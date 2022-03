Trinkwasserbrunnen mitten im Dorf: Rottenbuch will in den Fördertopf greifen

Von: Katrin Kleinschmidt

Die Gemeinde Rottenbuch möchte Trinkwasserbrunnen aufstellen. (Symbolbild) © dpa/Andreas Arnold

Frisches Wasser aus der Leitung. Was in Wohnungen normal ist, gibt’s im Freien nicht oft. Rottenbuch möchte nun zwei Brunnen aufstellen – sofern Fördergelder fließen.

Rottenbuch – Gemeinden haben oft viele Ideen, wie sie ihren Ort verschönern, wie sie den Menschen neue Angebote unterbreiten können. Doch bei all’ den teuren Pflichtaufgaben ist das Geld für andere Dinge oft knapp. Da kommen Fördertöpfe stets ganz recht. Ein solcher brachte im vergangenen Jahr den Gemeinderat Rottenbuch auf eine Idee: Bürgermeister Markus Bader regte an, je einen Trinkwasserbrunnen im Klosterhof und einen am Schönberger Dorfplatz aufstellen zu lassen. Vize-Rathauschef Vitus Gansler (Schönberger Wählergemeinschaft) wurde im Oktober vom Gremium beauftragt, sich kundig zu machen, welche Möglichkeiten es gibt. Denn viel war in der Sitzung im Herbst vergangenen Jahres nicht bekannt. Eben nur, dass es in Bayern einen Fördertopf gibt, aus dem Brunnen für Kommunen finanziert werden könnten.

Brunnen sollen von Firma aus der Region stammen

In der zweiten Sitzung des Jahres 2022 präsentierte Gansler nun Bilder möglicher Brunnen. Keine aus dem Internet, er ließ sie extra entwerfen. „Mir ist es lieber, ich arbeite mit einer Firma vor Ort zusammen“, sagte Gansler. Der Favorit im Gremium war eine Säule mit zwei Entnahmestellen – eine ist niedriger, damit auch Kinder sie erreichen können – sowie einem Gitterrost mit dem Rottenbucher Wappen.

Wie der Vize-Bürgermeister ausführte, müsse der Brunnen so installiert werden, dass er Anschluss ans Trinkwassernetz hat. Denn Ziel sei es, dass beispielsweise Schüler oder Ausflügler ihre Trinkflaschen im Ort auffüllen können. Das Wasser soll auch nicht durchweg laufen, sondern bei Bedarf ausgelöst werden. Im Winter sei der Brunnen abgeschaltet, erläuterte Gansler. Inwieweit die Gemeinde noch Chancen auf Fördergelder hat, konnte er dem Gremium nicht sagen. Klar war, dass das Budget begrenzt ist. „Wenn wir teilnehmen wollen, müssen wir schnell sein“, sagte er.

Kostenloses Wasser und Infotafeln

Wie ein Sprecher des Bayerischen Umweltministeriums auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigt, standen im vergangenen Jahr ursprünglich 200 000 Euro für das Sonderförderprogramm zur Verfügung. Das Geld stammte aus der Fraktionsreserve der Freien Wähler im Landtag. „Aufgrund der hohen Nachfrage hat das Bayerische Umweltministerium die Mittel auf insgesamt 450 000 Euro verstärkt“, sagt er weiter. Pro Gemeinde seien je zwei Trinkbrunnen förderfähig. Pro Exemplar gebe es bis zu 15 000 Euro. Das Wasser müsse für die Menschen kostenlos sein. Zudem müssten die Kommunen in unmittelbarer Nähe Tafeln aufstellen, die über Herkunft, Wert und Schutzbedürftigkeit des öffentlichen Leitungswassers informieren. Die Wartung, der Betrieb sowie die Reparatur der Brunnen soll für mindestens zwölfeinhalb Jahre von den Gemeinden übernommen werden.

Bereits 34 Brunnen finanziert: Weitere Anträge liegen schon vor

Bis Ende 2021 wurden laut Ministerium 34 Brunnen in 23 bayerischen Kommunen gefördert. Alle Vorhaben seien noch im Bau. Die Höhe der Mittel für 2022 stünde allerdings noch nicht fest. „Die Förderung kann erst in Aussicht gestellt werden, wenn ein genehmigter Haushalt vorliegt“, sagt der Sprecher. Bisher seien rund 20 weitere Anträge von Kommunen eingegangen.

Vermutlich kommt bald auch jener aus Rottenbuch hinzu. Denn der Gemeinderat bestärkte Gansler darin, das Projekt voranzutreiben und die Pläne zu konkretisieren. „Dann leg los“, sagte Heiner Heiland (Freie Wählergemeinschaft Rottenbuch-Schönberg). Dessen Fraktionskollegin Gabriele Eirenschmalz nickte: „Mach mal!“