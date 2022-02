Supermarkt-Pläne werden konkreter: Rottenbuch liebäugelt mit „Edeka“

Von: Katrin Kleinschmidt

So könnte das Gärtnereigelände künftig aufgeteilt sein: Im blauen Bereich sollen die Häuser entstehen, grün ist ein anvisierter Grünstreifen eingezeichnet. Auf der gelben Fläche sind beispielsweise ein Kiosk, ein Rastplatz oder eine Blühfläche denkbar. © Gemeinde Rottenbuch

Ein Jahr ist es her, dass sich der Gemeinderat Rottenbuch entschied, am Gärtnereigelände einen Supermarkt und ein Feuerwehrhaus zu bauen. Seitdem ist viel passiert.

Rottenbuch – So klein war die Besetzung des Rottenbucher Gemeinderats schon lange nicht mehr. Nur acht von zwölf Mitglieder plus Bürgermeister Markus Bader fanden sich am Mittwochabend im Rathaus ein – die restlichen vier fehlten krankheits- oder berufsbedingt. Und das ausgerechnet, als ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung stand: die Vorbereitungen für den Neubau eines Supermarkts sowie eines Feuerwehrhauses samt Bauhof und Rettungswache am Gärtnereigelände. Rathauschef Bader sah allerdings keinen Grund, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Denn in den vergangenen zwölf Monaten haben sich die Gemeinderatsmitglieder häufig nichtöffentlich ausgetauscht. Diskussionen gab’s nun entsprechend keine mehr. Nur zwei Abstimmungen. Es wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan zu ändern – bisher ist das Gärtnereigelände eine landwirtschaftliche Fläche.

Viel interessanter war für die rund zehn Zuhörer sicher, was Bader von der Arbeit der vergangenen Monate berichtete. Seit dem Grundsatzbeschluss vor einem Jahr, dass Supermarkt und Feuerwehrhaus am Gärtnereigelände und nicht am Postplatz realisiert werden sollen, war öffentlich nichts mehr zu vernehmen. Hinter geschlossenen Türen wurde das Vorhaben aber vorangetrieben.

Eine Absichtserklärung, aber noch kein Vertrag mit Edeka

Und so konnte Bader am Mittwoch auch verraten, welcher Betreiber wohl künftig in Rottenbuch Waren anbieten wird: „Die Firma Edeka wird unser erster Ansprechpartner sein.“ Zwischen ihr und der Gemeinde gebe es eine Absichtserklärung, allerdings noch keinen Vertrag. „Aber die Weichen sind gestellt.“

Klar ist auch, dass die Verkaufsfläche von 1200 Quadratmeter – mehr ist in einem Ort wie Rottenbuch nicht möglich – ausgereizt wird. Ursprünglich hatte die Gemeinde mit etwa 1000 Quadratmetern für den Vollsortimenter kalkuliert. „Die Gespräche mit den verschiedenen Betreibern haben gezeigt, dass sie auf die 1200 Quadratmeter bestehen“, sagt Bader auf Nachfrage der Heimatzeitung. Das liege unter anderem daran, dass in vielen Supermärkten durch niedrigere Regale und breitere Gänge mehr Barrierefreiheit geschaffen werde.

Eine gemeinsame Zufahrt auch für den Sportplatz

Geklärt ist zudem, dass das Grundstück nicht an Edeka verkauft, sondern in Erbpacht vergeben wird. „Das freut mich besonders“, sagte Bader. „Das ist eine 1A-Lage, Es ist gut, wenn die Gemeinde da die Hand drauf hat.“

Wer von Süden nach Rottenbuch reinfährt, sieht schließlich künftig auf der rechten Seite – abgesehen vom Sportplatz – als erstes das Bauensemble auf dem Gärtnereigelände. Erste Pläne, wie die Gebäude stehen könnten, zeigte der Rathauschef im Gremium. Klar ist: Die Häuser sollen so weit wie möglich von der Straße weg platziert werden. „Das ist im Hinblick auf die Ortsansicht sinnvoll.“

Die gesamte, nun überplanbare Fläche wird rund 1,75 Hektar umfassen, inklusive des Abschnitts der Bundesstraße 23, der direkt anliegend ist. Denn die Zufahrt wird neu geregelt. Ziel sei es, eine gemeinsame Abfahrt für Supermarkt, Feuerwehrhaus und Sportplatz zu realisieren.

Genug Platz auch für den Krankenwagen

Nach aktuellen Vorstellungen könnte der Supermarkt auf dem südlichen Teil des Areals gebaut werden. Für die Feuerwehr, den Bauhof und den in Rottenbuch stationierten Krankenwagen ist ein gemeinsames Gebäude im Norden vorgesehen. Aktuell ist der Sanka nur tagsüber im Einsatz – Bader plant aber, Platz für eine 24-Stunden-Rettungswache zu schaffen, sollten die Dienstzeiten in der Zukunft erweitert werden.

Konkrete Pläne gibt es für die Gebäude noch nicht. Die sollen aber parallel zum Bebauungsplan schon erarbeitet werden, um keine Zeit zu verlieren. Gebäudehöhen und Dachformen werden in den kommenden Monaten geprüft, um diese im Bebauungsplan gleich berücksichtigen zu können. Dessen Aufstellung werde schätzungsweise ein Jahr dauern, prognostiziert Bader. Es seien unter anderem Umweltberichte, die Ausweisung von Ausgleichsflächen, Emissionsschutzgutachten und die Absprache mit Denkmalschutzbehörden notwendig.

Es gibt also auch in den kommenden Monaten viel zu tun. „Schön, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind“, sagte Bader, „Das Projekt ist auf dem Weg.“