus, in Imker Dralles Bienenhaus. Und seid zu dieser Morgenszeit so früh schon voller Tätigkeit.“

Gerhard Heiß

