Wegen Streit ums Thema Wolf: Gemeinde Rottenbuch tritt aus BUND Naturschutz aus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Weil sich der BUND Naturschutz gegen die Erleichterung von Wolf-Abschüssen einsetzt, ist die Gemeinde Rottenbuch aus dem Aktionsbündnis ausgetreten. © DPA

Rottenbuch setzt ein politisches Zeichen in der Wolf-Debatte: Weil der Ärger über die Anti-Wolf-Abschuss-Aktivitäten des Naturschutzbundes BUND im Gemeinderat groß ist, tritt die Gemeinde aus dem Aktionsbündnis aus.

Rottenbuch – Bereits in einer Sitzung im Mai hatte der Gemeinderat Rottenbuch – wie viele andere Gremien auch – ein Statement in Sachen Wolf-Abschuss beschlossen. „Als Gemeinde ist es uns wichtig, das Voralpenland und auch unsere Landwirte zu schützen“, wiederholte Markus Bader in der jüngsten Sitzung den Tenor vom Mai.

Jetzt setzt das Gremium noch einen drauf: Einstimmig haben Rottenbuchs Gemeinderäte parteiübergreifend eine Kündigung der gemeindlichen Mitgliedschaft beim BUND beschlossen – dass es hier nicht um die Einsparung des Mitgliedsbeitrags von 77 Euro jährlich geht, liegt auf der Hand. „Wir setzen ein politisches Zeichen“, so Bürgermeister Markus Bader.

Dass der BUND gegen den Freistaat Bayern klagt, der den Abschuss des Wolfes erleichtern möchte: Das geht den Rottenbucher Räten gewaltig gegen den Strich. „Ich bin richtig dafür, dass auch andere austreten, so wie die sich aufführen“, echauffierte sich beispielsweise Alfred Speer. „Die meinen, denen gehört unser schönes Kulturland, aber das haben die in keinster Weise geschaffen, sondern unsere Landwirte.“ Speer rief auch andere Kommunen auf, dem Rottenbucher Beispiel folgen und dem BUND den Rücken kehren sollten.

Weil BUND Wolf schützen will: Gemeinde Rottenbuch tritt aus Aktionsbündnis aus

„Ich bin für Naturschutz“, stellte indes Gemeindeoberhaupt Bader klar. Aber Naturschutz müsse gemeinsam, Hand in Hand vorangetrieben werden. „Die Städte und großen Verbände vergessen uns hier auf dem Land. Wir im ländlichen Bereich müssen uns auf die Füße stellen! Es geht nicht, dass man solche Alleingänge macht, und uns hier vergisst.“ Bader ist gespannt auf die Reaktionen. „Schließlich sind wir mit die erste Gemeinde, die diesen Schritt geht.“

„Wir können keine vermehrten Austritte aufgrund unserer Klage gegen die Wolfsverordnung feststellen“, erklärt Felix Hälbich Pressesprecher des BUND Naturschutz Bayern, auf Anfrage der Heimatzeitung. Dass Rottenbuch diesen Entschluss gefasst hat, nehme man mit Bedauern zur Kenntnis. Hälbich sagt, dass man sich mit dem Rottenbucher Gemeinderat in Verbindung setzen wolle, um noch einmal die eigenen Beweggründe zu erläutern.

Aber an der Klage „werden wir selbstverständlich festhalten“, Denn: Als Naturschutz- und Umweltverband sei man dem Artenschutz verpflichtet. Deshalb setze man sich für den Wolf ein, dessen Bestand immer noch nicht gesichert sei. Eine Klage habe sich in diesem Fall geradezu aufgedrängt, da die Wolfsverordnung klar gegen deutsches und europäisches Naturschutzrecht verstoße und sich die Staatsregierung sogar nach Aussage von Hubert Aiwanger juristisch auf „sehr dünnem Eis“ bewege. Hälbich weiter: „Wir agieren hier stellvertretend für Lebewesen, die nicht sprechen können.“

25 Wölfe in Bayern - „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht“

Die Arbeit des BUND Naturschutz Bayern folge fachlichen Kriterien. Das hieße auch, dass stets die verschiedenen Interessen betrachtet und abgewogen würden. Dabei gebe es selbstverständlich auch unterschiedliche Ansichten und Meinungen im Verband. Die würden fachlich diskutiert und entschieden. „Dabei werden – da wir ein demokratischer Verband sind – auch die Kreis- und Ortsgruppen einbezogen. Wir hören auf die Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft. Der weit überwiegende Teil der Mitgliedschaft ist über das der Gesetzgebung gegenüber respektlose Verhalten der Landesregierung entsetzt und befürwortet die Klage“, betont der Sprecher.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Hälbich rechnet weiter vor, dass in Bayern derzeit etwa 25 Wölfe leben würden. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. In 20 Jahren, seitdem der Wolf wieder in Deutschland ansässig ist, gab es nicht einen Zwischenfall mit einem Menschen – und das bei mehreren hundert Wölfen, die seit Jahren in Deutschland leben. Das zeigt doch, dass die Abwendung vom Schaden für die menschliche Gesundheit durch das deutsche und bayerische Wolfsmanagement einwandfrei geregelt ist.“

Laut BUND: Einzig wirksame Maßnahme gegen Risse sind Herdenschutzmaßnahmen

Die Wolfsverordnung dagegen definiere vermeintliche Gefahrensituationen, die keine seien. „Abgesehen davon sind wir überzeugt, dass die einzig wirksame Maßnahme gegen Risse von Weidetieren Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune sind“, so der Pressesprecher. Durch Abschüsse würde die Anzahl der Risse nicht weniger, wie man beispielsweise in Frankreich, aber auch in anderen EU-Ländern, sehen könne.

Hier würden Scheinlösungen vorgegaukelt, was eher zu mehr wie zu weniger Weidetierrissen führen würde. Auch aus Sicht der Weidetierhaltenden sei man aus diesen Gründen verpflichtet zu klagen, „auch wenn das in der Landwirtschaft anders gesehen wird“.