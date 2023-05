Vom Brandschutz bis zur Rettungsübung: Feuerwehr zeigt in Rottenbuch ihr Können

Die Stichflamme bei der Explosion einer Spraydose ist beim „Tag der offenen Tür“ bei der Feuerwehr Rottenbuch anschaulich demonstriert worden. Die Zuschauer waren beeindruckt. © Hans-Helmut Herold

Zu einem „Tag der offenen Tür“ hat die Feuerwehr Rottenbuch eingeladen. Rund um das Gebäude waren Einsatz-Fahrzeuge zu besichtigen. Bei Vorführungen konnten die Besucher hautnah die Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungsdienste beobachten.

Rottenbuch – Der Knall ist ohrenbetäubend, die Stichflamme schießt gute fünf Meter in die Höhe, die Zuschauer sind schwer beeindruckt. Norbert Greinwald hat gerade eine seiner Vorführungen demonstriert. Der Spezialist in Sachen vorbeugender Brandschutz greift an diesem Tag einige Male tief in seine „Trickkiste“, um den vielen Besuchern des Tages unangenehme und teilweise katastrophale Wirkungen bei falschem Umgang mit Feuer zu zeigen.

Mit Erfolg: Soeben haben die Zuschauer die Wirkung erleben können, wenn eine Haarspraydose explodiert. Deshalb auch sein Appell an alle Gäste, nie eine solche Dose in einem Auto zu lassen. Bei einem Brand könne dies zur Katastrophe führen.

Ebenfalls gewaltig ist die Stichflamme bei einer Fettexplosion. „Wenn beim Kochen Fett in Topf oder Pfanne brennt, nie mit Wasser löschen“, so der Rat von Experte Greinwald. Eine Fettbrand-Explosion wäre die Folge. „Die Flamme mit einem Deckel ersticken und den Topf möglichst ins Freie bringen“, so die Empfehlung.

Richtiger Umgang mit dem Feuerlöscher

Der Besucher darf anschließend selbst Hand anlegen. Der richtige Umgang mit einem Feuerlöscher wird gezeigt, dann Rollentausch. Vor allem Frauen nehmen die Möglichkeit wahr, eine Flamme mit richtiger Vorgehensweise zu löschen. Antonie Straus macht´s vorbildlich. Gut, sie ist quasi eine „alte Häsin“. Sie war vor 25 Jahren Maschinistin bei der Buchinger Feuerwehr. „Ich musste einfach hierher kommen, da sich ja viel geändert hat“, so Straus.

Unter den Besuchern ist auch Kreisbrandmeister Manfred Baum. Er sieht in dem „Tag der offenen Tür“ eine gute Möglichkeit, gerade Kinder und Jugendliche für die Arbeit bei der Feuerwehr zu begeistern. „Wir hoffen, dass sie möglichst bald den Weg zu uns finden“, so Baum. Er sieht an diesem Tag auch die Möglichkeit, dem Bürger zu zeigen, dass die Gelder für die Feuerwehr sinnvoll, wertvoll und lebensrettend angelegt sind.

Das Zusammenspiel aller Rettungskräfte wurde bei einem dargestellten Verkehrsunfall demonstriert. Die Feuerwehr trennt gerade das Dach des Pkw ab, ein First Responder und zwei Rettungssanitäter kümmern sich um die eingeklemmten Personen. © Hans-Helmut Herold

Auch Rottenbuchs Kommandant Andreas Kotz spricht die gleiche Sprache: „Wir wollen dem Bürger publik machen, was wir können und was die Truppe für eine hervorragende Arbeit leistet.“ Das bestätigt auch Fernsemmer: „Die Bevölkerung soll einfach wissen, dass wir rund um die Uhr für sie da sind und was wir in Sachen Vielseitigkeit leisten.“

Das Zusammenspiel aller Rettungskräfte wird an diesem Tag sehr anschaulich bei der Darbietung „Pkw-Unfall mit drei eingeklemmten Personen“ demonstriert. Manfred Baum erklärt am Mikrofon mit Fachwissen und Erfahrung sehr anschaulich die Handgriffe und Geräte, die zum Einsatz kommen. Dabei erinnert er, dass die Hilfsfrist hierzulande nur zehn Minuten beträgt. Das heißt: „Alarmierung, alles liegen und stehen lassen, schnellstens zum Feuerwehr Gerätehaus, in die Klamotten, die Fahrzeuge besetzen und ab zum Einsatzort“.

Peitinger Drehleiter im Einsatz

Die Übung läuft ab wie am Schnürchen. Dabei beeindruckend die Arbeit mit hydraulischer Zange und Spreizer, beide je 17 Kilogramm schwer. Abtrennen der Türen, Entfernen des Daches, Rettung der Eingeklemmten und Übergabe an den Rettungsdienst sind die nächsten Schritte.

Der Einsatz der Peitinger Drehleiter beschließt die Vorführungen: Dabei wird die Rettung eines Patienten mittels Trage und Rettungskorb aus dem Fenster des zweiten Stockes eines Hauses vorgeführt. Dabei kommt die Präzision eines eingespielten Teams zutage.

Besucher und kritischer Zuschauer ist dabei Klaus Bodenburg aus Peiting: Er hat das letzte Wort. „Diese Vorführungen haben mir mehr gebracht, als alles, was man zum Beispiel bei ,YouTube’ sehen kann.“ Dickes Kompliment Richtung Feuerwehr und Rettungskräfte.

Von Hans-Helmut Herold

