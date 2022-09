„Unser Dorf hat Zukunft“: Jury zeigt sich bei Rundgang in Schönberg sehr angetan

Ein Kinderchor aus dem Ort begrüßte die Jury des Landeswettbewerbs auf dem neu gebauten Spielplatz am Schönberger Dorfplatz. © Hans-Helmut Herold

„Unser Dorf hat Zukunft“: An diesem Wettbewerb nimmt Schönberg gerade teil. Vergangenen Donnerstag besuchte die Jury den Ort und zeigte sich nach einem Rundgang sehr angetan.

Schönberg – Donnerstagnachmittag, 13.14 Uhr: Festlich gekleidete Menschen haben sich vor dem Schönberger Vereinetreff versammelt. Als ein Bus angefahren kommt, bildet sich links und rechts ein Spalier: Jetzt wird es ernst für Schönberg, denn die 300-Seelen-Gemeinde nimmt am Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Und im Bus sitzt niemand geringeres als die vierzehnköpfige Jury des Wettbewerbs, deren Aufgabe es ist, Schönberg in verschiedenen Kriterien zu bewerten.

Doch zunächst einmal hatte Bürgermeister Markus Bader das Wort. Er begrüßte neben der angereisten Jury auch die lokale Politprominenz, Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) sowie die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Susann Enders. Vor der im Jahr 1860 von den Schönbergern in Eigenleistung erbauten Kirche richtete er auch einige Worte an Böbings Bürgermeister Peter Erhard: „Ihr seid unser großes Vorbild, denn ihr habt schon einmal eine Medaille im Bundesentscheid gewonnen. Da wollen wir auch hin.“ Doch dafür müssen sie erst die Jury überzeugen, deren Vorsitzender Jörg Hirsche vom bayerischen Landwirtschaftsministerium anschließend einige Begrüßungsworte an die Schönberger richtete und noch einmal ihre bisher erbrachte Leistung, die Goldmedaille im Bezirksentscheid, würdigte.

Bürgermeister Markus Bader (r.) mit dem Vorsitzenden der Jury von „Unser Dorf hat Zukunft“, Dr. Jörg Hirsche. © Hans-Helmut Herold

Jochner-Weiß betonte in ihrer Rede, dass Schönberg früher quasi geteilt gewesen sei. Die Anwesen gehörten zum einen Teil dem Kloster Ettal und zum anderen dem Kloster Rottenbuch. Heute sei von einem geteilten Dorf aber freilich nichts mehr zu sehen, heute hielten die Schönberger zusammen: „Auch deshalb ist die Welt in Schönberg noch in Ordnung.“

Dann begann auch schon die Tour durch den Ort, die erste Station war die Kirche. Als die Jury jene betrat,waren nicht wenige zunächst etwas erstaunt. „Vermutlich haben Sie im Pfaffenwinkel eine Kirche im Barock-Stil erwartet, aber Schönberg ist hier eine Ausnahme. Wir sind modern“, so Pfarrer Josef Fegg. Ein besonderes Anliegen war es ihm auch, auf die Figur des Auferstandenen hinzuweisen, nicht nur, weil diese ihm laut einigen Stimmen sogar ein wenig ähnlich sehe.

Weiter ging der Rundgang zum Schönberger Vereinetreff. Der war in früheren Zeiten ein Gasthaus. Als dieses allerdings 2013 schloss und damit den Schönbergern ein Ort der Zusammenkunft genommen werden sollte, wollten diese das nicht hinnehmen. So kam es, dass sich die Vereine zusammenschlossen und das Lokal pachteten. Seitdem wird es ehrenamtlich geführt und der erwirtschaftete Gewinn auf die unterschiedlichen Vereine aufgeteilt.

Anschließend informierte Bürgermeister Bader über die Bauentwicklung Schönbergs. Demnach gebe es aktuell fünf Baustellen im Ort. Man wünsche sich in Schönberg auch weiterhin solch ein „moderates Wachstum“. Bevor es zur nächsten Station ging, informierte Bader noch kurz über die 19 Schönberger Gewerbetreibenden.

Vereine stellten sich vor

Vor dem Feuerwehrhaus wurden dann die unterschiedlichen Schönberger Vereine vorgestellt. Natürlich machte die Feuerwehr hierbei den Anfang, die schon seit langem mit den Rottenbucher Kollegen eng zusammenarbeitet. Mit den zwei Damen in der Truppe stimme sogar die Frauenquote.

Beim Thema Erneuerbare Energien nimmt Schönberg eine Vorreiter-Rolle ein, so werden durch die PV-Anlagen im Ort jährlich 750 000 Kilowattstunden Solarstrom produziert. Zudem wurde 2017 die Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt.

Größtes Sorgenkind ist die ÖPNV-Anbindung

Doch alles perfekt ist selbst in Schönberg nicht, das große Sorgenkind heißt ÖPNV-Anbindung. Diese gibt es, den Schulbus einmal ausgenommen, faktisch nicht. Und das, obwohl ein wichtiges Drehkreuz ganz in der Nähe ist. Auch der Wunsch nach einem Radweg in den Nachbarort Rottenbuch ist groß. Vor allem für die Schönberger Kinder wäre jener Weg elementar wichtig, da viele von ihnen beim TSV Rottenbuch sportlich aktiv sind und somit regelmäßig zum Training dorthin müssen. Josef Lindauer zögerte nicht lange und appellierte direkt an die Landrätin: „Bitte denkt beim Ausbau der Kreisstraße an unseren Radweg.“ Deutlich besser sieht es hingegen in Sachen Breitbandausbau aus, seit 2018 hat jeder Haushalt in Schönberg einen Glasfaseranschluss.

Das große Finale des Rundgangs fand am Dorfplatz statt. Dieser wurde, wie damals die Kirche, von den Schönbergern in Eigenleistung erbaut. Nach einer kurzen Beratung gab es dann bereits eine erste Rückmeldung der Jury, welche äußerst positiv ausfiel. Schönberg könne kurz mit drei E’s beschrieben werden: Eifer, Eigeninitiative und Eigenleistung. Man kremple stets die Ärmel hoch, wenn es etwas zu tun gebe, sei dabei jedoch nie hemdsärmelig.

Das ganze Dorf wartet nun gespannt auf kommenden Montag: Dann wird das offizielle Ergebnis der Jury verkündet.

Von Andreas Jäger

