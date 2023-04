Wegen Streit um Carport-Bau: Fohlenmarkt darf nicht auf gewohntem Grundstück stattfinden

Von: Katrin Kleinschmidt

Reges Treiben herrschte im September beim Fohlenmarkt. Der Besitzer des Grundstücks hat nun eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. © Hans-Helmut Herold

Der Fohlenmarkt ist ein Feiertag für Rottenbuch. Doch weil ein Grundstückseigentümer einen Carport nicht bauen darf, bestraft er nicht nur die Gemeinde, sondern das ganze Dorf.

Rottenbuch – Im September vergangenen Jahres war es soweit: Da trabten die Fohlen über die Wiese, da strömten die Menschen ins Festzelt. Rottenbuch hatte nach der Corona-Pandemie seinen „höchsten Feiertag“, den Fohlenmarkt, endlich wieder, wie Bürgermeister Markus Bader damals sagte. Auch für heuer steht der Termin schon im Kalender: 1. September.

Doch eine Änderung wird es dann geben. Denn die Veranstaltung kann nicht mehr am bisherigen Ort stattfinden. Grundstücksbesitzer Klaus Rohleder hat eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen – weil die Gemeinde ihm einen geplanten Carport nicht ermöglicht hat.

Gemeinderat änderte entsprechende Satzung

Der sollte am Wohnhaus der Familie Rohleder entstehen. Wie Bürgermeister Markus Bader im Gemeinderat berichtete, hatte die Familie den Bau schon 2020 beantragt. Doch die für das Grundstück geltende Ortsabrundungssatzung „Hoffeld“ ließ es damals nicht zu, dass Carports außerhalb der Baulinie entstehen.

Der Gemeinderat beschloss, das Schriftstück zu ändern. Nicht nur für die Rohleders, sondern für alle. „Damit haben alle mehr Baurecht bekommen“, sagt Bader. Doch die Satzung hat weiter Einschränkungen: So darf ein Carport beispielsweise nicht näher als einen Meter an einen Gehweg heranrücken. Das wäre bei Rohleders der Fall, weshalb die Gemeinde andere Varianten auf dem Grundstück vorschlug.

Rohleders halten an Standort fest

Doch die kommen für die Familie nicht in Frage, der geplante Standort gleich neben der Garage sei perfekt. Rohleder erkundigte sich beim Landratsamt, ob eine Ausnahme denkbar wäre. Dort wurde das bejaht – der Gemeinderat müsste diese aber beschließen. Deshalb stellten die Rohleders Ende 2022 erneut einen Antrag auf „isolierte Befreiung“, um den Carport nach ihren Wünschen ermöglicht zu bekommen.

Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, wies die Familie zudem schriftlich daraufhin, dass sie eines ihrer Grundstücke schließlich seit langer Zeit kostenlos für den Fohlenmarkt zur Verfügung stelle. Nun also sollte die Ausnahmegenehmigung als Gegenleistung her.

Gleich neben der Garage möchte Klaus Rohleder einen Carport mit offener Seite errichten. © Katrin Kleinschmidt

Doch diesem Ansinnen erteilte die Mehrheit des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung eine Abfuhr – da sie den Rohleders nichts ermöglichen möchte, was anderen Rottenbuchern verwehrt bliebe. „Wir haben es 2020 negativ beschieden, wir sollten in unserem Handeln konsequent sein“, befand Stefan Strauß (Freie Wählergemeinschaft). Sein Fraktionskollege Heiner Heiland kritisierte Rohleders Verweis auf den Fohlenmarkt: „Das ist eine Art, die ich nicht richtig finde.“

Nur zwei CSU-Räte ließen sich von Rohleders Gebaren beeindrucken: Christoph Donderer und Christian Erhard stimmten für die Befreiung. „Ich will, dass der Fohlenmarkt bleibt, wo er ist. Deshalb werde ich zustimmen“, begründete Erhard.

Nutzungsuntersagung ausgesprochen

Bader will das Abstimmungsverhalten der beiden nicht kommentieren. Doch er macht deutlich, dass er vom Vorgehen der Familie Rohleder – vorsichtig ausgedrückt – nicht begeistert ist. Im Baurecht gebe es klare Vorgaben. Eine Zustimmung als Gegenleistung für etwas ganz anderes „gibt es nicht. Er vermischt den Antrag mit einem fachfremden Thema“, sagt Bader. „Da könnte ich keinem Rottenbucher mehr ins Gesicht schauen, wenn wir auch nur einen Zentimeter Abweichung wegen dieser Drohung genehmigen.“

Und so lehnte der Gemeinderat mit 10:2 Stimmen ab. Rohleder reagierte, nun gilt eine Nutzungsuntersagung für das Grundstück, auf dem bisher der Fohlenmarkt stattfand. „Der Gemeinderat hätte unseren Antrag locker durchwinken können“, sagt Rohleder, in dessen Haus drei Generationen zusammenleben. „Es geht doch nur um einen Meter.“ Immerhin stelle die Familie ihr Grundstück für den Festtag „seit 25 Jahren kostenlos zur Verfügung. Wir haben nicht mal Biermarken oder Sonstiges dafür bekommen“, sagt er. „Nun wollten wir eine kleine Gegenleistung.“ Da es die nicht gibt, bleibt das Grundstück künftig für den Fohlenmarkt tabu. „Das hat die Gemeinde vor der Abstimmung gewusst“, sagt Rohleder. „Schuld ist der Gemeinderat, der Totengräber des Fohlenmarkts.“

Pferdezuchtverband ist Veranstalter des Fohlenmarkts

Bader kann das Vorgehen unterdessen kaum glauben. „Wir sind nicht der Veranstalter. Das haben wir schon gebetsmühlenartig vor uns hergetragen“, beklagte er im Gemeinderat. „Man redet zwar immer von der Gmoa. Aber man muss da schon unterscheiden: Es gibt die Verwaltung und die Dorfgemeinschaft.“ Gegenüber der Heimatzeitung ergänzte er: „Es ist bedauerlich, dass die Dorfgemeinschaft in Geiselhaft genommen wird für persönliche Interessen.“

Veranstalter des Fohlenmarkts ist seit jeher der Pferdezuchtverband Oberbayern. Der wollte Mitte der 1980er Jahre Richtung Weilheim umziehen. Doch die Rottenbucher kämpften um die Veranstaltung, die 1558 erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Ganz vorn mit dabei war laut Bader der 2019 gestorbene und mit den Rohleders verwandte Nikolaus von Heeren, dessen Vorfahren das nun verbotene Stück Land einst gehörte. Die Rottenbucher schafften es, den Fohlenmarkt mit seiner Hilfe zu retten. Seit 1984 findet die Veranstaltung in der heute bekannten Form statt. Die von Heerens stellten den Grund stets kostenlos zur Verfügung. „Das ist eine Familientradition“, sagt Bader. Leider habe es nie eine schriftliche Vereinbarung gegeben. „Das ist bedauerlich.“

Fohlenmarkt muss umziehen

Denn es bedeutet nun: Umzug für den Fohlenmarkt. Florian Schelle, Vorsitzender des Pferdezuchtverbands Oberbayern, kündigt an: „Es geht weiter. Wir stehen zu Rottenbuch.“ Vor wenigen Wochen hat Schelle von den Problemen im Ort erfahren. Er kontaktierte Rohleder: „Wir hatten ein gutes Gespräch“, sagt Schelle. „Leider nicht mit dem gewünschten Ausgang.“ Der Verbandsvorsitzende möchte sich aus den Streitereien raushalten: „Wenn der Grundstücksbesitzer nicht mehr will, dann ist das so.“

Mit einem anderen Rottenbucher konnte sich Schelle derweil einigen. Der Markt rutscht rund 300 Meter Richtung Süden, finde nun auf einer Wiese und nicht mehr teils auf dem Kiesplatz statt, so Schelle. „Wir machen das Beste draus.“ Denn der Fohlenmarkt sei etwas Besonderes. „Wenn es ihn nicht schon gebe, müsste man ihn erfinden.“