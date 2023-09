Wegen Coronapolitik und „wokem Zeitgeist“: Bürgermeister tritt aus SPD aus

Von: Katrin Kleinschmidt

Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader tritt aus der SPD aus. © Katrin Kleinschmidt

Markus Bader ist Rottenbuchs Bürgermeister und sitzt für die SPD im Kreistag. Doch von seiner Partei hat der 39-Jährige nun genug. Die Gründe sind vielfältig.

Rottenbuch – Es kam für viele überraschend: Im Kreistag hat Markus Bader (39) seinen Austritt aus der SPD verkündet. 2009 war der heutige Rottenbucher Bürgermeister in die Partei eingetreten. Kurz nach der für die SPD katastrophal verlaufenen Bundestagswahl, bei der sie einen Verlust von 11,2 Prozent hatte hinnehmen müssen – und bei 23 Prozent gelandet war. Baders Austritt könnte sich auch im Kreistag auswirken und auf die Besetzung der Ausschüsse auswirken.

Herr Bader, womit hat Sie die SPD so verärgert, dass Sie ausgetreten sind?

Es hat nichts mit der kommunalen Ebene zu tun. Das ist mir wichtig. Wir haben im Kreis eine gute Zusammenarbeit, sonst hätte ich den Schritt wohl schon früher gemacht. Ich trete aus, weil ich die Entwicklungen der SPD, auf Länder- und Bundesebene, nicht mehr mittragen kann. Es gibt da nicht den einen Grund, sondern verschiedene. In einem Schreiben an die Ortsvorsitzende Claudia Steindorf habe ich vier davon aufgeführt. Aber es gibt mehr.

Welche vier sind das?

Zum einen die Coronapolitik. Da fehlt mir bis heute die Aufarbeitung. Um es klar zu sagen: Es wurden Grundrechte mit Füßen getreten, Väter mussten sich zur Geburtsstation durchkämpfen, Sterbende wurden alleine gelassen, Kinder und Alte wurden eingesperrt, und so weiter. Nahezu jeder, der die Maßnahmen, auch mit noch so guten und ausgewogenen Gründen, kritisiert hat, wurde in eine Ecke gestellt, in die er nicht hingehört. Wäre die Impfpflicht verabschiedet worden, wäre ich bereits am nächsten Tag aus der SPD ausgetreten, weil es nicht sein kann, dass ein Kanzlerkandidat sich im August – vor der Wahl – dagegen ausspricht und zwei Monate später diese durchdrücken will. So etwas ist ja keine Detailfrage und es ist das Gegenteil von Respekt gegenüber dem Bürger.

Welche Gründe gibt es noch?

Ein zweiter ist die Asyl- und Migrationspolitik. Es kommen zu viele Menschen in unser Land und davon sind zu viele ungebildet und schlecht integrierbar. Dies hängt oft auch damit zusammen, dass viele aus fremden Kulturkreisen kommen, was die Integration zwar nicht verunmöglicht, aber extrem erschwert. Zumal wir ein System geschaffen haben, in dem es nur die Stärksten und nicht die tatsächlich politisch Verfolgten zu uns schaffen. Wer in diesem Sinne die Migrations- und Asylpolitik ändern möchte, wird sofort diskreditiert und in eine fremdenfeindliche Ecke gestellt, was leider oft funktioniert, aber schlichtweg lächerlich ist. Der dritte Punkt ist die Energie- und Klimapolitik. Da ist nicht alles im Argen, aber Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen, quasi Leitplanken, zu schaffen – aber nicht zu bevormunden.

Das bedeutet?

Wir stehen ja nicht vor der Alternative, Klimaschutz oder kein Klimaschutz zu betreiben. Sondern die Frage ist, ob wir einen radikalen, ideologiegetriebenen Klimaschutz wollen, oder einen sozial- und wirtschaftsverträglichen, der von den Bürgern positiv und von einem inneren Antrieb heraus umgesetzt wird. Mir erscheint es manchmal, als wollen besonders linke Teile der SPD eine neue Spielart des Sozialismus einführen, diesmal durch die ökologische Hintertür.

Was ist der vierte Grund?

Das ist der Punkt, der die angesprochenen Probleme wie eine Klammer umschließt und der nicht nur mit der SPD zu tun hat, sondern mit der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Es geht um den woken Zeitgeist, wie es einige bezeichnen, die Identitätspolitik, oder um die Kulturkämpfe, die von links wie von rechts neuerdings ausgerufen werden. Die SPD hat sich hier ganz klar im Sinne einer „progressiven“ Gesellschaftspolitik positioniert. Das Regierungshandeln zeugt davon. Es werden immer mehr neue Stellen geschaffen – Antidiskriminierungs- oder Queerbeauftragte zum Beispiel. Das sind in meinen Augen Berufsaktivisten, die den Diskurs von oben bestimmen sollen. So geht Politik nicht. Debatten müssen in der Gesellschaft und im Parlament geführt werden. Es ist nicht Aufgabe des Staates, eine Erziehungsanstalt zu sein.

Das sind schon sehr deutliche Worte.

Ich gehe nicht im Streit, der Austritt ist für mich eine Standortbestimmung. Die SPD entwickelt sich in eine Richtung, die für mich nicht mehr passt. Was ich sehr bedauere. Für sozialdemokratische Überzeugungen stehe ich aber weiter ein, denn diese Überzeugungen sind so grundlegender Natur, dass sie parteiunabhängig jeder Demokrat unterschreiben können muss: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – übrigens genau in dieser Reihenfolge.

Sie sitzen für die SPD im Kreistag, sind Sprecher der Fraktion. Wie geht es da weiter?

Ich könnte auch als parteiloses Kreistagsmitglied weiter der Fraktion angehören. Da stehen aber noch Gespräche an und das entscheidet die Fraktion ohne mich. Bis zur Neuwahl eines Sprechers kümmere ich mich weiterhin um das Organisatorische. In den Ausschüssen bleibe ich bis zur Neubesetzung in der nächsten Kreistagssitzung.

Welche Partei steht Ihnen nun grundsätzlich nahe? Wo werden Sie eintreten?

Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Druck, mir schnell etwas überlegen zu müssen. Es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt für den Austritt, in der Mitte der Legislaturperiode steht er in keinem Zusammenhang mit Wahlen.

Sie sprechen es an: In drei Jahren sind wieder Kommunalwahlen. Manch’ einer hatte Sie auch als SPD-Kandidat für den Landratsposten gehandelt.

Das ehrt mich, ist aber immer von außen an mich herangetragen worden. Ich möchte in drei Jahren wieder als Bürgermeister und für den Kreistag kandidieren. Für welche Partei, das ist offen.

